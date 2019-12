SPOX-Voting: Wählt Eure Sportlerin des Jahrzehnts

Die SPOX-User haben ihren Sportler des Jahrzehnts gewählt. Jetzt sind die Damen an der Reihe: Stimmt mit ab und kürt Eure Athletin der vergangenen zehn Jahre.

Die SPOX-Redaktion hat ihre Favoritinnen aus den einzelnen Ressorts und Sportarten gewählt: Wer hat von 2010 bis 2019 dominiert und seinen Sport geprägt wie keine Zweite?

Zur Auswahl stehen insgesamt 12 Athletinnen - von Fußball bis Tennis, von Basketball bis Leichtathletik, von Wintersport bis UFC (sollten in einer Sportart mehrere Sportlerinnen berechtigte Ansprüche auf den Titel anmelden, stehen alle zur Wahl).

Nach welchen Kriterien haben wir ausgewählt? Natürlich ging es in erster Linie um den sportlichen Erfolg, aber auch um Fragen, die darüber hinausgehen. Welcher Name kommt zuerst in den Sinn, wenn man an den jeweiligen Sport in diesem Jahrzehnt denkt? Welche Dame hat ihre Sportart dominiert und/oder groß gemacht?

Voting-Ergebnis: Das ist euer Sportler des Jahrzehnts © getty 1/21 Wer ist der Sportler des vergangenen Jahrzehnts? Die SPOX-User haben abgestimmt und ihren Favoriten gewählt! Eins vorweg: Knapper hätte der Kampf um die Spitzenplatzierung gar nicht ausfallen können. © getty 2/21 PLATZ 20 - Mike Trout (Baseball, Los Angeles Angels): 0,34 Prozent aller abgegebenen Stimmen. © getty 3/21 PLATZ 19 - Chris Froome (Radsport): 0,37 Prozent. © getty 4/21 PLATZ 18 - Floyd Mayweather (Boxen): 0,37 Prozent. © getty 5/21 PLATZ 17 - Rory McIlroy (Golf): 0,44 Prozent. © getty 6/21 PLATZ 16 - Conor McGregor (UFC): 0,47 Prozent. © getty 7/21 PLATZ 15 - Sidney Crosby (Eishockey, Pittsburgh Penguins): 0,92 Prozent. © getty 8/21 PLATZ 14 - Nikola Karabatic (Handball, Paris Saint-Germain HB): 1,12 Prozent. © getty 9/21 PLATZ 13 - Martin Fourcade (Biathlon): 1,47 Prozent. © getty 10/21 PLATZ 12 - Michael van Gerwen (Darts): 1,5 Prozent. © getty 11/21 PLATZ 11 - Lewis Hamilton (Formel 1, Mercedes): 2,08 Prozent. © getty 12/21 PLATZ 10 - Michael Phelps (Schwimmen): 2,46 Prozent. © getty 13/21 PLATZ 9 - Stephen Curry (Basketball, Golden State Warriors): 2,6 Prozent. © getty 14/21 PLATZ 8 - Rafael Nadal (Tennis): 3,11 Prozent. © getty 15/21 PLATZ 7 - Novak Djokovic (Tennis): 3,93 Prozent. © getty 16/21 PLATZ 6 - Cristiano Ronaldo (Fußball, Juventus Turin): 7,49 Prozent. © getty 17/21 PLATZ 5 - Usain Bolt (Leichtathletik): 8,75 Prozent. © getty 18/21 PLATZ 4 - Marcel Hirscher (Ski Alpin): 10,53 Prozent. © getty 19/21 PLATZ 3 - Tom Brady (Football, New England Patriots): 10,63 Prozent. © getty 20/21 PLATZ 2 - LeBron James (Basketball, Los Angeles Lakers): 20,59 Prozent. © getty 21/21 PLATZ 1 - Lionel Messi (Fußball, FC Barcelona): 20,73 Prozent. Somit setzt sich Messi gegen die beiden US-Sport-Größen durch und besteigt den Thron. Gratulation!

Abstimmen dürft Ihr bis Freitag, den 27. Dezember, um Mitternacht.

Am 28. Dezember geben wir die Siegerin bekannt. Anschließend dürft Ihr auch noch für das Team des Jahrzehnts abstimmen.

Sportlerin des Jahrzehnts: Diese Damen stehen zur Wahl

Sportart/Liga Sportlerin Fußball Marta (Weltfußballerin 2010 und 2018, siebenmal in den Top 3) Carli Llyod (Weltmeisterin 2015 und 2019, Olympiasiegerin 2012, Weltfußballerin 2015 und 2016) Megan Rapinoe (Weltmeisterin 2015 und 2019, Olympiasiegerin 2012, Weltfußballerin 2019) Tennis Serena Williams (zwölf Grand-Slam-Siege im Einzel, Olympiasieger 2012 im Einzel und Doppel, Weltsportlerin 2010, 2016, 2018) WNBA Diana Taurasi (WNBA-Titel 2014, 2x Scoring Champion, Olympiasiegerin 2012 und 2016, Weltmeisterin 2010, 2014, 2018) Elena Delle Donne (WNBA-Titel 2019, MVP 2015 und 2019, Olympiasiegerin 2016, Weltmeisterin 2018, Weltsportlerin 2017 und 2019) Turnen Simone Biles (4x Olympiagold, 19x WM-Gold, darunter 5x im Mehrkampf) Ski Alpin Lindsay Vonn (Olympiagold 2010, 2x Gesamtweltcup, 13 Disziplinwertungen, Weltsportlerin 2011) Biathlon Laura Dahlmeier (2x Olympiagold, 7x WM-Gold, Gesamtweltcup 2017) Leichtathletik Allyson Felix (5x Olympiagold, 7x WM-Gold über 200m, 400m und Staffeln) Schwimmen Katie Ledecky (5x Olympiagold, 15x WM-Gold, 14 Weltrekorde) UFC Ronda Rousey (Erste UFC-Kämpferin der Geschichte, UFC-Champ von 2012 bis 2015)

