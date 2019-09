Basketball-WM 2019: Infos, Spielplan, Live-Übertragung, Live-Streams, Favoriten

Am 31. August hat die Basketball-WM in China begonnen. SPOX zeigt euch, wer bei dem Event dabei ist und wie es um die Chancen der deutschen Nationalmannschaft steht. Außerdem wird erklärt, wo die Spiele im TV und Live-Stream zu sehen sein werden.

Basketball-WM heute live: Welche Spiele finden heute statt?

Am heutigen Dienstag beginnt mit der Partie Australien - Senegal der 4. Spieltag der Basketball-WM 2019. Außerdem spielen sowohl das deutsche Team als auch die favorisierten US-Amerikaner.

Gruppe Uhrzeit Team A Team B H 9.30 Uhr Australien Senegal F 10 Uhr Montenegro Neuseeland G 10.30 Uhr Deutschland Dominikanische Republik E 10.30 Uhr Japan Tschechien H 13.30 Uhr Litauen Kanada F 14 Uhr Brasilien Griechenland G 14.30 Uhr Jordanien Frankreich E 14.30 Uhr USA Türkei

Wo findet die Basketball-WM statt?

Erstmals in seiner Geschichte ist China der Gastgeber für die Basketball-WM. Die Volksrepublik hatte sich bei der Bewerbung um die Austragung mit 14:7 Stimmen gegen die Philippinen durchgesetzt. Insgesamt gibt es acht Austragungsorte, wobei jede der acht Städte Gastgeber einer Vorrundengruppe ist.

Gruppe Ort Arena Kapazität A Peking Wukesong Sport Center 18.000 B Wuhan Wuhan Sports Center 11.700 C Guangzhou Guangzhou Gynasium 11.609 D Foshan Foshan International Sports & Cultural Arena 14.700 E Shanghai Shanghai Oriental Sports Center 18.000 F Nanjing Gynasium of Youth Olympic Games Sport Park 19.614 G Shenzhen Shenzhen Bay Sports Centre 12.381 H Dongguan Dongguan Basketball Center 16.000

Wann findet die Basketball-WM statt?

Ein klassisches Auftaktspiel wird es bei dieser WM nicht geben. Am 31. August ist als erste Partie der Vergleich zwischen Serbien und Angola um 9.30 Uhr deutscher Zeit in Foshan angesetzt. Das Finale in Peking findet abschließend am 15. September statt.

Wo kann ich die Basketball-WM 2019 im Live-Stream sehen?

Der Streaming-Dienst MagentaSport hat sich die Rechte zur Übertragung von allen 92 WM-Spielen gesichert. Im Free-TV werden die Spiele des World Cups dagegen nicht zu sehen sein, auch nicht die der Deutschen. Allerdings ist das Angebot von MagentaSport kostenlos, auch eine Registrierung ist nicht notwendig, um die Partien zu sehen.

Das Angebot geht dabei über das Streamen am PC hinaus. Über die App des Streaming-Dienstes, welche sowohl im Google Play Store als auch im iOS-Store zum kostenfreien Download bereitsteht, können die Spiele auf sämtlichen mobilen Endgeräten konsumiert werden.

Wer hat sich für Basketball-WM 2019 qualifiziert?

Das Teilnehmerfeld ist so groß wie nie zuvor. Nachdem 2014 in Spanien nur 24 Teams qualifiziert waren, gehen im Reich der Mitte gleich 32 Mannschaften an den Start. Insgesamt gibt es acht Gruppen mit je vier Teams.

Verband Teilnehmer Afrika Angola, Elfenbeinküste, Nigeria, Senegal, Tunesien Asien und Ozeanien Australien, China, Iran, Japan, Jordanien, Neuseeland, Philippinen, Südkorea Europa Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Litauen, Montenegro, Polen, Russland, Serbien, Spanien, Tschechien, Türkei Amerika Argentinien, Brasilien, Dominikanische Republik, Kanada, Puerto Rico, USA, Venezuela

Die Gruppen und der Spielplan der Vorrunde im Überblick

Gruppe A in Peking

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10 Uhr Polen Venezuela 80:69 14 Uhr Elfenbeinküste China 55:70 2. September 10 Uhr Venezuela Elfenbeinküste 87:71 14 Uhr China Polen 76:79 4. September 10 Uhr Elfenbeinküste Polen 14 Uhr Venezuela China

Gruppe B in Wuhan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10.30 Uhr Russland Nigeria 82:77 14.30 Uhr Argentinien Südkorea 95:69 2. September 10.30 Uhr Nigeria Argentinien 81:94 14.30 Uhr Südkorea Russland 73:87 4. September 10.30 Uhr Südkorea Nigeria 14.30 Uhr Russland Argentinien

Gruppe C in Guangzhou

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 10.30 Uhr Iran Puerto Rico 81:83 14.30 Uhr Spanien Tunesien 101:62 2. September 10.30 Uhr Tunesien Iran 79:67 14.30 Uhr Puerto Rico Spanien 63:73 4. September 10.30 Uhr Puerto Rico Tunesien 14.30 Uhr Spanien Iran

Gruppe D in Foshan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 31. August 9.30 Uhr Angola Serbien 59:105 13.30 Uhr Philippinen Italien 62:108 2. September 9.30 Uhr Italien Angola 92:61 13.30 Uhr Serbien Philippinen 126:67 4. September 9.30 Uhr Angola Philippinen 13.30 Uhr Italien Serbien

Gruppe E in Shanghai

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10.30 Uhr Türkei Japan 86:67 14.30 Uhr Tschechien USA 67:88 3. September 10.30 Uhr Japan Tschechien 14.30 Uhr USA Türkei 5. September 10.30 Uhr Türkei Tschechien 14.30 Uhr USA Japan

Team USA: Nach Fox-Absage - Diese Spieler hat Gregg Popovich noch zur Auswahl © getty 1/18 Da waren es nur noch 13. Die Absagenflut für Team USA hört nicht auf, notgedrungen nimmt der Kader für die WM in China langsam Formen an. © getty 2/18 Marvin Bagley wird Popovich & Co. bei der WM in China nicht zur Verfügung stehen. Der Big will sich auf die anstehende Saison mit den Kings konzentrieren. © getty 3/18 Gleiches gilt offenbar für De'Aaron Fox. Der Point Guard vermeldete etwas überraschend, dass er ebenfalls nicht mit in China dabei sein wird. © getty 4/18 Und auch Kyle Lowry ... © getty 5/18 ... und P.J. Tucker haben sich verletzungsbedingt abgemeldet. Damit bleiben Popovich nun noch die folgenden 13 Spieler. © getty 6/18 Kemba Walker (Point Guard), Charlotte Hornets - Stats 2018/19: 25,6 Punkte, 4,4 Rebounds, 5,9 Assists bei 43,4 Prozent FG (82 Spiele) © getty 7/18 Derrick White (Guard), San Antonio Spurs - Stats 2018/19: 9,9 Punkte, 5,0 Assists bei 47,6 Prozent FG (65 Spiele). © getty 8/18 Marcus Smart (Point Guard), Boston Celtics - Stats 2018/19: 8,9 Punkte, 4,0 Assists bei 42,2 Prozent FG (80 Spiele). © getty 9/18 Donovan Mitchell (Shooting Guard), Utah Jazz - Stats 2018/19: 23,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 43,2 Prozent FG (77 Spiele) © getty 10/18 Joe Harris (Shooting Guard), Brooklyn Nets - Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,8 Rebounds bei 47,4 Prozent 3FG (76 Spiele). © getty 11/18 Jaylen Brown (Guard/Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds bei 46,5 Prozent FG (74 Spiele) © getty 12/18 Jayson Tatum (Small Forward), Boston Celtics - Stats 2018/19: 15,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,1 Assists bei 45 Prozent FG (79 Spiele) © getty 13/18 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings - Stats 2018/19: 16,4 Punkte, 4,7 Rebounds, 1,5 Assists bei 42 Prozent FG (77 Spiele) © getty 14/18 Khris Middleton (Forward/Guard), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 4,3 Assists bei 44,1 Prozent FG (77 Spiele) © getty 15/18 Kyle Kuzma (Forward), Los Angeles Lakers - Stats 2018/19: 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,6 Prozent FG (70 Spiele) © getty 16/18 Myles Turner (Center), Indiana Pacers - Stats 2018/19: 13,3 Punkte, 7,2 Rebounds, 1,6 Assists bei 48,7 Prozent FG (74 Spiele) © getty 17/18 Brook Lopez (Center), Milwaukee Bucks - Stats 2018/19: 12,5 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,2 Assists bei 45,2 Prozent FG (81 Spiele) © getty 18/18 Mason Plumlee (Center), Denver Nuggets - Stats 2018/19: 7,8 Punkte, 6,4 Rebounds bei 59,3 Prozent FG (82 Spiele)

Gruppe F in Nanjing

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10 Uhr Neuseeland Brasilien 94:102 14 Uhr Griechenland Montenegro 85:60 3. September 10 Uhr Montenegro Neuseeland 14 Uhr Brasilien Griechenland 5. September 10 Uhr Brasilien Montenegro 14 Uhr Griechenland Neuseeland

Gruppe G mit Deutschland in Shenzhen

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 10.30 Uhr Dominikanische Republik Jordanien 80:76 14.30 Uhr Frankreich Deutschland 78:74 3. September 10.30 Uhr Deutschland Dominikanische Republik 14.30 Uhr Jordanien Frankreich 5. September 10.30 Uhr Deutschland Jordanien 14.30 Uhr Dominikanische Republik Frankreich

Gruppe H in Dongguan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 1. September 9.30 Uhr Kanada Australien 92:108 13.30 Uhr Senegal Litauen 47:101 3. September 9.30 Uhr Australien Senegal 13.30 Uhr Litauen Kanada 5. September 9.30 Uhr Kanada Senegal 13.30 Uhr Litauen Australien

Welches Team ist bei der Basketball-WM 2019 Titelverteidiger?

2014 behielten die US-Amerikaner in Spanien die Oberhand. Team USA trat damals mit einem mit Superstars gespickten Team an und gewann alle Spiele zweistellig. Auch im Finale ließen die NBA-Stars Serbien keine Chance und gewannen mit 129:92. Kyrie Irving erzielte damals 26 Punkte und wurde zum MVP des Turniers gewählt.

Basketball: Mit diesem Kader gewann Team USA 2014 Gold bei der WM © getty 1/22 Vor der WM 2019 sagten bereits zahlreiche Stars für das Team USA ab. Vor fünf Jahren war die USA bei ihrem letzten Sieg deutlich besser besetzt. SPOX zeigt den damaligen Kader. © getty 2/22 Chandler Parsons (damals Dallas Mavericks): Der Forward stand ursprünglich nicht im Aufgebot, bekam aber nach einigen Absagen seine Chance. Letztlich wurde Parsons kurz vor dem Turnier gestrichen. © getty 3/22 Blake Griffin (damals L.A. Clippers) galt dagegen als gesetzt. Allerdings machten dem Forward Rückenprobleme zu schaffen, die ihn letztlich zu einer Absage bewegten. © getty 4/22 Kevin Love (damals Minnesota Timberwolves) war dagegen fit, aber die Wolves baten ihren Star, nicht teilzunehmen. Der Grund: Es waren bereits Trade-Gespräche mit den Cleveland Cavaliers am Laufen. © getty 5/22 Love wurde von Paul Millsap (damals Atlanta Hawks) ersetzt, der aber nach wenigen Tagen wieder gestrichen wurde. © getty 6/22 Die Geschichte von Paul George (damals Indiana Pacers) sollte bekannt sein. In einer Trainingseinheit zog sich PG-13 einen komplizierten Beinbruch zu und musste die anschließende Saison fast komplett aussetzen. © getty 7/22 Bradley Beal (Washington Wizards) war einer der Jüngeren in der Vorauswahl, sein Shooting alleine reichte aber nicht, um es in den endgültigen Kader zu schaffen. © getty 8/22 Ähnliche Stärken wie Beal hatte auch Kyle Korver (damals Atlanta Hawks), der als einer von vier Spielern kurz vor dem Turnier den Traum von der WM begraben musste. © getty 9/22 Auch Gordon Hayward (damals Utah Jazz) erhielt schlechte Nachrichten ... © getty 10/22 Umstritten war vor allem das Streichen von Damian Lillard (Portland Trail Blazers), der bis dahin zwei starke Jahre in der NBA gespielt hatte. © getty 11/22 ENDGÜLTIGER KADER: Die Konkurrenz für Dame war auch riesig. So war Stephen Curry (Golden State Warriors) dabei - wohl gemerkt bevor er zweimal in Folge MVP wurde. © getty 12/22 Während Curry startete, kam Splash Bruder Klay Thompson (ebenfalls Warriors) von der Bank. Mit durchschnittlich 12,7 Punkten (41,5 Prozent 3FG) war er sogar zweitbester Scorer von Team USA. © getty 13/22 Der Guard mit der wenigsten Spielzeit war Derrick Rose (damals Chicago Bulls), dessen Nominierung heiß diskutiert wurde. Assistent und Roses damaliger Coach Tom Thibodeau betrieb wohl Lobbyarbeit. © getty 14/22 Bei Kyrie Irving (damals Cleveland Cavaliers) gab es hingegen keine Zweifel. Der Point Guard spielte mit 24,3 Minuten im Schnitt am meisten und trat vor allem als Vorlagengeber (3,6 pro Partie) in Erscheinung. © getty 15/22 Die dominante Figur des Teams war aber James Harden (Houston Rockets). Er legte in nur durchschnittlich 22 Minuten 14,2 Punkte und 3,2 Assists auf. © getty 16/22 Team USA bevorzugte dabei einen kleinen Backcourt mit drei Spielmachern, wodurch DeMar DeRozan (damals Toronto Raptors) eher ein Nebendarsteller war. Nach den Backup-Bigs spielte er am wenigsten. © getty 17/22 Denn auch Rudy Gay (damals Sacramento Kings) hatte da die Nase vorn. Mit seiner Athletik ließ er es mehrfach ordentlich krachen. © getty 18/22 Die Überraschung des Turniers war aber Kenneth Faried (damals Denver Nuggets). Das Manimal glänzte mit unbändigem Willen auf der Vier und legte im Schnitt 12,2 Zähler sowie 7,7 Rebounds auf. © getty 19/22 Neben Faried wühlte Anthony Davis (damals New Orleans Pelicans) unter dem Korb. Die Braue stand dabei aber einige Male im Schatten von Faried. Effizient war aber auch AD mit 12,3 Punkten und 6,6 Rebounds. © getty 20/22 Eine weitere Überraschung war DeMarcus Cousins (damals Sacramento Kings), der zuvor einen schlechten Ruf genoss. Boogie nahm die Bankrolle an und lieferte 9,8 Punkte (71 Prozent FG) sowie 5,7 Rebounds. © getty 21/22 So blieb für Andre Drummond (Detroit Pistons) nur wenig Spielzeit übrig. Der Center hatte trotz nur durchschnittlich 5,8 Minuten pro Partie seinen Spaß. © getty 22/22 Und dann war da noch Mason Plumee (damals Brooklyn Nets), der ebenfalls etwas überraschend dabei war. Wie Drummond spielte auch Plumlee aber fast keine Rolle.

Welche Teams sind bei der Basketball-WM 2019 Favoriten auf den Titel?

In China ist jedoch nicht solche Dominanz von Team USA zu erwarten. Fast alle Superstars, darunter LeBron James, Stephen Curry oder Kawhi Leonard, verzichteten auf eine Teilnahme. Es könnte diesmal die Chance für die anderen Nationen sein.

Als größter Gegner der US-Amerikaner gelten die Serben, die mit Nikola Jokic (Denver Nuggets) einen der besten Spieler des Turniers stellen und auch ansonsten sehr tief aufgestellt sind. Auch Griechenland rechnet sich mit NBA-MVP Giannis Antetokounmpo einiges aus. Als Außenseiter werden zudem Frankreich oder auch Spanien gehandelt.

Das deutsche Team um Dennis Schröder hat dagegen bestenfalls Außenseiter-Chancen. Schon das Erreichen des Viertelfinals könnte als großer Erfolg für die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl angesehen werden.

Basketball-WM 2019: Der Modus

Durch die Erweiterung von 24 auf 32 Mannschaften wurden seitens der FIBA Veränderungen am Modus vorgenommen. Zunächst spielen die 32 Teams in acht Gruppen die Teilnehmer der Zwischenrunde aus. Dabei qualifizieren sich die ersten beiden Teams jeder Gruppe für die Zwischenrunden, während es für die letzten beiden Mannschaften jeder Gruppe in die Platzierungsrunde geht.

Insgesamt gibt es so vier Zwischenrunden-Gruppen mit je vier Mannschaften. Dabei werden die Gruppen A und B, C und D, E und F sowie G und H zusammengelegt. Beispiel: Sollten in der Gruppe G Frankreich und Deutschland sowie in Gruppe H Australien und Litauen weiterkommen, bilden diese vier Teams eine Gruppe. Das Vorrundenergebnis der beiden qualifizierten Mannschaften gegeneinander wird mitgenommen.

Somit wird jedes Team in der Zwischenrunde zwei weitere Partien absolvieren. Aus jeder Gruppe der Zwischenrunde qualifizieren sich dann die beiden besten Teams für das Viertelfinale. Ab dort geht es dann im K.o.-Modus bis zum Finale weiter.

Die Weltmeister der vergangenen Jahre

Bei den vergangenen beiden Ausgaben siegten jeweils die USA, wodurch diese zum ehemaligen Rekord-Sieger Jugoslawien aufschlossen. Insgesamt stehen beide bei fünf Titeln, die USA könnten also bei einem Titel-Hattrick alleiniger Rekordhalter werden.

Jahr Gastgeber Weltmeister Zweiter Dritter 2014 Spanien USA Serbien Frankreich 2010 Türkei USA Türkei Litauen 2006 Japan Spanien Griechenland USA 2002 USA Jugoslawien Argentinien Deutschland 1998 Griechenland Jugoslawien Russland USA 1994 Kanada USA Russland Kroatien 1990 Argentinien Jugoslawien Sowjetunion USA

Die WM-Topscorer und MVPs der vergangenen Jahre

2014 setzte sich J.J. Barea von den Dallas Mavericks die Krone des besten Scorers auf, der Guard wird jedoch in China seinen Titel nicht verteidigen können, da er sich im Moment von einem Achillessehnenriss erholt.

Jahr MVP Topscorer PPG 2014 Kyrie Irving (USA) J.J. Barea (PRI) 22,0 2010 Kevin Durant (USA) Luis Scola (ARG) 27,1 2006 Pau Gasol (ESP) Yao Ming (CHI) 25,3 2002 Dirk Nowitzki (ESP) Dirk Nowitzki (GER) 24,0 1998 Dejan Bodiroga (YUG) Alberto Herreros (ESP) 17,9 1994 Shaquille O'Neal (USA) Andrew Gaze (AUS) 23,9 1990 Toni Kukoc (YUG) Oscar Schmidt (BRA) 34,6

Welche Bedeutung hat die Basketball-WM für Olympia 2020?

Eine erfolgreiche WM ist der leichteste Weg zu Olympia 2020 in Tokio. Gleich sieben der insgesamt elf Tickets werden bei dieser Weltmeisterschaft ausgespielt. Allerdings qualifizieren sich nicht einfach die besten sieben Teams dieser WM für Olympia. Stattdessen gibt es eine bereits festgelegte Verteilung für die unterschiedlichen Konföderationen.

Verband Olympia-Teilnehmer Afrika 1 Amerika 2 Asien 1 Europa 2 Ozeanien 1

Der Kader des DBB-Teams im Überblick

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Dennis Schröder Ismet Akpinar Paul Zipser Maxi Kleber Daniel Theis Maodo Lo Andreas Obst Robin Benzing Danilo Barthel Johannes Voigtmann Niels Giffey Johannes Thiemann