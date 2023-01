NFL Predictions Playoffs Championship Sunday: Prognosen, Vorhersagen und Tipps zu allen Championship Games

Es geht ans Eingemachte in den NFL Playoffs. Zwei Tickets für den Super Bowl stehen auf dem Programm am Championship Sunday.

© getty

Philadelphia Eagles (14-3, #1) - San Francisco 49ers (13-4, #2) (So., 21 Uhr live auf DAZN)

So sehr ich mich auf diese Begegnung freue, so schwer tue ich mich, sie einzuschätzen. Hier treten zwei bis unters Dach bewaffnete Teams aufeinander, die eigentlich an allen Fronten zur Creme de la Creme der Liga gehören.

Die Eagles haben zuletzt die Giants per Rekordsieg nach Hause geschickt, die 49ers rangen die Cowboys nieder. Und irgendwie befanden sich beide Teams schon seit längerem auf Kollisionskurs, nun kommt es zum Aufeinandertreffen der Spitzenklasse.

Gehen wir die einzelnen Segmente mal durch: Die Eagles stellen die effizienteste Rush-Offense der NFL und setzen im Passspiel vor allem auf Big Plays. Die 49ers wiederum sind äußerst gut gegen den Run und verhindern Big Plays mit ihrer schwer zu spielenden Zone Coverage.

Auf der anderen Seite kommen die 49ers mit der drittbesten Pass-Offense nach DVOA nach Philly und sind im Run Game dieses Jahr nur Durchschnitt. Die Eagles wiederum sind defensiv gut gegen den Pass und sehr gut gegen den Run.

Bei den 49ers ist es natürlich so, dass alles aufeinander aufbaut und das Passspiel meist eine Verlängerung des Run Games ist und es daher nicht so tragisch ist, dass das klassische Run Game zahlentechnisch etwas hinterher hinkt. Das liegt auch daran, dass man meist erst dann konsequent durch die Mitte läuft, wenn man das Spiel verwalten will - so zuletzt mit Elijah Mitchell gesehen. Ansonsten wird das Ground Game eher geprägt von Outside-Runs von Christian McCaffrey oder kreativen Run-Konzepten mit Deebo Samuel, der auch weiterhin der gefährlichste YAC-Receiver ist.

Die Eagles profitieren derweil weiter von ihrer tief besetzten Front, die theoretisch gerade in der Mitte unüberwindbar scheint. Doch auch der Pass Rush hat seine Momente, die aber gegen die Niners-Line schwer zu kreieren sind. Und die Niners-Front sollte auch eine besondere Herausforderung für Jalen Hurts werden, der mit Fred Warner und Dre Greenlaw auf zwei schnelle Linebacker treffen wird, die seine Kreise beim Ausbrechen aus der Pocket eindämmen könnten.

Aus Sicht der Niners wird es darum gehen, dass Brock Purdy den Ball nicht zu lange hält, dazu aber auch Fehler gerade außen vermeidet. James Bradberry und Darius Slay dürften gerade Brandon Aiyuk und Jauan Jennings gehörig zusetzen. Die Frage wird eher sein, wie die Eagles George Kittle attackieren werden. Womöglich wird diese Aufgabe auf C.J. Gardner-Johnson entfallen. Auf der anderen Seite wird aber auch Dallas Goedert gefährlich werden, wenn man sich schon nicht auf Shot-Plays Richtung A.J. Brown oder DeVonta Smith verlassen kann gegen diese Secondary.

Wie verbleiben wir jetzt also? Wie wichtig ist die jüngere Vergangenheit mit Blick auf dieses Spiel? Denn die bessere Form legen die Niners an den Tag und hatten bislang auch den härteren Weg hierhin. Die Eagles fuhren zuletzt ein wenig runter, hatten dann leichtes Spiel mit überforderten Giants.

Interessanterweise liegen die 49ers in Team-DVOA knapp vor den Eagles auf Rang 2 der Liga - schaut man jedoch auf Weighted DVOA, also der Variante, die die Spiele später in der Saison höher gewichtet, dann ist kein Team derzeit so gut drauf wie die Niners. Und das sollte man nicht unterschätzen.

Am Ende sehe ich hier höchstens drei Punkte Unterschied, denke aber, dass die letztlich bessere Defense den Ausschlag geben wird. Daher gehen die Niners nach 2019 wieder in den Super Bowl.

Tipp: Eagles vs. 49ers 24:26