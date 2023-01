NFL: Raiders-Quarterback Derek Carr verabschiedet sich emotional aus Las Vegas

Quarterback Derek Carr hat sich in einem emotionalen Statement von den Las Vegas Raiders verabschiedet. "Es bricht mir das Herz, dass ich mich nicht persönlich verabschieden kann. Es war eine echte Achterbahnfahrt in unseren neun gemeinsamen Jahren", schrieb der 31-Jährige in den Sozialen Medien.

Carr stieß 2014 als Zweitrundenpick zu den damals noch in Oakland spielenden Raiders und übernahm direkt als Starter. Bis er vor dem vorletzten Spiel der aktuellen Saison gebencht wurde, hatte er nur drei Spiele verpasst. Obwohl er im Frühjahr eine Vertragsverlängerung unterschrieben hatte, verhinderten die Raiders durch diese Maßnahme, dass sein Gehalt von über 30 Millionen Euro im kommenden Jahr garantiert wird. Dies wäre im Falle einer Verletzung der Fall gewesen.

Carr, der mit den Raiders zweimal die Playoffs erreichte und dreimal in den Pro Bowl gewählt wurde, erklärte weiter: "In mir brennt immer noch das Feuer, einen Titel gewinnen zu wollen. Ein Feuer, das niemand auslöschen kann - außer Gott." Er freue sich "auf eine neue Stadt, ein neues Team, das von mir alles bekommen wird, was ich zu geben habe. Einen Titel zu gewinnen ist das, was ich immer wollte und das, worauf ich weiter hinarbeiten werde."

Während Las Vegas die Saison mit Jarrett Stidham, Patriots-Viertrundenpick von 2019, als QB beendete und trotz Starspielern wie Davante Adams und Josh Jacobs die Playoffs mit einer Bilanz von 6-11 verpasste, geht es für Carr bei einem anderen Team weiter. Die Raiders werden nun versuchen, einen Tradepartner für den Veteranen zu finden, der bereit ist, Carrs Gehalt aufzunehmen. Gehandelt werden unter anderem die New York Jets. Alternativ wäre auch eine Entlassung denkbar. Umgekehrt müssen auch die Raiders auf der wichtigsten Position eine Lösung finden.

Carr beendet Raiders-Zeit mit zahlreichen Rekorden

Carr beendete seine letzte Saison bei den Raiders mit 3.522 Passing Vards, 24 Touchdowns und 15 Interceptions. Ein Passer Rating von 86,3 und eine Completion Percentage von 60,8 Prozent waren die niedrigsten Werte seit seiner Rookie-Saison. Er hält zahlreiche Franchise-Rekorde wie 216 Touchdown-Pässe, 142 Starts, 35.222 Passing Yards oder 28 Comebacks im vierten Viertel. Seine Bilanz ist deutlich negativ (63-79).

Mehrfach hatte er betont, in seiner Karriere eigentlich nur für die Raiders auflaufen zu wollen. "Ich habe es wirklich so gemeint, hatte aber nie gedacht, dass es auf diese Weise enden wird."