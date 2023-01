NFL - Kansas City Chiefs: Die bisherigen AFC Championship Games der Ära Patrick Mahomes

Die Kansas City Chiefs stehen am Sonntag zum fünften Mal in Serie mit Quarterback Patrick Mahomes in einem AFC Championship Game. Das bringt ihn zwar in einen erlauchten Kreis, doch nun droht ihm auch ein trauriger Rekord.

Patrick Mahomes steht am Sonntag zum fünften Mal im AFC Championship Game - und das auch noch zum fünften Mal in Serie. Mahomes (27) schließt damit zu einem erlauchten Kreis auf, denn vor ihm haben es nur 13 andere Quarterbacks in mindestens 5 Conference Championship Games geschafft (als Starter oder Backup). SPOX bleibt auf seine ersten vier "Halbfinals" zurück und sagt, wie es dem Superstar der Chiefs bisher ergangen ist.

© getty AFC Championship Game 2018: Kansas City Chiefs vs. New England Patriots 31:37 OT Datum: 20. Januar 2019 Was für eine Premiere für Mahomes als Starter! Nachdem er im Draft 2017 an Position 10 gezogen wurde, aber hinter Alex Smith die Bank drückte, machte ihn Head Coach Andy Reid in seiner zweiten Saison zum Starter. Ein Schritt, der sich schon früh als goldrichtig erwies. Mahomes wurde direkt zum MVP der NFL gewählt mit 5097 Yards und 50 Touchdowns. Das sind bis heute die zweitmeisten überhaupt in einer Saison! Die Chiefs sicherten sich den Top-Seed der AFC und eröffneten ihre Playoffs mit einem 31:13-Erfolg über die Indianapolis Colts. Dies war im Übrigen Andrew Lucks letztes Spiel in der NFL. Im Anschluss empfingen die Chiefs die New England Patriots, die in den vorangegangen zwei Jahren jeweils im Super Bowl gestanden hatten - 2018 markierte ihr neuntes Championship Game in Serie. Das Spiel begann mit starken Patriots, die zur Pause 14:0 in Führung lagen. Nach dem Break jedoch drehten Mahomes und Co. auf und drehten die Partie gleich zweimal mit insgesamt drei Touchdowns von Running Back Damien Williams. 2:03 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit führten sie 28:24 und standen kurz vorm Einzug in den Super Bowl. Noch näher kamen die Chiefs diesem Erfolg dann, als Charvarius Ward einen Pass von Tom Brady in der eigenen Hälfte abfing - doch der Jubel hielt nicht lange an, denn Edge Rusher Dee Ford stand beim Snap offside! Die Interception zählte nicht und so brachte der GOAT sein Team doch noch in Schlagdistanz mit einem sehenswerten Pass auf Rob Gronkowski für 25 Yards bis an die 1. Von dort vollendete Rex Burkhead mit einem Touchdown 39 Sekunden vor Schluss. Der Todesstoß für KC? Mitnichten! Mahomes führte sein Team nochmals in Field-Goal-Reichweite und Harrison Butker erzielte per 39-Yard-Field-Goal den erneuten Ausgleich. Overtime! In der Overtime dann gewannen die Patriots den Coin Toss und Brady zeigte seine Kaltblütigkeit mit mehreren 3rd-Down-Conversions. Und dann war es einmal mehr Burkhead, der die Patriots per Touchdown in den Super Bowl beförderte. Zwei Wochen später besiegten die Patriots die Los Angeles Rams für ihren sechsten Titel - es sollte bis heute der letzte bleiben.

© getty AFC Championship Game 2019: Kansas City Chiefs vs. Tennessee Titans 35:24 Datum: 19. Januar 2020 Ein Jahr später stand Kansas City erneut im Championship Game, dieses Mal allerdings als Nummer 2 der Conference. Die 1, die Baltimore Ravens, waren am Gegner der Chiefs gescheitert, den Titans. KC erreichte das AFC Championship Game durch einen verrückten 51:31-Erfolg über die Houston Texans, die schon 24:0 geführt hatten. Das war aber wohl auch der Knackpunkt, denn nach katastrophalen Start der Chiefs, die unter anderem einen Touchdown durch geblockten Punt abgegeben hatten, entschied sich Head Coach Bill O'Brien für ein 31-Yard-Field-Goal zum Start des zweiten Viertels, anstatt einen 4th&1 an der 13-Yard-Linie auszuspielen, um dem Gegner vielleicht schon das Genick zu brechen. Direkt im Anschluss returnierte Mecole Hardman den Kickoff über 58 Yards und nur zwei Spielzüge später fand Mahomes Williams für einen 17-Yard-Touchdown. Die Chiefs waren wieder im Spiel und gingen sogar mit einer 28:24-Führung in die Halbzeit ... Gegen die Titans dann ging es im Vorfeld vor allem darum, wie man denn Derrick Henry würde stoppen können. Henry begann damals erst seine dominante Phase, sorgte aber auch schnell für eine 10:0-Führung durch einen Rushing Touchdown im ersten Viertel. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, aus dem die Chiefs letztlich als Sieger hervorgingen. Noch vor der Pause drehten sie das Spiel dank zweier Touchdowns von Tyreek Hill, ehe Mahomes selbst elf Sekunden vor dem Break zu einem 27-Yard-Touchdown lief. Die Titans hielten die Partie lange offen, kassierten dann aber im vierten Viertel noch einen Touchdown von Williams, ehe Sammy Watkins mit einem 60-Yard-Touchdown-Catch den Deckel drauf machte. Den Chiefs war also endlich der Durchbruch gelungen, sie standen im Super Bowl! Und selbigen gewannen sie dann auch gegen die San Francisco 49ers inklusive eines Comebacks im vierten Viertel. Dies war der erste Super-Bowl-Erfolg der Chiefs seit 50 Jahren und die Titelpremiere für Andy Reid und natürlich auch Patrick Mahomes, der zum MVP des Super Bowls gewählt wurde. War es der Anbeginn einer neuen Dynasty, wie es viele Medien bereits verkündeten?

© getty AFC Championship Game 2020: Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills 38:24 Datum: 24. Januar 2021 Ein Jahr später kam es in jedem Fall zum Start einer neuen Rivalität. Das Duell Mahomes vs. Josh Allen feierte seine Playoff-Premiere! Die Chiefs hatten sich einmal mehr den Top-Seed der AFC gesichert und dann einen harten Kampf gegen die Cleveland Browns zu überstehen. So hart, dass Mahomes das Ende des Spiels nicht mehr auf dem Feld erlebte. Stattdessen musste Backup Chad Henne ran, der die Partie am Ende mit einer 4th-Down-Completion zu Hill nach Hause brachte. Die Bills wiederum ließen gegen Baltimore nichts anbrennen (17:3) und waren drauf und dran, an der Vormachtstellung der Chiefs in der AFC zu kratzen. Und es begann dann auch vielversprechend für Buffalo. Nach einem Touchdown von Tight End Dawson Knox führten die Gäste nach einem Viertel 9:0. Lange allerdings hielt diese Führung nicht, denn die Hausherren drehten im zweiten Viertel auf und erzielen drei Touchdowns nacheinander. Hardman, Darrel Williams und Clyde Edwards-Helaire drehten die Partie. Vorbei war es dann, nachdem Kelce im dritten und vierten Viertel Touchdown-Pässe von Mahomes fing. Dazwischen lag eine Interception von Allen in der Red Zone zu Bashaun Breeland - ja, auch damals schon hatte Allen Probleme mit Red-Zone-Picks ... Die Chiefs standen also abermals im Super Bowl und hatten die Chance, als erstes Team seit 2004 den Titel erfolgreich zu verteidigen. Sie gingen allerdings mit zahlreichen Ausfällen gehandicappt ins Spiel in Tampa Bay gegen den Gastgeber Buccaneers und Brady. Brady und Rob Gronkowski sorgten für die frühe Führung wie in alten Zeiten, den Rest besorgte die spektakuläre Defense, die Mahomes im Grunde über das gesamte Spiel hinweg jagte. Mahomes rannte förmlich um sein Leben und musste schließlich eine bittere 9:30-Klatsche hinnehmen. Aus der Traum von der so seltenen Titelverteidigung. Und die schon herbeigeschriebene Dynasty musste auch warten.