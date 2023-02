NFL - Netzreaktionen zum Rücktritt von Tom Brady: "Aber jetzt wirklich wirklich"

Tom Brady hat erneut seine Karriere beendet - dieses Mal wohl endgültig. Das gab der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers am Mittwoch auf Twitter bekannt.

Adrian Franke, NFL-Ressortleiter bei SPOX , traut dem Braten offenbar noch nicht so ganz.

J.J. Watt hat seine NFL-Karriere ebenfalls in dieser Saison beendet. Er schreibt an Brady: "Die Gruppe der Neurentner trifft sich jeden Morgen um 10 Uhr auf dem Golfplatz. Die Getränke gehen auf den Neuling, also bring deinen Geldbeutel mit."