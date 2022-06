Weiter geht's in den BBL Finals, Alba Berlin kann sich in Spiel 4 beim FC Bayern München vorzeitig den Titel sichern. Ob das gelingt, erfahrt Ihr hier in unserem Liveticker.

Kann sich Alba Berlin gegen den FC Bayern München heute den dritten BBL-Titel in Folge sichern? Die Antwort bekommt Ihr unten im Liveticker.

FC Bayern München vs. Alba Berlin: BBL Playoffs heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem die Berliner die ersten beiden Spiele für sich entschieden haben und kurz vor dem dritten Titelgewinn in Folge standen, hat der FC Bayern im dritten Spiel der Serie mit dem Rücken zur Wand 90:60-Sieg in der Hauptstadt gewonnen. Heute versuchen die Bayern, auch den zweiten Matchball der Serie abzuwenden.

Vor Beginn: Der Tip-Off ist am heutigen Sonntag, den 19, Juni, für 15 Uhr angesetzt, Schauplatz ist der Audi Dome in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 4 der BBL Finals zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin.

© getty Der FC Bayern München hat Spiel drei der Finals gegen Alba Berlin mit 90:60 gewonnen.

FC Bayern München vs. Alba Berlin: BBL Playoffs heute im TV und Livestream

Alle Finalspiele der Finals gibt es live und in voller Länge bei Magenta Sport. Eine Viertelstunde vor Anwurf, also um 14.45 Uhr beginnt hier die Übertragung. Ein Abonnement beim Telekom-Dienst ist allerdings mit Gebühren verbunden.

Darüber hinaus habt Ihr Dank einer Kooperation auch die Möglichkeit, die Begegnung zwischen Alba und Bayern vollkommen kostenfrei zu sehen, nämlich bei Sport1. Der Sender beginnt pünktlich um 15 Uhr, sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

