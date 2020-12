EuroLeague: Alba Berlin gewinnt Krimi bei Roter Stern Belgrad

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague den dritten Sieg in Serie gefeiert. Bei Roter Stern Belgrad setzten sich die Hauptstädter mit einem starken Finish 90:84 (34:37) nach Verlängerung durch und holten damit im 13. Spiel den sechsten Erfolg.

Beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Sasa Obradovic auf der gegnerischen Trainerbank war Maodo Lo mit 21 Punkten bester Scorer von Alba. Auf der Gegenseite zeichnete sich Jordan Loyd mit ebenfalls 21 Zählern aus.

Bereits am Donnerstag (20 Uhr) steht für die Berliner in der Terminhatz zum Jahresende mit dem Auswärtsspiel bei Panathinaikos Athen die nächste Aufgabe in der EuroLeague an.