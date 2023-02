Super Bowl LVII: Alle Infos und Wissenswertes zum State Farm Stadium in Arizona

Super Bowl LVII zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles findet am Sonntag im State Farm Stadium in Glendale/Arizona statt. Was es zum Stadion zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier.

Glendale/Arizona? Da war doch was! Richtig! Hier fanden in der jüngeren Vergangenheit bereits zwei denkwürdige Super Bowls statt. Zudem ist es die Heimstätte der Arizona Cardinals, die allerdings vor heimischer Kulisse zuletzt eher wenig Grund zur Freude hatten. Und was gibt es sonst noch Wissenswertes über die Arena in der Wüste?

© getty Arizona Cardinals Die Arizona Cardinals sind das Heimteam des State Farm Stadiums. Sie tragen seit 2006 ihre Heimspiele in diesem Stadion aus, nachdem sie zuvor Untermieter im Sun Devil Stadium der Arizona State University in Tempe/Arizona waren. Allerdings brachte den Cardinals ihr Stadion zuletzt keine große Freude. In der Saison 2022 verloren sie acht ihrer neun Heimspiele - und auch 2021 hatten sie daheim schon eine negative Bilanz (3-5).

© getty State Farm Stadium: Bauphase und Eröffnung Die Cardinals kamen 1988 aus St. Louis in die Phoenix-Region und hatten schon damals den Plan, ein neues Stadion zu bauen. Sun Devil Stadium war lediglich eine vorübergehende Notlösung. Diese Pläne fielen jedoch in den 90er Jahren durch eine Bankenkrise ins Wasser. So blieben die Cardinals weiter Untermieter, ehe 2003 endlich der erste Spatenstich für ein neues Stadion in Glendale anstand. Eröffnet wurde das Stadion dann im August 2006. Kostenpunkt: 455 Millionen Dollar - nach Inflation wären das heute rund 612 Millionen Dollar.

© getty State Farm Stadium: Kapazität und Spielfeld State Farm Stadium fasst normalerweise 63.400 Zuschauer, zu Großereignissen wie dem Super Bowl wird die Kapazität jedoch auf 72.200 Plätze erhöht. Es gibt 88 sogenannte Executive Suites und das Stadium, das am 1 Cardinal Drive steht, gehört der Sport-und-Tourismus-Behörde von Arizona. Betreiber ist ASM Global. Das Spielfeld besteht derweil aus Naturgras mit dem Namen "Tifway 419 Hybrid Bermuda" und ist ähnlich wie hierzulande in der Veltins Arena auf Schalke herausfahrbar, um für bessere Belichtung und Belüftung zu sorgen. Eine weitere Parallele zu Schalke: Auch in Arizona ist das Dach verschließbar, was angesichts des heißen Klimas in der Wüste manchmal auch bitter nötig ist. Im Übrigen wurde das Stadion seit seiner Eröffnung bereits zweimal renoviert, nämlich 2014 und 2017.

© getty Namensrechte State Farm Stadium heißt die Heimstätte der Cardinals erst seit der Saison 2019. Zuvor hieß es ganz zu Beginn Cardinals Stadium und von 2006 bis 2018 University of Phoenix Stadium, benannt nach der bekannten Online-Uni der Stadt. State Farm ist indes ein großer Versicherer, für den unter anderem Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und neuerdings auch dessen Head Coach Andy Reid werben.

© getty Glendale/Arizona Wo genau liegt eigentlich Glendale? Glendale befindet sich rund 20 Autominuten (ca. zehn Meilen) nordwestlich von Phoenix und beheimatet neben dem State Farm Stadium auch die Desert Diamond Arena, in der unter anderem die Arizona Coyotes ihre Heimspiele in der NHL bis vor kurzem noch ausgetragen haben. Mittlerweile steht jene Arena aber im Grunde leer, da die Coyotes 2022 in die Mullett Arena in Tempe (westlich von Phoenix) umgezogen sind. Glendale liegt in Maricopa County, ein Bezirk, der nicht zuletzt durch die jüngste Präsidentenwahl häufig in den Medien Erwähnung fand. Glendale hat etwas weniger als 250.000 Einwohner und war längere Zeit der Hauptanlaufpunkt für Sportevents mit seinem Sports and Entertainment District. Der Abgang der Coyotes weichte dies zumindest etwas auf.

© getty Events State Farm Stadium ist nicht nur die Heimat der Cardinals und eine gern genutzte Location für den Super Bowl, es ist auch die Heimat des Fiesta Bowls, einer der größten Bowls im College-Football-Kalender. Auch hier trat das Stadion die Nachfolge des Sun Devil Stadiums an. 2017 fand dort auch das Final Four im NCAA Tournament (Basketball) statt, 2024 wird es eine Neuauflage in Arizona geben. Darüber hinaus ist das Stadion schon häufiger Gastgeber von Fußballländerspielen gewesen, sei es mit Beteiligung der USA oder im Rahmen internationaler Duelle sowie des Gold Cups 2019. Und selbst WrestleMania fand hier schon im Jahr 2010 statt. Zudem wird das Stadion immer wieder Schauplatz großer Konzerte. Den Auftakt machten im November 2006 die Rolling Stones, als nächstes stehen im März zwei Auftritte von Taylor Swift an.