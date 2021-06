FC Bayern Basketball: Paul Zipser nach Gehirnblutung notoperiert

Paul Zipser, deutscher Basketball-Nationalspieler in Diensten des FC Bayern, ist nach einer Gehirnblutung notoperiert worden. Wie die dpa berichtet, wurde der komplizierte Eingriff am vergangenen Mittwoch vorgenommen und soll erfolgreich verlaufen sein.

"Paul geht es den ganzen Umständen entsprechend gut, mehr möchten wir hierzu nicht äußern", wird der Münchner Medienchef Andreas Burkert zitiert. "Wir bitten zudem die Öffentlichkeit um Verständnis, in der nächsten Zeit die Privatsphären von Paul und seiner Familie zu respektieren."

Zipser habe im Laufe der Halbfinal-Playoff-Serie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg über "Schwindel und leichte Koordinationsstörungen" geklagt, anschließende Untersuchungen brachten eine spontane Gehirnblutung zutage.

Am Mittwochabend teilte der FC Bayern in einer Pressemitteilung mit, dass der 27-Jährige "aufgrund neurologischer Probleme bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehe und "sich derzeit in intensiven medizinischen Untersuchungen" befinde. "Erst nach deren Abschluss wird sich der FCBB wieder zum Stand der Dinge äußern."

Eine Rückkehr ins Training ist derzeit völlig offen, neben der aktuell laufenden Finalserie gegen Alba Berlin wird Zipser auch die Olympia-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft (29. Juni bis 4. Juli) verpassen. Der Flügelspieler kam 2013 zum FCB, 2016 wurde er von den Chicago Bulls gedraftet und lief in zwei Jahren 98-mal in der NBA auf.