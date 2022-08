European Championships in München, Übertragung: So seht Ihr die Wettkämpfe live im TV und Livestream

Heute werden in München die zweiten European Championships eröffnet. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die zahlreichen Wettkämpfe live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach den ersten European Championships 2018 in Glasgow und Berlin findet die zweite Austragung des Multisportevents erneut in Deutschland statt - dieses Mal jedoch komplett. Die Großstadt München wurde damit beauftragt, als Gastgeber zu fungieren.

Das Großereignis dauert vom 11. bis zum 21. August an, in diesem Zeitraum jagen die besten Athletinnen und Athleten Europas in neun Sportarten (und zwölf Disziplinen) den Medaillen hinterher. Der heutige Donnerstag, der 11. August, ist also Tag eins bei den Europameisterschaften. Der lange Sporttag beginnt um 9 Uhr. Im Mehrkampf-Finale um 10 Uhr (Geräteturnen) kämpfen die Frauen sogar bereits um die ersten Medaillen.

European Championships in München heute live: Der Zeitplan am 11. August

Sportart Uhrzeit Wettkampf Geschlecht Rudern 9.00 Uhr PR1 Festsitz-Einer Bahnverteilungsrennen Frauen Rudern 9.08 Uhr PR1 Festsitz-Einer Vorlauf 1 und 2 Männer Rudern 9.24 Uhr PR2 Doppel-Zweier Bahnverteilungsrennen Mixed Rudern 9.32 Uhr PR3 Vierer mit Steuermann/-frau Bahnverteilungsrennen Mixed Rudern 9.45 Uhr Zweier Vorlauf 1 und 2 Frauen Rudern 9.55 Uhr Zweier Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Geräteturnen 10.00 Uhr Mehrkampf Finale Frauen Geräteturnen 10.00 Uhr Qualifikation - Subdivision 1 Frauen Rudern 10.10 Uhr Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 10.35 Uhr Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 10.50 Uhr Leichtgewichts-Einer Vorlauf 1 und 2 Frauen Rudern 11.00 Uhr Leichtgewichts-Einer Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 11.15 Uhr Vierer Vorlauf 1 und 2 Frauen Rudern 11.25 Uhr Vierer Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 11.40 Uhr Leichtgewichts-Doppelvierer Bahnverteilungsrennen Männer Rudern 11.45 Uhr Einer Vorlauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 12.00 Uhr Einer Vorlauf 1, 2, 3 und 4 Männer Sportklettern 12.00 Uhr Bouldern Qualifikation Männer Geräteturnen 12.24 Uhr Qualifikation - Subdivision 2 Frauen Rudern 12.30 Uhr Leichtgewichts-Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 12.45 Uhr Leichtgewichts-Doppelzweier Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Rudern 13.00 Uhr Doppelvierer Vorlauf 1, 2 und 3 Männer Sportklettern 13.00 Uhr Lead Qualifikation Frauen BMX Freestyle 13.00 Uhr Park Qualifikation - Lauf 1, 2 und 3 Frauen Rudern 13.25 Uhr Achter mit Steuermann Bahnverteilungsrennen Männer Rudern 13.30 Uhr Achter mit Steuerfrau Vorlauf 1 und 2 Frauen Geräteturnen 15.28 Uhr Qualifikation - Subdivision 3 Frauen Bahnradsport 16.00 Uhr Teamsprint Qualifikation Frauen Rudern 16.00 Uhr Zweier Hoffnungslauf 1 und 2 Männer Rudern 16.10 Uhr Doppelzweier Hoffnungslauf 1 Frauen Rudern 16.15 Uhr Vierer Hoffnungslauf 1 Männer Rudern 16.20 Uhr Doppelvierer Hoffnungslauf 1 Männer Bahnradsport 16.20 Uhr Teamsprint Qualifikation Männer Bahnradsport 16.46 Uhr Mannschaftsverfolgung Frauen BMX Freestyle 17.00 Uhr Park Qualifikation - Lauf 1, 2 und 3 Männer Geräteturnen 17.53 Uhr Qualifikation - Subdivision 4 Frauen Bahnradsport 18.01 Uhr Mannschaftsverfolgung Männer

© getty München ist Austragungsort der zweiten European Championships.

European Championships in München, Übertragung: So seht Ihr die Wettkämpfe live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an den Europameisterschaften in München teilen sich die ARD und das ZDF, somit sind die Wettkämpfe im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Nicht nur im TV, auch im Livestream bieten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die European Championships an - und das gratis. Für den Zugang zu den beiden Mediatheken und zu sportschau.de sowie sportstudio.de ist nämlich kein Abonnement nötig.

Was den heutigen ersten Tag betrifft, gibt es jedoch noch keine Free-TV-Übertragung, erst morgen steigt die ARD ein. Das ZDF ist dann am Tag darauf, am 13. August, an der Reihe. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Wettkämpfe heute nirgends zu sehen sind. Beide Anbieter stellen gleich mehrere Livestreams zur Verfügung.

European Championships in München heute live: Allgemeiner Zeitplan

Disziplin 11. Aug 12. Aug 13. Aug 14. Aug 15. Aug 16. Aug 17. Aug 18. Aug 19. Aug 20. Aug 21. Aug Bahnradsport W M M M M M Beachvolleyball W W W W W M M BMX Freestyle W M M Geräteturnen M M M M M M Kanu-Rennsport W M M M Leichtathletik M M M M M M M Mountainbike M M Rudern W W M M Sportklettern W W M M M M M Straßenradsport M M M Tischtennis W W M W W M W M M Triathlon M M M

W ... Wettkampftag ohne Medaillenentscheidung

M ... Medaillenentscheidung