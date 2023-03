NBA - Der letzte Playoff-Kader der Sacramento Kings aus dem Jahr 2005/06: Pechvögel, Strolche und Legenden!

Die Sacramento Kings sind voll auf Playoff-Kurs. Die Kings werden damit erstmals seit 2006 wieder an der Postseason teilnehmen. Wer erinnert sich noch an den letzten Playoff-Kader der Kings? Wir blicken zurück ...

POINT GUARD - MIKE BIBBY

Statistiken 2005/06: 21,1 Punkte, 5,4 Assists und 1,4 Steals bei 45,0 Prozent FG und 38,6 Prozent Dreierquote (82 Spiele)

Der Einser, der insgesamt sechseinhalb Jahre für die Kings spielte, hatte 05/06 sein bestes Jahr überhaupt (21,1 Punkte pro Spiel). Gehörte in den 00er Jahren zu den besten Spielern, die nie All-Star wurden.

SHOOTING GUARD - RON ARTEST

Statistiken 2005/06: 16,9 Punkte, 4,2 Assists und 2,0 Steals bei 38,3 Prozent FG und 30,2 Prozent Dreierquote (40 Spiele für Kings)

Der spätere Metta World Peace sollte der neue Franchise-Player werden, nachdem er in Indiana nach "Malice in the Palace" keinen Anschluss mehr fand. Machte seinem Ruf in den Playoffs alle Ehre, als er für Spiel 2 suspendiert wurde.