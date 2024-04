"Das kannst du auch": Ein arbeitsloser Fußballer wird dank seiner Freundin zu einem der besten Kicker der NFL

Vom Niemand zum All-Pro - mit 35 Treffern am Stück

Nach starken Leistungen in der USFL wurde Aubrey im Juli 2023 von den Cowboys aus der Bedeutungslosigkeit geholt. Er sollte die Chance erhalten, sich im Trainingslager einen Job zu sichern - und es gibt nur wenige Jobs, die so unsicher sind wie der des Cowboys-Kickers. Generell herrscht auf der Kicker-Position in der MLS eine hohe Fluktuation, die Geduld der Coaches ist nur begrenzt. Karrieren werden oft durch ein oder zwei Fehlschüsse beendet.

Die Sache ist die, dass Aubrey nie wirklich danebengeschossen hat.

Nachdem er seinen ersten Extrapunkt in der letzten Saison verpatzt hatte, erwies sich Aubrey als sicherer Schütze für die Cowboys und stellte einen NFL-Rekord auf, indem er die ersten 19 Field Goal-Versuche seiner Karriere verwandelte. Diesen Rekord baute er schließlich auf 35 in Folge aus, bevor er in der letzten Woche der Saison einen Fehlschuss landete.

In Woche 14 gegen die Philadelphia Eagles wurde Aubrey zum ersten Kicker in der Geschichte der NFL, der zwei Field Goals aus 59 oder mehr Yards im selben Spiel erzielte. Bei Schüssen aus 50 Yards oder mehr war er mit 10 von 10 Treffern perfekt. Am Ende der Saison wurde er als bester Kicker der NFL in das All Pro First Team gewählt.