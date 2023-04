NCAA - March Madness: "Niemand fürchtet LeBron" und Finanzberater: Das sind die Most Outstanding Players seit 2008

Es ist wieder soweit, das Final-Four-Turnier der College-Meisterschaft läuft! Der Sieger wird im Finale am 3. April ermittelt, dann wird auch der Most Outstanding Player der Partie gewählt. Aber nicht alle MOPs werden brauchbare Spieler in der NBA.

Star, Rollenspieler, überhaupt keine NBA-Karriere. Das Feld ist bunt gemischt. SPOX wirft einen Blick auf die letzten 15 Jahre und zeigt, was aus den MOPs der letzten Jahre geworden ist (oder noch werden kann).

© getty 2008 - Mario Chalmers Team: Kansas Jayhawks | Position: Guard | NBA-Stationen: Miami Heat, Memphis Grizzlies Derrick Rose sollte später NBA MVP werden, doch in diesem Spiel zeigte D-Rose Nerven von der Freiwurflinie. So machte er das Mario-Miracle möglich. Der Guard schickte das Spiel in die Overtime, wo Kansas schließlich triumphierte. Chalmers wurde im Anschluss von den Miami Heat in der zweiten Runde gedrafted und gewann 2012 und 2013 als Starting Point Guard an der Seite von LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosh zwei Meisterschaften. "Rio" glänzte dabei als gefährlicher Dreierschütze, wurde aber auch öfter von den Stars verbal attackiert, ließ sich aber selten einschüchtern. Sehr zur Freude von Joakim Noah (MOP von 2006). Zurzeit befindet er sich selbst in Stänker-Stimmung und gab kontrovers diskutierte Aussagen zur GOAT-Debatte zum Besten. "Niemand fürchtet sich vor Bron", sagte er im Podcast In Shambles. "Leute haben Angst, wenn sie neben ihm stehen, aber nicht vor dem Matchup. Wenn man Leuten von damals zuhört, wie es gegen Jordan war. Das war Angst", so Chalmers.

© getty 2009 - Wayne Ellington Team: North Carolina Tar Heels | Position: Guard | NBA-Stationen: Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Miami Heat, Detroit Pistons, New York Knicks Aus Ellington wurde ein Wandervogel, wie er im Buche steht. Neun NBA-Teams hat der Scharfschütze in seinem Lebenslauf stehen. Defense war dabei aber nie sein Steckenpferd. Blöd das Lakers-Coach Darvin Ham aber genau das sehen wollte. In dieser Saison fand dann keine Mannschaft mehr einen Platz für den Veteranen.

© getty 2010 - Kyle Singler Team: Duke Blue Devils | Position: Forward | NBA-Stationen: Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder Singler zeigte immer wieder gute Ansätze in der NBA. Schaffte aber nie den richtigen Durchbruch. Die Thunder glaubten 2015 aber an den damals soliden Schützen und gaben ihm eine 25-Millionen-Dollar-Verlängerung über fünf Jahre. Nach dem Deal fiel das Shooting des "Kinglers" aber deutlich ab und OKC versuchte, den Fehler 2018 wieder auszubügeln. Singler wurde gewaived und das Gehalt auf mehrere Jahre gestretched. Tatsächlich bekommt er diese Saison seinen letzten Gehalts-Check von den Thunder.

© getty 2011 - Kemba Walker Team: Connecticut Huskies | Position: Guard | NBA-Stationen: Charlotte Hornets, Boston Celtics, New York Knicks, Dallas Mavericks Auch wenn die Karriere von Walker einen kleinen Knick bekommen hat, muss man festhalten, dass der Point Guard eine erfolgreiche Zeit in der NBA hatte. Viermal Allstar und einmal All-NBA-Third-Team! Außerdem ist Kemba der All-Time-Leader der Charlotte Hornets in Punkten. Sein Intermezzo mit den New York Knicks verkam zum Desaster. Die Knicks schmissen Walker wegen seiner schwachen Defense aus der Rotation. Ein Neustart bei den Dallas Mavericks missglückte ebenfalls. Später machten noch Gerüchte um einen Wechsel nach Europa zu Armani Mailand die Runde. Doch daran war am Ende wohl nichts dran.

© getty 2012 - Anthony Davis Team: Kentucky Wildcats | Position: Center | NBA-Stationen: New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers Der größte Star dieser Liste. Die "Braue" hielt es lange im kleinen Markt der New Orleans Pelicans aus und hatte durchaus seine Momente, wie etwa 2018 gegen Curry und die Warriors. Auch die Kombination mit DeMarcus Cousins und Nikola Mirotic (ja, tatsächlich) wirkte vielversprechend, ehe Verletzungen das ganze aufbrachen. Der Rest ist bekannt. Der Agent von AD forderte einen Trade, am Besten zu den Los Angeles Lakers und seinem anderen Klienten und Jugendfreund LeBron. Die Pelicans gaben nach und beide Teams könnten noch als Gewinner aus der Sache gehen. LA gewann in der Bubble den Titel und New Orleans bekam dafür in der Lotterie Zion Williamson, der (wenn fit) zusammen mit Brandon Ingram ein starkes Duo abgibt.

© getty 2013 - Luke Hancock Team: Louisville Cardinals | Position: Forward | NBA-Stationen: - Ein richtiger Unglücksrabe. Aus Hancock wurde kein NBA-Spieler, deswegen probierte er es in Griechenland bei Paionios. Dort riss ihm aber nach bereits sechs Spielen der Waden-Muskel und er musste seine Karriere beenden. Mit 24 Jahren ist Hancock nun Finanzberater und hilft außerdem autistischen Kindern in Trainingscamps.

© getty 2014 - Shabazz Napier Team: Connecticut Huskies | Position: Guard | NBA-Stationen: Miami Heat, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves, Washington Wizards "Er ist in diesem Draft mein Lieblingsspieler." Shabazz Napier hatte zu Beginn seiner Karriere in LeBron James einen prominenten Fan. Die Heat entschieden sich auch für den damaligen Teamkollegen vom deutschen Nationalspieler Niels Giffey. Doch bei Miami sollte Napier nicht lange spielen. In Portland und Washington bewies sich der MOP immerhin als solider Reserve-Guard. Ab 2021 ging es in die Euroleague zu Zenit St. Peterburg. Zurzeit ist der Puerto Ricaner eine feste Größe in Mailand.

© getty 2015 - Tyus Jones Team: Duke Blue Devils | Position: Guard | NBA-Stationen: Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies Tyus Jones flog stets etwas unter dem Radar. Doch der 24. Pick von 2015 hat sich zu einem der besten Backup-Point-Guards der Liga entwickelt. Seine gute Übersicht und cleveres Playmaking sind ein Grund, warum der Ausfall von Ja Morant in der letzten Saison (und auch in dieser Spielzeit) aufgefangen werden konnte.

© getty 2016 - Ryan Arcidiacono Team: Villanova Wildcats | Position: Guard | NBA-Stationen: Chicago Bulls, New York Knicks, Portland Trail Blazers Arcidiacono schaffte erst ein Jahr nach seinem Award den Sprung in die NBA. Doch dort reichte es bis jetzt nicht zur großen Karriere. Im November 2018 legte er für die Bulls mal 22 Punkte gegen die Spurs auf. Es sollte eines der wenigen Highlights seiner Laufbahn bleiben. Erst am gestrigen Samstag wurde er von Portland entlassen, wo er zuvor kaum Spielzeit sah.

© getty 2017 - Joel Berry II Team: North Carolina Tar Heels | Position: Guard | NBA-Stationen: - Berry probierte es, über die G-League einen Weg in die NBA zu finden. Doch ohne Erfolg. 2020 schloss er sich für ein Jahr Besiktas Istanbul an, dann war bereits Schluss mit professionellem Basketball.

© getty 2018 - Donte DiVincenzo Team: Villanova Wildcats | Position: Guard | NBA-Stationen: Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Golden State Warriors Als 17. Pick kam DiVincenzo mit hohen Erwartungen zu den Bucks. "The Big Ragu" verpasste den Großteil seiner Rookie-Saison mit einer Fuß-Verletzung, entwickelte sich dann aber zu einem wertvollen Rollenspieler mit gutem Wurf und phasenweise sehr guter Defense. 2020 war er sogar der Spieler mit dem dritthöchsten Defensive-Rating. Beim Titel 2021 spielte er aber wieder aufgrund von Verletzungen keine Rolle. Die Sacramento Kings holten ihn dann für Serge Ibaka, fanden aber nie so richtig eine Rolle für Donte. Zurzeit spielt er bei den Warriors eine mehr als solide Saison.

© getty 2019 - Kyle Guy Team: Virginia Cavaliers | Position: Guard | NBA-Stationen: Sacramento Kings, Miami Heat Kyle Guy konnte seine starken Fähigkeiten jenseits der Dreipunkte-Linie nie so richtig auf die NBA übertragen. Nach ein paar Einsätzen für die Kings und Heat ging es 2022 wieder zurück in die G-League. 2020 Das Spiel fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.

© getty 2021 - Jared Butler Team: Baylor Bears | Position: Guard | NBA-Stationen: Utah Jazz, Oklahoma City Thunder Viel Einsatzzeit gab es bislang nicht für Jared Butler. Der Combo-Guard weiß zwar wo der Korb hängt, muss aber noch an Athletik draufpacken, sollte er eine wirkliche Chance in der NBA wollen. Die Konkurrenz im Backcourt ist bei den Thunder allerdings auch groß. Vielleicht gelingt ihm ja nächste Saison der entscheidende Entwicklungsschritt.