NBA - Szenarien vor dem Playoff-Start: Maximales Chaos garantiert! Golden State kann sogar noch auf Platz 9 abrutschen

29 von 1.230 Partien stehen noch aus. Einige Positionen sind bereits in Stein gemeißelt, doch vor allem im Westen gibt es weiterhin ein Hauen und Stechen um die letzten Playoff-Plätze. Wir blicken auf mögliche Szenarien und erklären die Tiebreaker-Regeln mit gleicher Bilanz.

Am Ostersonntag findet schließlich der letzte Spieltag statt - und das zu sehr freundlichen Zeiten für europäische Fans. Alle 15 Partien sind entweder auf 19 oder 21.30 Uhr angesetzt. Diese können via League Pass oder aber auf DAZN verfolgt werden. Der Streaming-Dienst begleitet die 15 Spiele dabei mal wieder in einer Konferenz, sodass Fans keine Entscheidung verpassen. Nun aber zu den möglichen Szenarien.

© getty EASTERN CONFERENCE Im Osten sind die meisten Entscheidungen schon gefallen. Fünf von sechs Playoff-Teilnehmern haben ihren Spot bereits sicher, mit Cleveland vs. New York steht das erste Postseason-Matchup auch schon fest. Auch Platz zehn ist bereits vergeben. Es gibt aber noch kleinere Dinge, die noch unsicher sind. Hier zunächst einmal der Blick auf die Tabelle. Platz Team Bilanz Rückstand 1 Milwaukee Bucks 58-22 - 2 Boston Celtics 55-25 3 3 Philadelphia 76ers 52-28 6 4 Cleveland Cavaliers 51-30 7,5 5 New York Knicks 47-33 11 6 Brooklyn Nets 44-36 14 7 Miami Heat 43-37 15 8 Atlanta Hawks 41-39 17 9 Toronto Raptors 40-40 18 10 Chicago Bulls 38-42 20

© getty Kampf um Platz 6: Brooklyn wird Sechster, wenn ... ... es eines seiner beiden Spiele gegen Orlando und Philadelphia gewinnt. ... Miami eines seiner beiden Spiele verliert. Miami wird Sechster, wenn ... ... die Nets sowohl gegen Orlando als auch gegen Philadelphia verlieren und die Heat sowohl Washington als auch Orlando schlagen.

© getty Kampf um Platz 8: Die Heat können nicht mehr Achter werden, da sie den Tiebreaker gegenüber Atlanta (3-1) halten. Atlanta wird Achter, wenn ... ... es eines seiner beiden verbleibenden Spiel gewinnt. ... Toronto eines der verbleibenden Spiele verliert. Toronto wird Achter, wenn ... ... es seine beiden verbleibenden Spiele gewinnt und Atlanta beide Spiele verliert. Chicago ist für Platz 10 gesetzt, da Toronto den Tiebreaker in der Tasche hat (2-1).

© getty WESTERN CONFERENCE Ganz anders sieht es im Westen aus, vor allem die letzten beiden Playoff-Plätze sind hart umkämpft. Fünf Teams haben noch Chancen, nur zwei qualifzieren sich direkt für die Postseason. Und dann ist da ja auch noch das Rennen um Rang zehn zwischen den Oklahoma City Thunder und den Dallas Mavericks ... Kampf um Platz 2: Hier gibt es noch minimale Spannung, weil die Grizzlies "nur" zwei Spiele vor Sacramento liegen, welche gegenüber Memphis den Tiebreaker halten. Die Rechnung ist also einfach: Gewinnen die Kings die letzten beiden Partien und verliert Memphis sowohl in Milwaukee als auch in OKC, gibt es hier noch einmal einen Wechsel.

© getty Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation Hier wird es nun kompliziert. Es gibt auch jetzt noch unzählige Szenarien, hinzu kommt, dass es mit Minnesota vs. New Orleans noch ein direktes Duell gibt. In diesem Fall listen wir nur einmal die wichtigsten Tiebreaker-Szenarien auf: / LAC GSW LAL NOP MIN Clippers (42-38) - 2-2 4-0 0-3 1-2 Warriors (42-38) 2-2 - 1-3 2-2 2-2 Lakers (41-39) 0-4 3-1 - 3-1 1-2 Pelicans (41-39) 3-0 2-2 1-3 - 1-1 Wolves (40-40) 2-1 2-2 2-1 1-1 - Und hier das Restprogramm dieser fünf aufgezählten Teams: Clippers Warriors Lakers Pelicans Timberwolves Blazers (H) Kings (A) Suns (H) Knicks (H) Spurs (A) Suns (A) Blazers (A) Jazz (H) Timberwolves (A) Pelicans (H)

© getty NBA: Die Tiebreaker-Regeln bei zwei Teams mit gleicher Bilanz Head-to-Head Divisionsgewinner setzt sich immer durch Bilanz innerhalb einer Division (wenn beide Teams in der gleichen Division spielen) Bilanz innerhalb der Conference Bilanz gegen Teams, welche sich für die Playoffs in der eigenen Conference durchgesetzt haben Bilanz gegen Teams, welche sich für die Playoffs in der anderen Conference durchgesetzt haben Punktedifferenz aus allen 82 Spielen Die Clippers und Warriors haben ihr Schicksal in den eigenen Händen. Gewinnen sie ihre beiden Partien, stehen sie in den Playoffs. L.A. hat gegenüber den Warriors aufgrund der besseren Divisionsbilanz (8-7 vs. 6-9) die Nase vorn. Verlieren beide ein Spiel und die Lakers sowie Pelicans gewinnen alles, kommt es zu einem seltenen Four-Way-Tie. Hier sind die Regeln sehr ähnlich, wichtig wird dann eben auch die Bilanz untereinander. Bei einem solchen Four-Way-Tie mit den Pelicans, Lakers, Clippers und Warriors würde es so aussehen: Platz Team Bilanz (vs. Konkurrenz) Bemerkung 5 Pelicans 6-5 NOP Conference-Siege 30, LAC nur 25 6 Clippers 6-5 - 7 Lakers 6-6 - 8 Warriors 5-6 -

© getty Das gleiche Spiel kann man natürlich auch mit nur drei Teams machen, hier die jeweiligen Resultate, wenn entweder L.A. oder Golden State ein Spiel verliert und die Lakers sowie Pelicans alles gewinnen: Platz Tiebreaker mit LAC Tiebreaker mit GSW 6 Pelicans (4-3) Lakers (6-2) 7 Clippers (4-3) Pelicans (3-5) 8 Lakers (3-5) Warriors (3-5) Weiter geht es möglichen Tiebreakern zwischen den Warriors, Clippers und den Lakers ODER Pelicans. Das ist möglich, wenn New Orleans (die Lakers) beide Spiele gewinnen, die Lakers (Pelicans), Clippers und Warriors jeweils eines. Platz Tiebreaker mit NOP Tiebreaker mit LAL 5 Pelicans (5-2) Clippers (6-2) 6 Warriors (4-4) Warriors (3-5) 7 Clippers (2-5) Lakers (3-5) Und wer es ganz wild mag: In der Theorie ist es auch möglich, dass alle fünf Teams bei 42-40 landen. Das würde dann so aussehen: Platz Team 5 Timberwolves (8-5) 6 Pelicans (7-7) 7 Clippers (7-7) 8 Lakers (7-8) 9 Warriors (7-9)

© getty Es ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie die Wolves noch die Playoffs direkt erreichen können. Die Wolves gewinnen so ziemlich jeden Tiebreaker mit möglichen Dreiervergleichen, allerdings gehen wir mal nicht davon aus, dass Golden State oder die Clippers ihre beiden Spiele abgeben werden. Realistischer ist wohl eher Platz sieben oder acht, dafür muss aber gegen New Orleans am Sonntag gewonnen werden. Gelingt dies nicht, braucht es einen Patzer der Lakers und der Pels gegen New York, damit die Wolves in einem Three-Way-Tie die Nase vorne haben. So könnte das dann aussehen: Platz bei MIN-Sieg vs. NOP bei NOP-Sieg in MIN 7 Timberwolves (4-2) Lakers (4-3) 8 Lakers (4-3) Timberwolves (3-3) 9 Pelicans (2-5) Pelicans (3-4) Das Positive aus Sicht der Wolves: Sie können nicht mehr auf Platz zehn abrutschen, weil sie den Tiebreaker gegenüber OKC in der Tasche haben.