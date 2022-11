Power Ranking nach Week 12: Die Bills verlieren den Spitzenplatz

Mit Woche 12 im Rückspiegel steigen wir ein in das letzte Saisondrittel - und das ist auch die Zeit, in der sich das Playoff-Bild herauskristallisiert! Nicht nur mit Blick darauf, welche Teams es in die Postseason schaffen, sondern auch dahingehend, welche Teams tatsächlich in den Playoffs für Furore sorgen können.

Die wichtigste Hürde dieser Saison haben die Bears bereits genommen: Die Frage danach, ob Justin Fields trotz sehr überschaubarer Umstände genug zeigen kann, damit man weiß, dass es sich lohnt, um ihn herum weiter aufzubauen, wurde beantwortet - auch wenn Fields als Passer noch einen weiten Weg vor sich hat. Die nächsten Schritte liegen jetzt darin, kräftig zu investieren; in die Receiver, die Line. Hier ist Chicago für den Moment, und in diesem Power Ranking geht es ja letztlich auch darum, nach wie vor limitiert, und das merkt man. Die Defensive Front hat ihre beiden größten übrigen Stars - Robert Quinn und Roquan Smith - vor der Trade-Deadline verloren, die junge Secondary zeigt viel Potenzial, aber auch noch die erwartbaren Höhen und Tiefen - und ist mittlerweile zusätzlich angeschlagen. Ähnlich wie die Offense, wo jetzt auch Darnell Mooney bis Saisonende ausfällt. Und so könnte die Saison für die Bears relativ ideal enden: Es ist sichtbar, wo es für dieses Team hingeht, man sieht die Fortschritte - und dennoch steht ein Top-3-Pick an ihrem Ende. Falls Fields mit seiner Schulterverletzung jetzt länger fehlt - und Chicago sollte hier betont mit Weitsicht agieren - dürfte der hohe Pick umso sicherer sein.

Der Titelverteidiger ist endgültig nur noch ein Schatten seiner selbst. Diese Offense war schon vor Wochen nur noch bedingt funktional - jetzt fehlt Cooper Kupp, die Offensive Line hat weitere Starter verloren, Allen Robinson wird den Rest der Saison verpassen, und er weiß, ob wir Matt Stafford in dieser Saison noch einmal sehen. Das sieht sehr nach einer Saison aus, die für die Rams nur noch zu Ende plätschert. Und selbst die Defense, die noch immer einiges an Star-Power aufbieten kann, ist in erster Linie noch gegen den Run zuverlässig. In der Secondary häufen sich die Lücken - auch weil der Pass-Rush trotz Aaron Donald, der jetzt ebenfalls angeschlagen ist, merklich nicht gut genug ist. Fast spannender als die ausstehenden Rams-Spiele ist die Frage danach, welche Auswirkungen diese Saison auf die weiteren Pläne von McVay, Stafford und Co. hat.

Wenn die Frage vor Woche 12 lautet, ob Davis Mills oder Kyle Allen startet, dann ist die Saison vermutlich an einem gewissen Punkt angekommen, der nicht mehr allzu viel Hoffnung zulässt. Die Texans sind in der Secondary anfällig, im Pass-Rush harmlos, und in der Offense sind es eher einzelne Momente, die positiv auffallen: Ein paar Runs von Dameon Pierce, das gelegentliche Shot Play auf Nico Collins oder Brandin Cooks - aber das reicht nicht, um nachhaltig kompetitiv zu sein. Egal, ob Davis Mills oder Kyle Allen der Starter ist. Houston ist auf bestem Wege, die Quarterback-Frage im kommenden Draft sehr viel prominenter beantworten zu können.

Die Niederlage gegen Washington - ein potenziell direkter Konkurrent um die finale Wildcard in der NFC - ist ein weiterer klarer Dämpfer für all diejenigen, die es mit den Falcons halten und noch Playoff-Hoffnungen hegen. Atlanta hat einige Säulen, einige Schlüsselspieler, um die man in den kommenden Jahren aufbauen kann; wenngleich einer dieser Spieler mit Kyle Pitts aktuell fehlt. Die Falcons sind noch immer in der Lage, selbst gegen eine starke Front wie die der Commanders ein Run Game aufzuziehen, und das spricht in erster Linie für gutes Coaching. Doch wird das nicht reichen, um die vielen Defizite auch auf der defensiven Seite des Balls zu kaschieren.

Ähnlich wie die Rams stürzen auch die Broncos immer weiter ab, mit zwei gewichtigen Unterschieden: Die Broncos haben nicht ihren Starting-Quarterback verloren - und Denver operiert nicht mit dem Super-Bowl-Titel bereits sicher verstaut in der Vitrine als angenehme Hypothek, die so manche bittere Niederlage in diesem Jahr verschmerzbar macht. Bei den Broncos ersetzen Frust und Bauchschmerzen mit Blick auf die kommende Jahre diese Hypothek, und das kann auch erklären, warum es an der Seitenlinie mal kracht . Wir sind auch an einem Punkt angekommen, an dem die einstmals dominante Defense mehr und mehr einbricht, und die schwache Broncos-Offense - in der mittlerweile eine Vielzahl an Startern fehlt - kann das nicht ansatzweise auffangen.

Ich bin wirklich gespannt darauf, wie die kommende Offseason in New Orleans aussieht. Dieser Kader wurde viel zu lange wie ein Contender-Kader gemanagt, der er aber schon längst nicht mehr ist, und jetzt scheint die Rechnung endgültig fällig. Die Probleme in der Offensive Line, die Defensive Front, die nachgelassen hat, die Secondary, die signifikant an individueller Qualität und an Matchup-Möglichkeiten verloren hat - dass Andy Dalton angesichts der Umstände eine sehr ordentliche Saison spielt, und dass Chris Olave der klare Favorit auf die Auszeichnung zum Offensive Rookie des Jahres sein sollte, geht da fast ein wenig unter. Und letztlich sind es auch nur Randerscheinungen, wenn man das Gesamtbild betrachtet: Wie geht es 2023 weiter im Big Easy?

© getty

23. LAS VEGAS RAIDERS (4-7)

Ranking nach Week 8: 18.

Tolle Antwort am Sonntag gegen die Seahawks, in einem Spiel, das mit dem ersten Wurf von Derek Carr schon auf einem ganz unglücklichen Weg schien - und dann zu einem wilden Schlagabtausch wurde. Es war auch eine Erinnerung daran, dass Josh Jacobs eine echte All-Pro-Saison spielt, genau wie daran, dass Maxx Crosby absolut in die Konversation für die gefährlichsten Edge-Rusher in der NFL gehört. Und diese individuelle Qualität - Davante Adams gehört natürlich auch in diese Auflistung, wenngleich er gegen Seattle nicht ganz so dominierte wie gegen die Broncos -, ist es auch, was den Raiders in den meisten Partien eine Chance gibt. Mit den Problemen in der Offensive Line und der Secondary, sowie einer unbefriedigenden Saison von Derek Carr, ist aber jede Woche auch ein Drahtseilakt, und das unterstreicht die Tatsache, dass die Raiders einfach noch ein gutes Stück weit davon entfernt sind, auch nur im Kreis der Titelkandidaten zu stehen.

22. NEW YORK GIANTS (7-4)

Ranking nach Week 8: 16.

Der Thanksgiving-Auftritt in Dallas unterstrich nochmals, was für eine, gemessen an ihren Umständen, respektable Saison die Giants gerade spielen. Sie kommen zu einzelnen Big Plays durch die Luft, sie kreieren Räume am Boden, sie spielen ihren aggressiven Stil in der Defense. Aber man sieht die Limitierungen was die individuelle Qualität angeht dann doch. Die Defense ist trotz vieler zugestellter Boxes wacklig gegen den Run, und hat nicht die Cornerbacks, um gegen Top-Teams in Man Coverage zu überleben. Die Offensive Line ist weiterhin mehr Potenzial als schon gefestigte Qualität. Und Daniel Jones hat nicht den Spielraum für Fehler, um sich Turnover leisten zu können. Die Receiver-Gruppe ist ohnehin ein Thema für sich - und hat jetzt auch noch Wan'Dale Robinson verloren. Vielleicht können die Giants ihren Vorsprung retten, und ein Playoff-Ticket ergattern. Der zentrale Takeaway dieser Saison aber ist und bleibt, dass man sich für die Zukunft in guten Händen wissen darf.

21. JACKSONVILLE JAGUARS (4-7)

Ranking nach Week 8: 26.

War das Ravens-Spiel endgültig der Wendepunkt? Für Trevor Lawrence individuell, aber auch für die Jaguars als Team? Das herausragende vierte Viertel, inklusive eines spektakulären Game-Winning-Drives, von Trevor Lawrence war ein echtes Statement - auch weil es für Lawrence jetzt schon das dritte wirklich gute Spiel in Serie war. Für Lawrence, genau wie für die Jaguars als Team, ist es aber wichtig, zu sehen, dass man solche Spiele gewinnen kann. Jacksonville hat jede Menge Explosivität in seiner Defensive Front, die sich allerdings noch zu selten auf den Platz überträgt. Und offensiv fehlt nach wie vor merklich der Nummer-1-Receiver. Aber die letzten Wochen der Saison zeigen, dass die Jaguars auf einem guten Weg sind - und dass Trevor Lawrence der erhoffte Franchise-Quarterback ist.

20. ARIZONA CARDINALS (4-8)

Ranking nach Week 8: 17.

Im Duell zweier von Verletzungen dezimierter, enttäuschter Teams zogen die Cardinals gegen die Chargers am Sonntag den Kürzeren - und es war auch ein Sinnbild für einige der Dinge, die einfach nicht passen: Arizonas ängstliches Play-Calling am Ende, die Unfähigkeit, mit der eigenen Offense eine Führung zu verwalten, um so die Defense wieder ins Rampenlicht zu rücken, die lange gut unterwegs war, irgendwann aber einbricht. Es fehlt diesem Team an einer soliden Basis, in puncto individueller Qualität, aber auch was das Coaching angeht. Es gibt wenige Lichtblicke in dieser Saison, die Entwicklung von Zach Allen etwa, auch Zaven Collins zeigt Fortschritte. Aber das ist nicht genug. Verletzungen werden ein Thema sein, das man in der Betrachtung dieser Cardinals-Saison nicht vergessen darf: Am Sonntag standen DeAndre Hopkins und Marquise Brown erstmals zusammen auf dem Platz, vier von fünf O-Line-Startern sind langzeitverletzt raus und spielen potenziell alle nicht mehr in dieser Saison, Kyler Murray verpasste zuletzt mehrere Spiele, genau wie Nummer-1-Corner Byron Murphy. Das ist notwendiger Kontext - aber es darf keine Ausrede für so viele Probleme sein.