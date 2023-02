NFL: Patrick Mahomes zum zweiten Mal MVP - Darrelle Revis führt Hall-of-Fame-Klasse an

Patrick Mahomes wurde zum zweiten Mal in seiner Karriere zum MVP gewählt, Brian Daboll ist derweil der Coach of the Year. Zudem gab die NFL die Hall-of-Fame-Klasse 2023 bekannt, die von Cornerback Darrelle Revis angeführt wird.

Die NFL hat im Rahmen ihrer "NFL Honors"-Show in der Nacht zum Freitag ihre Awards für die abgelaufene Saison präsentiert. Zudem wurde die Hall-of-Fame-Klasse präsentiert, die in diesem Jahr von zwei Defensiv-Legenden angeführt wird.

MVP 2022: Patrick Mahomes Mit 48 von 50 Stimmen sprachen die Wahlberechtigten Jpurnalisten der Associated Press eine deutliche Sprache und wählten Patrick Mahomes zum zweiten Mal in seiner Karriere nach 2018 zum MVP. Mahomes führte die NFL in Passing Yards, Touchdown-Pässen und Total QBR an und führte die Chiefs einmal mehr zum Top-Seed in der AFC. Am Sonntag tritt er nun zum dritten Mal im Super Bowl an, in dem er nun gegen den anhaltenden MVP-Fluch kämpfen muss. Der letzte MVP, der im selben Jahr den Super Bowl gewann, war Kurt Warner im Jahr 1999 ... Auf Rang 2 landete indes Jalen Hurts, Mahomes' Gegenspieler am Sonntag.

Weitere NFL Awards Das Rennen um den Offensive Player of the Year machte derweil Justin Jefferson von den Minnesota Vikings. Er brachte es auf 128 Receptions für 1809 Yards und führte damit die Liga an. Auf der defensiven Seite wiederum setzte sich Sack-Leader Nick Bosa von den San Francisco 49ers durch, der es auf 18,5 Sacks brachte. Rookie-Head-Coach Brian Daboll wurde zum Coach of the Year gewählt, nachdem er die New York Giants sensationell in die Playoffs geführt hatte. Die Awards für die Rookies des Jahres gingen derweil an Cornerback Sauce Gardner und Wide Receiver Garrett Wilson, die beide für die New York Jets spielen. Quarterback Geno Smith von den Seattle Seahawks wurde derweil zum Comeback Player of the Year gewählt, nachdem er nach jahrelangem Dasein als Backup sein Team überraschend in die Playoffs geführt hatte. Den begehrten Walter Payton Man of the Year Award ergatterte Quarterback Dak Prescott von den Dallas Cowboys für sein soziales Engagement. Defensive Lineman Calais Campbell von den Baltimore Ravens wurde mit dem Art Rooney Sportsmanship Award ausgezeichnet und Running Back Josh Jacobs (Raiders) erhielt den neu geschaffenen Jim Brown Award für den Spieler mit den meisten Rushing Yards in der Saison. NFL Awards im Überblick Award Spieler Position Team MVP Patrick Mahomes Quarterback Chiefs Offensive Player of the Year Justin Jefferson Wide Receiver Vikings Defensive Player of the Year Nick Bosa Edge Rusher 49ers Offensive Rookie of the Year Garrett Wilson Wide Receiver Jets Defensive Rookie of the Year Sauce Gardner Cornerback Jets Comeback Player of the Year Geno Smith Quarterback Seahawks Coach of the Year Brian Daboll Head Coach Giants Assistant Coach of the Year DeMeco Ryans Defensive Coordinator 49ers Walter Payton Man of the Year Dak Prescott Quarterback Cowboys Art Rooney Sportsmanship Award Calais Campbell Defensive Lineman Ravens Deacon Jones Award Nick Bosa Edge Rusher 49ers Jim Brown Award Josh Jacobs Running Back Raiders