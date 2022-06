Voting: Welche ist die beste Trophäe in der Welt des Sports?

Kürzlich wurde die Larry O'Brien Trophy in der NBA vergeben, als nächstes steht der Stanley Cup in der NFL und im Dezember die WM im Fußball an. Doch welcher Wettbewerb hat eigentlich die beste Trophäe in der Welt des Sports?

Der Fußball-Weltmeister bekommt die FIFA World Cup Winners' Trophy überreicht, der Gewinner der UEFA Champions League den "Henkelpott". Im Football ist die Vince Lombardi Trophy das Maß aller Dinge, anderswo wird eine grüne Jacke an den Sieger übergeben. Und in der NHL spielen derzeit die Colorado Avalanche und die Tampa Bay Lightning um Lord Stanleys Cup.

Es gibt diverse ikonische Trophäen in der Welt des Sports, sei es in Amerika oder auch Europa, in Asien oder Afrika. Jeder hat seinen Lieblingspokal.

Was wir heute von Euch wissen wollen ist, welche denn nun die beste Trophäe in der Welt des Sports ist. Sagt uns Eure Meinung! App-User klicken bitte hier!