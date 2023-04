NBA - Silver Linings für die Lottery-Teams: Darum läuft es nächstes Jahr besser für die Magic, Blazers und Co.

Acht NBA-Teams stehen bereits so gut wie fest als Lottery-Teams dieser Saison, sie werden die Playoffs nicht erreichen. Doch macht sie das auch zu den Verlierern der Spielzeit? Nicht zwangsläufig.

Mit Buddy Hield ist ein weiterer guter Starter auch nächstes Jahr noch in Indiana, dazu springen und rennen dort jede Menge gute junge Spieler rum. Jordan Nwora, Aaron Nesmith, Chris Duarte, Jalen Smith, Isaiah Jackson, Oshae Brisett und allen voran die Rookies Andrew Nembhard und Bennedict Mathurin. Nembhard war ein Steal in der zweiten Runde und Mathurin war der zweitbeste Scorer unter den Liganeulingen.

Nimmt man dann noch Myles Turner dazu, hat man ein sehr gutes Tandem zwischen Guard und Big Man. Wie vermutlich von den Pacers erhofft, scheint Turner ohne Domantas Sabonis an seiner Seite tatsächlich besser zu funktionieren in der Offensive. Dort spielt er aktuell seine beste Saison mit 18,0 Punkten pro Spiel bei 54,8 Prozent aus dem Feld und 37,3 Prozent von Downtown. Turner ist gerade erst 27 geworden und steht für zwei weitere Saisons unter Vertrag.

© getty

Orlando Magic: Der Kern ist reif für einen Playoff-Lauf

Die Magic haben unter den Lottery-Teams vermutlich das größte Potenzial, in den nächsten Jahren ein ernsthafter Titelanwärter zu werden. Das liegt in erster Linie am 20-jährigen Paolo Banchero und am 21-jährigen Franz Wagner, die man sich schon in naher Zukunft als Nr.1 und 2 eines sehr guten Teams vorstellen kann.

Mit Markelle Fultz, Wendell Carter Jr. und Cole Anthony stehen auch drei weitere gute Spieler unter 25 im Team, bei Jalen Suggs hofft man noch auf den nächsten Schritt bei besserer Gesundheit.

Orlando hat im kommenden Draft zwei Erstrundenpicks zur Verfügung und den Cap Space, um in der Offseason einen starken Free Agent zu verpflichten oder per Trade nach Florida zu holen. Die Magic waren dieses Jahr schon besser als von vielen erwartet und haben die Möglichkeiten, schnell noch stärker zu werden.