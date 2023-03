NFL: Houston Texans verstärken Offense mit Dalton Schultz und Devin Singletary

Die Houston Texans haben am Montag gleich zweimal auf dem Free-Agent-Markt zugeschlagen und ihre Offense mit Tight End Dalton Schultz und Running Back Devin Singletary verstärkt.

Dalton Schultz hat für ein Jahr und maximal neun Millionen Dollar unterschrieben, während Singletarys Einjahresvertrag bis zu 3,75 Millionen Dollar wert ist.

Schultz, der fünf Jahre für die Dallas Cowboys gespielt hat, übernimmt den Starter-Posten von Jordan Akins, der sich den Cleveland Browns angeschlossen hat. Singletary wiederum kommt von den Buffalo Bills und wird das Backfield ergänzen, in dem der letztjährige Rookie Dameon Pierce als Starter gilt.

Schultz ist einer von nur vier Tight Ends, die in den vergangenen drei Jahren jeweils auf mindestens 50 Receptions und 500 Receiving Yards gekommen sind. Die anderen sind Travis Kelce, Mark Andrews und TJ Hockenson.

Singletary wiederum war in der jüngeren Vergangenheit Starter in Buffalo und hatte in seinen vier Jahren dort nie weniger als 950 Scrimmage Yards. Zudem verpasste er kein einziges Spiel in den vergangenen drei Saisons.