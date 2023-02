NFL: Tom Brady erklärt endgültigen Rücktritt

Tom Brady beendet seine Karriere - dieses Mal wohl endgültig. Das gab der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers am Mittwoch auf Twitter bekannt.

"Guten Morgen Leute, ich komme gleich auf den Punkt: Ich trete zurück - endgültig", sagte Brady in einem Video, das er auf seinem Twitter-Account veröffentlichte.

Brady war bereits im Vorjahr zurückgetreten, hatte sich die Sache aber einige Wochen später nochmal anders überlegt und kehrte für ein letztes Jahr in die NFL und zu den Bucs zurück.

Brady spielte auf den Rücktritt im Vorjahr mit dem Hinweis auf seinen Abschiedsbrief an, den er schon verbraucht habe und sich daher dieses Mal kurz halten wolle. Er bedankte sich bei seiner Familie, seinen Freunden, den Mitspielern und Gegnern sowie den Fans dafür, dass er seinen "absoluten Traum leben" durfte. "Ich würde nichts daran ändern", betonte Brady am Ende des Videos.

Tom Brady: Rückkehr nur bedingt erfolgreich

Sein Rücktritt vom Rücktritt war rein sportlich betrachtet nur bedingt von Erfolg gekrönt. Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen bei den Bucs reichte es am Ende nur zu einer 8-9-Saison, die jedoch genug war, um die NFC South zum zweiten Mal in Serie zu gewinnen. In den Playoffs war jedoch schon im Wildcard Game gegen die Dallas Cowboys Schluss.

Privat trennte er sich derweil von seiner Frau Gisele Bündchen, die Scheidung wurde bereits Ende 2022 vollzogen.

Wie es mit Brady nun weitergeht, ist offen. Allerdings hat er einen Zehnjahresvertrag mit dem TV-Sender FOX in Höhe von 375 Millionen Dollar abgeschlossen, der nach dem Karriereende in Kraft tritt und ihn zum Experten des Nummer-1-Teams des Senders macht.

Derzeit hat diese Rolle der allseits beliebte Ex-Tight-End Greg Olsen an der Seite von Kommentator Kevin Burkhardt inne. Das Duo wird am 12. Februar erstmals den Super Bowl kommentieren.

Brady tritt mit allen relevanten Quarterback-Rekorden der Regular Season und den Playoffs ab. Allen voran hat er die meisten Super Bowls (7) und Super Bowl MVPs (5) gewonnen, die meisten Spiele insgesamt gewonnen sowie die meisten Touchdown-Pässe geworfen.

© getty Tom Brady spielte 23 Jahre in der NFL.

Brady, der gemeinhin als GOAT angesehen wird, tritt ferner ab mit drei MVP Awards, drei First-Team-All-Pro-Nominierungen und 15 Pro-Bowl-Selections. Er spielte 20 Jahre für die New England Patriots und drei für die Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady: Statistiken einer Hall-of-Fame-Karriere