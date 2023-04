NBA: Dallas Mavericks geben Saison auf mit kurioser Niederlage gegen Chicago Bulls

Die Dallas Mavericks geben ihre Ambitionen auf das Play-In-Turnier offenbar auf und lassen bei der Niederlage (112:115) gegen die Chicago Bulls ihre besten Spieler nicht auflaufen. Damit werden sie nicht an der anstehenden Postseason teilnehmen.

Dallas Mavericks (38-43) - Chicago Bulls (39-42) 112:115 (BOXSCORE)

Die letzten drei Chancen, die Playoff-Hoffnungen der Saison 2022/23 für die Dallas Mavericks am Leben zu erhalten, wurden von Theo Pinson, McKinley Wright IV und A.J. Lawson an der Dreierlinie vergeben. Das sorgte bei Teambesitzer Mark Cuban und Star-Guard Kyrie Irving an der Seitenlinie unter anderem für ein leichtes Grinsen.

Mit einem Treffer wäre es gegen die Bulls zumindest vielleicht in Overtime gegangen. Währenddessen saßen nicht nur die Starter der Mavericks auf der Bank, sondern auch viele ihrer ersten Backups.

Bereits einige Stunden vor Spielbeginn teilten die Mavericks mit, dass sie Irving, Tim Hardaway Jr., Christian Wood, Maxi Kleber und Josh Green nicht einsetzen werden. Head Coach Jason Kidd kündigte an, dass Luka Doncic nach dem ersten Viertel fertig sei "für die Saison". Vermutlich kam Doncic überhaupt nur zum Einsatz, weil im American Airlines Center am Freitag die "I Feel Slovenia Night" angesetzt war.

"Wir haben um unser Leben gekämpft, aber die Organisation hat sich für eine Kursänderung entschieden", sagte Kidd vor dem Spiel und kündigte bereits an, dass "viele Leute nächstes Jahr nicht zurückkommen werden."

Erst am Dienstag hatte Doncic erklärt, dass er die Saison nicht aufgeben werden, solange nur die geringste Chance auf das Erreichen des Play-In-Turniers bestünde. Der Slowene spielte das ganze erste Viertel und erzielte einen letzten Treffer im zweiten Abschnitt, eine Standing Ovation von den angereisten Fans aus seiner Heimat gab es bei seiner letzten Auswechslung der Saison jedoch nicht. Doncic äußerte sich bisher nicht öffentlich zu dem Spiel.

NBA: Dallas Mavericks verschenken späte Führung

Die Mavericks führten auch ohne ihre besten Spieler lange und noch mit elf Punkten im vierten Viertel, immerhin waren auch die Bulls offenbar nicht sehr interessiert an einem Sieg. Sie standen bereits vor der Partie fest als Zehnter im Westen und schonten mit Zach LaVine, DeMar DeRozan und Patrick Beverley bereits einige Starter.

In der Mitte des Schlussabschnitts erzielte Chicago 14 Punkte in Folge und übernahm die Führung, Dallas schaffte kein Comeback mehr. Doncic war mit 13 Punkten (4/11 FG, 0/5 3P) schon Topscorer seines Teams, gemeinsam mit Wright (6/14 FG) und Markieff Morris (5/6 FG, 3/4 3P in knapp 8 Minuten).

Bei den Bulls ging Coby White (24, 10/17 FG, 11 Assists) voran, der über 42 Minuten auf dem Parkett stand. Auch Ayo Dosunmu (12, 9 Rebounds, 5 Assists) und Patrick Williams (23, 8 Rebounds) wurden mit mehr als 36 Minuten nicht geschont, Nikola Vucevic kam in knapp 28 Minuten auf 20 Punkte (7/11 FG), 10 Rebounds und 4 Assists.

Nach der Partie lobte Kidd seine Spieler für den Versuch, das Spiel zu gewinnen. Er habe der Mannschaft bereits vor der Partie ehrlich mitgeteilt, dass Cuban und General Manager Nico Harrison entschieden hatten, einen Großteil der Starter nicht einzusetzen. "Ich glaube nicht, dass ich einen Streit mit den Spielern beseitigen muss", sagte Kidd.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Bulls