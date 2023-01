First and Second All-Pro Teams der NFL: Kelce und Jefferson einstimmig gewählt - Rookie Gardner historisch

Unmittelbar vor dem Start der Playoffs sind die All-Pro Teams der NFL bekannt gegeben worden. Mit Tight End Travis Kelce und Wide Receiver Justin Jefferson wurden zwei Spieler einstimmig ins First Team gewählt. Ein Rookie sorgt für Aufsehen.

Kelce von den Kansas City Chiefs und Jefferson von den Minnesota Vikings erhielten von allen 50 stimmberechtigten Medienvertretern die Nominierung für das First Team All-Pro.

Mit Ahmad "Sauce" Gardner von den New York Jets schaffte es erstmals seit 41 Jahren ein Rookie-Cornerback ins erste Team.

49 Stimmen erhielten Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, Edge Rusher Nick Bosa von den San Francisco 49ers und Defensive Lineman Chris Jones von den Chiefs.

Hier haben wir für Euch das komplette Lineup der First und Second All-Pro Teams in der Übersicht.