SPOX-Voting: Wählt Euer Team des Jahrzehnts

Die SPOX-User haben ihren Sportler und ihre Sportlerin des Jahrzehnts gewählt. Nun kommt der krönende Abschluss: Wer ist Euer Team des Jahrzehnts? Stimmt mit ab und kürt Eure Mannschaft der vergangenen Dekade.

Die SPOX-Redaktion hat ihre Favoritinnen aus den einzelnen Ressorts und Sportarten gewählt: Wer hat von 2010 bis 2019 dominiert und seinen Sport geprägt wie keine Zweite?

Zur Auswahl stehen insgesamt 16 Mannschaften: dominante Fußballteams, aber auch NBA- und NFL-Größen sind vertreten - und nicht nur das: Eishockey, Handball, Hockey, sogar Golf- und Beachvolleyball-Helden sind vertreten.

Nach welchen Kriterien haben wir ausgewählt? Natürlich ging es auch um den sportlichen Erfolg, aber auch um Fragen, die darüber hinausgehen. Welches Team kommt zuerst in den Sinn, wenn man an den jeweiligen Sport in diesem Jahrzehnt denkt? Welche Equipe hat ihren Sport dominiert oder gar auf ein neues Level gehoben?

Und - man möge es uns an dieser Stelle verzeihen - natürlich denken wir auch an deutsche Mannschaften, die uns in diesem Jahrzehnt bei Olympischen Spielen und Welt- oder Europameisterschaften gepackt und verzaubert haben.

Abstimmen dürft Ihr bis Montag, den 30. Dezember, um Mitternacht.

Am 31. Dezember geben wir die Sieger bekannt - und dann kann das neue Jahrzehnt kommen!

Sportart/Liga Team Fußball Spanische Nationalmannschaft 2010-2012 (Weltmeister 2010, Europameister 2012) FC Barcelona 2010/11 (Meister und Champions-League-Sieger) FC Bayern München 2012/13 (Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League) Deutsche Nationalmannschaft 2014 (Weltmeister 2014 in Brasilien, 7:1 gegen den Gastgeber im Halbfinale) Real Madrid 2016/17 (Meister und Champions-League-Sieger, verteidigte als erstes Team den CL-Titel) NBA Dallas Mavericks 2010/11 (NBA-Titel, Finals-MVP Dirk Nowitzki) San Antonio Spurs 2013/14 (NBA-Titel) Golden State Warriors 2016/17 (NBA-Titel, nur eine Niederlage in den Playoffs) NFL Seattle Seahawks 2013 (Super-Bowl-Champion, 43:8-Sieg über die Denver Broncos) New England Patriots 2016 (Super-Bowl-Champion, holten gegen die Atlanta Falcons einen 3:28-Rückstand auf) MLB Chicago Cubs 2016 (erster World-Series-Titel seit 1908) Eishockey Deutsches Olympiateam 2018 (Silbermedaille, 3:4-Finalniederlage nach Verlängerung gegen Russland) Handball Deutsches EM-Team 2016 (Europameister, 24:17-Kantersieg im Finale gegen Spanien) Hockey Deutsches Olympiateam 2012 (Olympiasieger, 2:1 im Finale gegen die Niederlande) Beachvolleyball Julius Brink/Jonas Reckermann bei Olympia 2012 (Olympiasieger, 2:1 gegen die Brasilianer Alison/Emanuel) Golf Europäisches Ryder-Cup-Team 2012 (Sieg nach Aufholjagd am letzten Tag, Martin Kaymer locht entscheidenden Putt)

