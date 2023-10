Rugby WM, Halbfinale und Finale: Termin, Zeitplan, Spiele, Teams, Länder, Turnierbaum, Preisgeld, Übertragung im Free-TV und Livestream

Bei der Rugby WM steht mit den Halbfinals und dem Finale die ganz heiße Phase des Turniers unmittelbar bevor. Höchste Zeit also einen Blick auf die verbleibenden Teams, die Termine und den Turnierbaum zu werfen. SPOX verrät Euch zu dem wo Ihr die Spiele der Rugby WM 2023 live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Die Rugby WM 2023 ist in vollem Gange! Seit dem 8. September duellieren sich 20 Nationen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Die insgesamt zehnte Auflage der Rugby WM endet schließlich mit dem Finalspiel am 28. Oktober.

SPOX liefert Euch alle Informationen über die anstehenden Halbfinals und das Finale.

Die K.o.-Runde der Rugby WM 2023 ist am gestrigen Samstag mit dem Viertelfinale gestartet. Argentinien und Neuseeland haben sich nach ihren Siegen über Wales und Irland ihr Halbfinalticket bereits gesichert. Am heutigen Abend stehen die weiteren Viertelfinalspiele an. England kämpft gegen Fidschi um den Einzug in die Runde der letzten Vier, zudem ist Gastgeber Frankreich gegen Südafrika im Einsatz.

Die erste Halbfinalpartie der Rugby Weltmeisterschaft 2023 steht nach dem gestrigen Tag schon fest. Argentinien wird sich am 20. Oktober mit Neuseeland messen. Das Duell beginnt um 21.00 Uhr im Stade de France in Paris. Für den Tag darauf ist die zweite Halbfinalpartie, ebenfalls um 21.00 Uhr im Stade de France, terminiert. Eine Woche später findet das Endspiel der Rugby WM statt. Das Finale am Samstag, den 28. Oktober, ist für 18.00 Uhr im Stade de France in Paris angesetzt. Das Spiel um Platz 3 geht am Tag zuvor über die Bühne.

Neben Ruhm und Ehre geht es für die Spieler und Nationen bei der Rugby WM auch um einiges an Preisgeld. Der WM-Veranstalter hat das Preisgeld für das Turnier nicht offiziell bekannt gegeben, nach übereinstimmenden Medienberichten erhält der Gewinner jedoch eine Summe von etwa 5.5 Millionen Euro. Ein erfolgreiches Turnier lohnt sich finanziell für die Nationen: Der Finalteilnehmer bekommt bei der WM ein Preisgeld von circa 2,9 Millionen Euro, für das Erreichen des Halbfinals gibt es vom Rugby-Weltverband eine Summe von etwa 1,4 Millionen Euro. Und auch für die Teilnahme an der WM-Endrunde schütten die Organisatoren ein Preisgeld aus, welches bei etwa 290.000 Euro liegt.

Rugby WM, Halbfinale, Finale: Termin, Zeitplan, Spiele, Teams, Länder, Turnierbaum, Preisgeld - Die Infos im Überblick

Event: Rugby WM 2023

Rugby WM 2023 Austragungsort: Frankreich

Frankreich Datum: 8. September bis 28. Oktober

8. September bis 28. Oktober Nationen: 20

20 Übertragung im TV: ProSieben Maxx

Übertragung im Livestream: ran, Joyn

© getty Das Finale der Rugby WM 2023 findet am 28. Oktober statt.

Rugby WM, Halbfinale, Finale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Rugby WM könnt Ihr in diesem Jahr live im Free-TV verfolgen! ProSiebenSat.1 Media erwarb die Übertragungsrechte an dem Turnier, die Mediengruppe zeigt damit 35. der 48. WM-Partien live und in voller Länge im Free-TV. Für die Übertragung der Spiele zeigt sich der Sender ProSieben Maxx zuständig.

Die Rugby WM 2023 seht Ihr zudem im Livestream. Im Livestream könnt Ihr sämtliche Spiele der Weltmeisterschaft kostenlos und vollumfänglich verfolgen. Alle 48 WM-Duelle und damit auch die Halbfinals und das Finale seht Ihr dabei auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Rugby WM 2023 - Der Turnierbaum

Gruppenphase

Gruppe A:

Rang Land Spiele S U N Differenz Bonuspunkte Punkte 1. Frankreich 4 4 0 0 + 178 2 18 2. Neuseeland 4 3 0 1 + 206 3 15 3. Italien 4 2 0 2 - 67 2 10 4. Uruguay 4 1 0 3 - 99 1 5 5. Namibia 4 0 0 4 - 218 0 0

Gruppe B:

Rang Land Spiele S U N Differenz Bonuspunkte Punkte 1. Irland 4 4 0 0 + 144 3 19 2. Südafrika 4 3 0 1 + 117 3 15 3. Schottland 4 2 0 2 + 75 2 10 4. Tonga 4 1 0 3 - 81 1 5 5. Rumänien 4 0 0 4 - 255 0 0

Gruppe C:

Rang Land Spiele S U N Differenz Bonuspunkte Punkte 1. Wales 4 4 0 0 + 84 3 19 2. Fidschi 4 2 0 2 + 5 3 11 3. Australien 4 2 0 2 - 1 3 11 4. Portugal 4 1 1 2 - 39 0 6 5. Georgien 4 0 1 3 - 49 1 3

Gruppe D:

Rang Land Spiele S U N Differenz Bonuspunkte Punkte 1. England 4 4 0 0 + 111 2 18 2. Argentinien 4 3 0 1 + 58 2 14 3. Japan 4 2 0 2 + 2 1 9 4. Samoa 4 1 0 3 + 17 3 7 5. Chile 4 0 0 4 - 188 0 0

K.o.-Runde

Viertelfinale:

Termin Uhrzeit Paarung Ort Ergebnis Samstag, 14. Oktober 17 Uhr Wales - Argentinien Stade de Marseille 17:29 Samstag, 14. Oktober 21 Uhr Irland - Neuseeland Stade de France 24:28 Sonntag, 15. Oktober 17 Uhr England - Fidschi Stade de Marseille -:- Sonntag, 15. Oktober 21 Uhr Frankreich - Südafrika Stade de France -:-

