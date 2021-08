NBA - Cognac in der Halbzeitpause, Massenschlägerei mit Fans: Wie Ron Artest seine Dämonen besiegte und zum Champion wurde

Ron Artest war einst der Bad Boy der NBA, der Hauptprotagonist in der wohl dunkelsten Stunde der Liga-Geschichte. Zeit seiner Karriere kämpfte er dabei gegen innere Dämonen an, die auch das Malice at the Palace befeuert haben dürften. Doch Metta Sandiford-Artest, wie er heute heißt, hat sich gewandelt - und wurde zum respektierten Champion.

Diese eine Angst machte Ron Artest Senior schon wenige Jahre nach der Geburt seines ältesten Sohnes Sorgen. Die Angst, Ronald William Artest Jr. hätte das Temperament seines Vaters geerbt. Die Angst, dass dieses Temperament eines Tages dem begnadeten, aber hitzköpfigen Sprössling in die Quere kommen, womöglich sogar dessen komplette Karriere zerstören könnte. An einem Novemberabend 2004 wurde diese Angst fast zur Realität.

Die Abendstunden des 19. November sollten später als die vielleicht dunkelsten der NBA-Historie beschrieben werden, zusammengefasst unter dem geflügelten Begriff: Malice at the Palace. Diese vier Worte sollten auch Artest seine komplette Karriere begleiten, wie lange Zeit auch die Dämonen in seinem Inneren, die dieses Ereignis befeuerten.

Dabei war der 19. November 2004 eigentlich als Basketball-Fest geplant. Die aufstrebenden Indiana Pacers zu Gast bei den Detroit Pistons, der Herausforderer gegen den amtierenden Champion - natürlich live im nationalen Fernsehen übertragen. Bereits in der Vorsaison hatten sich die beiden Ost-Mächte einen harten Kampf in den Conference Finals geliefert, mit dem besseren Ende für die Pistons. Nun war Indy gewillt, dem Rivalen den Rang abzulaufen.

Die Voraussetzungen schienen vielversprechend: der spätere Hall of Famer Reggie Miller in den finalen Zügen seiner aktiven Laufbahn umringt vom jungen, aufstrebenden All-Star Jermaine O'Neal, dem kurz zuvor als letztes Puzzleteil verpflichteten Stephen Jackson und Artest, im Vorjahr Defensive Player of the Year und erstmals All-Star - aber eben auch ein unkontrollierbarer Heißsporn.

Machtdemonstration wird zum Desaster

In den ersten zwei Saisonwochen holte sich Indiana sechs Siege aus acht Spielen und auch die Partie in Detroit verlief wie am Schnürchen. Artest gab mit 17 Zählern im ersten Viertel den Ton an, im zweiten Durchgang setzten sich die Pacers bis auf 20 Punkte ab. Eine Machtdemonstration.

Als die Partie in der finalen Minute vor sich hinplätscherte, passierte es. Artest schubste Pistons-Big Ben Wallace bei dessen Korbleger in den Rücken. Ein hartes Foul, bei einer Pacers-Führung von +15 komplett unnötig. Wallace sah das ähnlich, er attackierte Artest, eine Rudelbildung brach los.

Doch während um ihn herum die Gemüter kochten, legte sich Artest auf den Anschreibetisch. Er folgte damit einer Anweisung seiner Therapeutin: durchatmen, bis zehn Zählen. Nicht die Nerven verlieren, wie es schon so oft zuvor in seinem Leben passiert war.

Malice at the Palace: Der dunkelste Moment der NBA

Doch es sollte wieder passieren. Ein Bierbecher, von einem Fan geworfen, traf Artest. Der Pacers-Forward sprang in die Zuschauerränge und attackierte den Fan, den er für den Übeltäter hielt. Seine Teamkollegen, insbesondere O'Neal und Jackson, folgten.

Die Rangelei auf dem Court kochte nun zu einer Massenschlägerei zwischen Fans und Spielern hoch. Es dauerte Minuten, bis die Pacers-Akteure in die Katakomben gebracht werden konnten, unter einem Regen von Getränkebechern und Popcorntüten von den Rängen.

"Eine Schande" nannte ESPN-Kommentator Mike Breen die Szenerie, wohlgemerkt nicht nur das Verhalten von den Indiana-Spielern, sondern auch das der Pistons-Fans. Doch die Pacers hatten nun den Ruf weg als "Schlägertypen", allen voran Artest. Commissioner David Stern sah sich gezwungen, hart durchzugreifen, er suspendierte den damals 25-Jährigen für die komplette restliche Saison.

Artest verpasste letztlich 86 Spiele inklusive Playoffs. Die Titelhoffnungen im Hoosier State lösten sich in Rauch auf. "Das Team war unglaublich. Jeder sagte damals, dass wir gewonnen hätten. Das hätten wir auch definitiv schaffen können", sagte Artest 2019 in einem Interview mit GQ. Noch Jahre später habe er sich Vorwürfe gemacht, den Pacers diese Chance zunichte gemacht zu haben.

Malice at The Palace: Als eine Massenschlägerei die NBA erschütterte © getty 1/28 Im August feiert eine neue Netflix-Doku über einen der dunkelsten Momente der NBA-Historie Premiere: The Malice at The Palace. SPOX blickt zurück auf die Schlägerei zwischen den Pistons, Pacers und Fans im November 2004 und deren Auswirkungen. © getty 2/28 Ort des Geschehens war die Heimspielstätte der Pistons, der Palace of Auburn Hills. Am 19. November 2004 waren die Indiana Pacers zu einer normalen Regular-Season-Partie zu Gast. Kurz vor Schluss stand Indy bereits als sicherer Sieger fest. © getty 3/28 Etwa 46 Sekunden vor dem Ende lagen die Gäste mit 97:82 in Front, die Partie war eigentlich gelaufen. Ben Wallace setzte zu einem Korbleger an, wurde aber von hinten hart gefoult. Dann brannten dem Pistons-Center die Sicherungen durch … © getty 4/28 … Wallace ging auf den Übeltäter Ron Artest los. Der viermalige Defensive Player of the Year und spätere Hall of Famer schubste Artest, was dieser sich natürlich nicht gefallen ließ. Es entstand eine heftige Rangelei auf dem Court. © getty 5/28 Als diese aufgelöst werden konnte, legte sich Artest auf den Anschreibetisch, um sich zu beruhigen. Dann wurde es jedoch hässlich. Aus den Zuschauerrängen flog ein Getränkebecher und traf den damals 25-Jährigen, der komplett austickte. © getty 6/28 Artest, der später seinen Namen in Metta World Peace änderte und heute Metta Sandiford-Artest heißt, sprang über den Tisch in die Zuschauerränge und attackierte einen Fan, den er fälschlicherweise als Übeltäter ausgemacht hatte. © getty 7/28 Stephen Jackson, zuvor bereits aufgrund der Rangelei auf 180, folgte seinem Teamkollegen und schlug einen weiteren Fan nieder. Mehrere Pacers- und Pistons-Spieler sowie Verantwortliche versuchten einzugreifen und die Schlägerei aufzulösen. © getty 8/28 Jedoch ohne Erfolg. Weitere Objekte und Getränke wurden in Richtung der Spieler geschleudert, als Artest schließlich den Innenraum verlassen wollte, kam es zu einer weiteren Prügelei mit zwei Fans, die den Court gestürmt hatten. © getty 9/28 Pacers-Center Jermaine O'Neal schlug einem Fan so hart ins Gesicht, dass manche Beobachter sogar Angst hatten, er hätte ihn umbringen können. Er rutschte beim Anlauf aber aus (Reggie Miller: "Gott sei Dank") und traf den Fan nicht voll. © getty 10/28 Als "beschämend" bezeichnete ESPN-Reporter Mike Breen die Szenerie, als immer mehr Gegenstände von den Fans auf die Pacers-Spieler geworfen wurden. Pacers-Coach Rick Carlisle sagte danach: "Ich hatte das Gefühl, als würde ich um mein Leben kämpfen." © getty 11/28 Die Konsequenz der Schlägerei: Neun Zuschauer wurden verletzt, zwei mussten ins Krankenhaus. Zwei Fans wurden auf Lebenszeit aus der Arena verbannt, fünf Pacers-Spieler und mehrere Fans wurden vor Gericht wegen Körperverletzung angeklagt. © getty 12/28 O'Neal wurde in zwei Fällen schuldig gesprochen, Artest, Jackson, David Harrison und Anthony Johnson jeweils in einem Fall. Die Pacers-Akteure wurden zu einem Jahr auf Bewährung, 60 Stunden Sozialarbeit, 250 Dollar Geldstrafe … © getty 13/28 … sowie einem Kurs zur Aggressionsbewältigung verurteilt. Doch auch die NBA verteilte teils heftige Sanktionen. Hier eine Übersicht über die an der Schlägerei beteiligten Spieler und ihre Strafen. © getty 14/28 DAVID HARRISON (Indiana Pacers): Musste sich vor Gericht verantworten, erhielt aber keine Strafe seitens der NBA. © getty 15/28 ELDEN CAMPBELL (Detroit Pistons): 1 Spiel Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 48.888 Dollar © getty 16/28 DERRICK COLEMAN (Detroit Pistons): 1 Spiel Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 50.000 Dollar © getty 17/28 CHAUNCEY BILLUPS (Detroit Pistons): 1 Spiel Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 60.611 Dollar © getty 18/28 REGGIE MILLER (Indiana Pacers, verletzungsbedingt saß er nur im Anzug auf der Bank): 1 Spiel Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 61.111 Dollar © getty 19/28 ANTHONY JOHNSON (Indiana Pacers): 5 Spiele Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 122.222 Dollar © getty 20/28 BEN WALLACE (Detroit Pistons): 6 Spiele Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 400.000 Dollar © getty 21/28 JERMAINE O'NEAL (Indiana Pacers): 15 Spiele Sperre (reduziert von 25 Spielen nach Berufung) - Gehaltsverlust durch die Sperre: 4,1 Mio. Dollar © getty 22/28 STEPHEN JACKSON (Indiana Pacers): 30 Spiele Sperre - Gehaltsverlust durch die Sperre: 1,7 Mio. Dollar © getty 23/28 RON ARTEST (Indiana Pacers): Gesperrt für den Rest der Saison (insgesamt 86 Spiele - 73 in der Regular Season und 13 Playoff-Spiele) - Gehaltsverlust durch die Sperre: 5 Mio. Dollar © getty 24/28 Artests Sperre ist bis heute ein Rekord für einen On-Court-Incident in der NBA. Insgesamt wurden neun Spieler für 146 Spiele gesperrt - 137 gingen an Pacers-Spieler. Wie Artest später zugab, zerschlugen sich auch deshalb die Titelhoffnungen der Pacers. © getty 25/28 Indiana hatte damals "ein verdammt gutes Team", so der spätere Champion mit den Lakers in einem Interview mit ESPN 2016. "Ich hatte das Gefühl, dass wir auf dem Weg zum Titel waren. Deshalb fühle ich mich bis heute am schlechtesten." © getty 26/28 Bis zu seiner Suspendierung hatte der All-Star des Vorjahres in sieben Spielen im Schnitt 24,6 Punkte erzielt. Die Pacers beendeten die Regular Season auch ohne ihn mit 44-38, doch in der zweiten Playoff-Runde war Schluss - ausgerechnet gegen Detroit. © getty 27/28 Anschließend brach das Team auseinander, als Artest nach wenigen Wochen in der Saison 2005/06 einen Trade forderte. Die Teamkollegen fühlten sich "verraten", der Forward wurde vom Team suspendiert und schließlich nach Sacramento verschifft. © getty 28/28 Später ging es für den heute 41-Jährigen nach L.A., wo er 2010 mit den Lakers die Championship gewann. The Malice at the Palace wurde er aber nie los: "Das ist etwas, das ich mir nie werde vergeben können."

Ron Artest: Die Dämonen einer schwierigen Kindheit

Es sind Szenen, wie sie sein Vater wohl schon Jahre zuvor in seinen schlimmsten Befürchtungen geahnt haben dürfte. Artest Junior wuchs in schwierigen Verhältnissen in der Sozialbausiedlung Queensbridge auf. Schon in jungen Jahren sah er auf den Straßen New Yorks Gewalt, selbst im eigenen Elternhaus. Er habe gelernt, er könne nur überleben, wenn er kämpft, so Artest.

Ähnlich wie später der Junior hatte auch sein Vater seine Nerven nicht im Griff. Ron musste dabei zusehen, wie der ehemalige Navy-Veteran und Amateur-Boxer seine Mutter schlug. Er selbst wurde bereits im Alter von acht Jahren zu einer Aggressionsbewältigungstherapie geschickt. Die Scheidung der Eltern sowie wenige Jahre später der plötzliche Tod seiner jüngeren Schwester waren zusätzliche, für den jungen Mann nur schwer zu verkraftende Schicksalsschläge.

Basketball diente als Ventil für seine Emotionen, doch Artest blieb ein Heißsporn. In der High School leistete er sich Wutausbrüche, schrie Mitspieler und Coaches an. Doch das Talent war zweifelsfrei vorhanden. Mit seiner physischen Spielweise und dem Drang, niemals aufzugeben, entwickelte er sich zu einem Lokalhelden, der sein College St. Johns in seinem Sophomore-Jahr ins Elite Eight führte.

Doch auf dem höchsten Level kam schon nach wenigen Jahren eine beeindruckende Sammlung an wilden Storys zusammen, die Artests Ruf spätestens nach den Geschehnissen im Palace of Auburn Hills negativ prägten.