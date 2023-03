Free Agency: Die größten Deals 2023 - und was sie wirklich wert sind

Die heiße Phase der Free Agency liegt hinter uns und die größten Deals sind verteilt. Zeit, eine Zäsur zu machen und zu schauen, wer unterm Strich am meisten abgeräumt hat.

Der erste Eindruck der Free Agency 2023 ist, dass Teams zurückhaltender geworden sind, was Verträge auf dem Markt angeht. Nur ein Spieler hat die 100-Millionen-Marke durchbrochen und nur zwei kratzen an den 90 Millionen Dollar insgesamt. Zudem zeichnet sich bei der Mehrzahl dieser Deals ein auffälliger Trend ab. Hier ist eine Übersicht der größten Deals inklusive ein paar wichtigen Details zu den Verträgen.

© getty 20. Cameron Sutton - Cornerback, Detroit Lions Vertrag: 3 Jahre / 33 Millionen Dollar (22,5 Millionen Dollar garantiert) Der Ex-Steeler war einer der ersten Cornerbacks, die in diesem Jahr unterschrieben haben. Und sein Vertrag geht im Grunde über zwei Jahre, danach könnte er schon ohne weitere Probleme gekündigt werden.

© getty 19. Jakobi Meyers - Wide Receiver, Las Vegas Raiders Vertrag: 3 Jahre / 33 Millionen Dollar (21 Millionen Dollar garantiert) Meyers galt als sicherster Wide Receiver auf dem Markt, doch dieser Markt verlief sehr schleppend und sehr überschaubar, was das Geld angeht. Sinnbild ist dieser Vertrag. In Wahrheit nämlich handelt es sich hier um einen Einjahresvertrag in Höhe von elf Millionen Dollar. Was danach kommt, wird man sehen. Die 21 Millionen Dollar sind nur im Fall einer Verletzung garantiert, tatsächlich sind nur 10,5 Millionen zu Beginn des Deals garantiert, mehr erst zum Start des nächsten Liga-Jahres. Theoretisch könnte Las Vegas also nach einem Jahr sehr günstig aus dem Deal raus kommen.

© getty 18. Kaleb McGary - Offensive Tackle, Atlanta Falcons Vertrag: 3 Jahre / 34,5 Millionen Dolla (15 Millionen Dollar garantiert) McGary bleibt bei den Falcons und das im Grunde erstmal für zwei Jahre. Danach wird man schauen. Wäre nach zwei Jahren tatsächlich Schluss, hätte er aber immerhin 20 Millionen Dollar eingestrichen. Dennoch: Nach seiner Breakout-Saison im vergangenen Jahr schien McGary auf Kurs für einen deutlich teureren Deal.

© getty 17. David Onyemata - Defensive Tackle, Atlanta Falcons Vertrag: 3 Jahre / 35 Millionen Dollar (24,5 Millionen Dollar garantiert) Hier mussten sich die Falcons ins Zeug legen und haben dem früheren Saints-Verteidiger die Gehälter der ersten beiden Jahre (4, 8,5 Millionen Dollar) voll garantiert, zudem erhielt er einen Signing Bonus in Höhe von zwölf Millionen Dollar. Ein drittes Jahr dagegen steht in den Sternen.

© getty 16. James Bradberry - Cornerback, Philadelphia Eagles Vertrag: 3 Jahre / 38 Millionen Dollar (20 Millionen Dollar garantiert) Bei diesem Deal, der etwas überraschend in Philly zustande kam, fehlen uns noch die Details. Es kann also durchaus sein, dass die finalen Zahlen niedriger sind oder die Garantien nur im Fall einer Verletzung voll gelten.

© getty 15. Bobby Okereke - Linebacker, New York Giants Vertrag: 4 Jahre / 40 Millionen Dollar (21,8 Millionen Dollar garantiert) In Wahrheit ist dies ein Zweijahresvertrag, in dem neben dem Signing Bonus (12 Mio.) nur die Gehälter der ersten zwei Jahre garantiert sind (1,9 und 7,9 Mio. Dollar). Anschließend folgen zwei Jahre, die jeweils an einen Roster Bonus in Höhe von je drei Millionen Dollar gekoppelt sind. Will sagen: Gut möglich, dass dieser Deal nicht über die volle Distanz geht.

© getty 14. Allen Lazard - Wide Receiver, New York Jets Vertrag: 4 Jahre / 44 Millionen Dollar (22 Millionen Dollar garantiert) Ein Rodgers-Buddy zu sein, zahlt sich offenbar aus, denn Lazard dürfte der einzige Wide Receiver auf dem Markt sein, der im Grunde zwei garantierte Jahre bekommen hat. Seine Gehälter 2023 und 2024 sind garantiert, hinzu kommt sein Signing Bonus. Danach ist alles offen.

© getty 13. Zach Allen - Defensive Lineman, Denver Broncos Vertrag: 3 Jahre / 47,75 Millionen Dollar (32,5 Millionen Dollar garantiert) Offiziell ist dies sogar ein Vierjahresvertrag mit einem Void-Jahr 2026. Garantiert sind aber nur die ersten beiden Jahre, 2025 hingegen wird man sehen müssen, ob es weiter geht, ansonsten sind Cap-Einsparungen von 9,5 Millionen Dollar bei einer Entlassung drin.

© getty 12. Ben Powers - Guard, Denver Broncos Vertrag: 4 Jahre / 51,5 Millionen Dollar (28,5 Millionen Dollar garantiert) Auch dieser neue Broncos erhält unterm Strich einen Zweijahresvertrag, der danach leicht loszuwerden wäre. Dennoch räumte Powers den besten Guard-Deal dieser Free Agency ab!

© getty 11. Dre'Mont Jones - Defensive Tackle, Seattle Seahawks Vertrag: 3 Jahre / 51,5 Millionen Dollar (30 Millionen Dollar garantiert) Hier haben wir ein Paradebeispiel für einen NFL-Vertrag. Ein Deal, der über drei Jahre geht, aber eigentlich nur ein Jahr gehen muss. Jones bekommt einen Signing Bonus in Höhe von 20 Millionen Dollar sowie ein garantiertes Gehalt von drei Millionen Dollar. Und das ist schon die volle Garantie - 23 Millionen Dollar. Um auf die besagten 30 Millionen zu kommen, muss Jones dann noch am fünften Tag nach dem kommenden Super Bowl im Kader stehen. Dann nämlich wären sieben Millionen seines Gehalts 2024 (11 Mio.) auch noch garantiert. Und der Rest sind Per-Game-Boni sowie ein Gehalt 2025 (16 Mio.), das Stand jetzt ein vages Versprechen ist.

© getty 10. Jamel Dean - Cornerback, Tampa Bay Buccaneers Vertrag: 4 Jahre / 52 Millionen Dollar (24,5 Millionen Dollar garantiert) Dean bleibt in Tampa Bay und hat dafür einen heute üblichen Zweijahresdeal bekommen, der ihm neben dem Signing Bonus das erste Jahr garantiert - und einen 75 Prozent seines Gehalts 2024 (9 Mio. von 12 Mio.). Danach könnten die Bucs dieses Arbeitsverhältnis recht simpel beenden.

© getty 9. Dalvin Tomlinson - Defensive Tackle, Cleveland Browns Vertrag: 4 Jahre / 57 Millionen Dollar (27,5 Millionen Dollar) Dieser Deal ist interessant. Neben einem Signing Bonus (25,21 Mio.) ist nur das Minimalgehalt (1,08 Mio.) in dieser Saison garantiert. Das 2024er Gehalt ist auch auf Minimalniveau, aber schon nicht mehr garantiert. Hier scheint einfach der massive Einfluss der Vertragsstrafe bei einer Entlassung als Schutzschild zu dienen. Eine Entlassung nach 2023 zöge ein Cap-Minus von fast 16 Millionen Dollar nach sich. Ab 2025 dann steigt das Gehalt auf je 13 Millionen Dollar, ist jedoch nicht mehr garantiert. Ab dann könnte man den Spieler ohne Probleme loswerden.

© getty 8. Jessie Bates III - Safety, Atlanta Falcons Vertrag: 4 Jahre / 64 Millionen Dollar (36 Millionen Dollar) Auch dieser neue Falcon bekommt unterm Strich nur einen Zweijahresvertrag, der vom Signing Bonus und garantierten Gehältern in den Jahren eins und zwei lebt. Der Rest ist das Prinzip Hoffnung aus Sicht des Spielers.

© getty 7. Orlando Brown Jr. - Offensive Tackle, CIncinnati Bengals Vertrag: 4 Jahre / 64,092 Millionen Dollar (31,1 Millionen Dollar) Bei diesem Deal ist nicht so ganz klar, was nun genau garantiert ist. OverTheCap geht hier zunächst davon aus, dass der Signing Bonus in Höhe von 31,1 Millionen Dollar als einziges garantiert ist. Zudem gibt es einen Roster Bonus zu Beginn des Liga-Jahres 2024 in Höhe von drei Millionen Dollar.

© getty 6. Tremaine Edmunds - Linebacker, Chicago Bears Vertrag: 4 Jahre / 72 Millionen Dollar (50 Millionen Dollar garantiert) Dieser Vertrag für den Ex-Bill ist in der Tat imposant - auch wenn dieser auch nur zwei Jahre gehen könnte. Die Gehälter für die ersten beiden Jahre sind garantiert, ebenso die Roster-Boni der ersten beiden Jahre. Zudem werden Edmunds weitere 8,2 Millionen Dollar voll garantiert, wenn er sich am dritten Tag des Liga-Jahres 2024 im Kader befindet.

© getty 5. Jimmy Garoppolo - Quarterback, Las Vegas Raiders Vertrag: 3 Jahre / 72,75 Millionen Dollar (45 Millionen Dollar) Die Details zu diesem Vertrag sind noch ein wenig unklar, es sieht aber so aus, dass wir hier in typischer Raiders-Tradition von einem Einjahresvertrag reden, der zunächst mal 33,75 Millionen Dollar garantiert. Das setzt sich zusammen aus einem Signing Bonus (11,25 Mio.), dem Grundgehalt 2023 (11,25 Mio.) und einem Roster Bonus für 2024 (11,25 Mio.). Alles danach ist ziemlich offen. Die oben genannte Garantie scheint nur für den Verletzungsfall zu gelten.

© getty 4. Jawaan Taylor - Offensive Tackle, Kansas City Chiefs Vertrag: 4 Jahre / 80 Millionen Dollar (60 Millionen Dollar garantiert) Hier verhält es sich so, dass zunächst nur 40 Millionen Dollar garantiert sind. Das setzt sich zusammen aus den Gehältern der ersten beiden Jahre, die garantiert sind und in der Summe rund 20 Millionen Dollar ergeben, sowie einem Signing Bonus in Höhe von 18,9 Millionen Dollar. Wenn Taylor, der aus Jacksonville kommt und bei den Chiefs Orlando Brown ersetzen soll, am dritten Tag des Liga-Jahres 2024 im Kader steht, werden ihm weitere 20 Millionen Dollar für 2025 garantiert sein.

© getty 3. Javon Hargrave - Defensive Tackle, San Francisco 49ers Vertrag: 4 Jahre / 84 Millionen Dollar (40 Millionen Dollar garantiert) Die vier Jahre sind eigentlich auch nur zwei samt garantiertem Gehalt und einem Signing Bonus in Höhe von 29 Millionen Dollar. Alles, was danach kommt, ist nicht in Stein gemeißelt, zumal sich die Gehälter dann auf jeweils knapp unter oder gar über 20 Millionen Dollar belaufen.

© getty 2. Mike McGlinchey - Offensive Tackle, Denver Broncos Vertrag: 5 Jahre / 87,5 Millionen Dollar (52,5 Millionen Dollar garantiert) Ihr werdet es kaum glauben, aber auch dieser Deal ist nicht so imposant wie er aussieht. Im Grunde reden wir auch hier über einen Zweijahresvertrag, der Rest ist Verhandlungsbasis. Und wirklich garantiert sind auch nur 35 Millionen Dollar, die sich zusammensetzen aus einem Signing Bonus in Höhe von 17,5 Millionen Dollar und garantierten Gehältern der ersten beiden Jahre, die die gleiche Summe ergeben. Die 52,5 Millionen Dollar sind nur im Fall einer Verletzung garantiert.