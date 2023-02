NBA - Dallas Mavericks im Kadercheck: Diese zwei Mavs-Probleme bleiben nach der Trade Deadline

Den Dallas Mavericks gelang der erste große Trade-Hammer kurz vor der Deadline. Mit Kyrie Irving und Luka Doncic wollen die Texaner nun nach dem Titel greifen - doch das wird auch mit zwei Superstars ein schwieriges Unterfangen. Ein paar Probleme konnten die Mavs nicht bereinigen.

Nach dem Sieg gegen die Kings ist Dallas nach Anzahl der Siege sogar mit dem aktuell Drittplatzierten der Western Conference gleichgezogen (bei zwei Niederlagen mehr). Mit einer Bilanz von 31-26 belegt das Team damit Rang vier im Westen. Doch ist der Supporting Cast um Doncic und Irving wirklich gut genug, um aus Dallas einen Titelanwärter zu machen?

© imago images GUARDS - LUKA DONCIC Alter : 23

: 23 Statistiken 2022/23 : 33,4 Punkte, 8,2 Assists und 8,9 Rebounds bei 50,4 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier in 36,5 Minuten (47 Spiele)

: 33,4 Punkte, 8,2 Assists und 8,9 Rebounds bei 50,4 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier in 36,5 Minuten (47 Spiele) Gehalt: 37,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027, Spieleroption für das letzte Jahr) Gerade mal viereinhalb Jahre in der Association und schon gehört Doncic zweifelsohne zur Top 5 der besten Spieler der Liga. Im MVP-Rennen hat er nur deshalb nicht die Nase vorn, weil Nikola Jokic die NBA mindestens genauso beeindruckend rasiert und die Nuggets ganze sieben Siege mehr auf dem Konto haben als Dallas, das trotz Doncic in überragender Form lange im West-Mittelfeld herumdümpelte. Das lag in erster Linie an der mangelnden Unterstützung der Kollegen. Mit Doncic auf dem Court stellen die Mavs die beste Offense der Liga (120,8 Punkte pro 100 Possessions laut Cleaning the Glass), mit Doncic auf der Bank bleibt der ligaweit schlechteste Angriff übrig (109,1). In Verbindung mit der Usage Rate (38,5 Prozent, nur Giannis Antetokounmpo hat einen höheren Wert) verschafft das einen kleinen Eindruck, wie abhängig Dallas von seinem Franchise-Star war, als ein zweiter Playmaker und Star fehlte. Das soll sich jetzt ändern ...

© imago images KYRIE IRVING Alter : 30

: 30 Statistiken 2022/23 : 27,0 Punkte, 5,4 Assists und 5,0 Rebounds bei 48,5 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (42 Spiele für die Nets und Mavs)

: 27,0 Punkte, 5,4 Assists und 5,0 Rebounds bei 48,5 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (42 Spiele für die Nets und Mavs) Gehalt: 36,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) ... und zwar mit Kyrie. Rein sportlich ist der Guard natürlich bestens dafür geeignet, Last von den Schultern seines slowenischen Teamkollegen zu nehmen. Sowohl Doncic als auch Irving liegen in der Top 10 der effizientesten High-Volume-Scorer (60,5 Prozent True Shooting bei 27,0 Punkten pro Partie). Coach Jason Kidd kann die Minuten der beiden staggern und so 48 Minuten lang einen elitären Shot Creator auffahren. Damit ist Irving ein klares Upgrade im Backcourt gegenüber Spencer Dinwiddie, der gemeinsam mit Dorian Finney-Smith, einem Erstrundenpick 2029 sowie zwei Zweitrundenpicks seine Sachen packen musste. Es ist ein Move, aus dem ein Stück weit Verzweiflung spricht, Doncic möglichst nicht zu vergraulen. Ein Move, der einem Pakt mit dem Teufel gleichkommt. Kann Kyrie zumindest mal eine normale Rest-Saison spielen ohne größere Ablenkungen? Im Sommer wartet mit Free Agent Irving dann die nächste wichtige Entscheidung auf die Mavs.

© getty JOSH GREEN Alter : 22

: 22 Statistiken 2022/23 : 9 Punkte, 1,6 Assists und 2,6 Rebounds bei 56,4 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier in 24 Minuten (37 Spiele)

: 9 Punkte, 1,6 Assists und 2,6 Rebounds bei 56,4 Prozent FG und 41,5 Prozent Dreier in 24 Minuten (37 Spiele) Gehalt: 3,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Teamoption für das letzte Jahr) Ein Erfolg aus den Verhandlungen um den Irving-Blockbuster: Green bleibt in Dallas. Der Youngster macht Hoffnung für die Zukunft und ist schon in der Gegenwart zu einem wichtigen Teil der Rotation gereift. Seine Defense ist bissig, er kann passen und bringt immer Energie. Dazu hat er in dieser Saison auch offensiv mehrere Schritte nach vorn gemacht. In seinen ersten beiden NBA-Jahren stand hinter seinem Wurf noch ein Fragezeichen, nun steht er bei knapp 42 Prozent Dreierquote. Dieses Niveau sollte man freilich nicht für den Rest seiner Karriere erwarten, die Fortschritte in seinem Spiel sind dennoch offensichtlich. Es gibt gute Argumente (vor allem die Defense), dass er nach der Rückkehr des verletzten Doncic an der Seite des neuen Star-Duos weiter starten sollte.

© getty FRANK NTILIKINA Alter : 24

: 24 Statistiken 2022/23 : 2,5 Punkte, 1,2 Assists und 1,3 Rebounds bei 35,2 Prozent FG und 21,7 Prozent Dreier in 11,8 Minuten (33 Spiele)

: 2,5 Punkte, 1,2 Assists und 1,3 Rebounds bei 35,2 Prozent FG und 21,7 Prozent Dreier in 11,8 Minuten (33 Spiele) Gehalt: 2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) Beim Franzosen darf man beim Wurf dagegen wohl keine Verbesserungen mehr erwarten. Ntilikina ist kein guter Offensiv-Spieler und wird es in diesem NBA-Leben auch nicht mehr werden - trotz seiner noch relativ jungen Jahren. Den Platz in der Rotation hat er dank seiner Defense trotzdem sicher.

© getty JADEN HARDY Alter : 20

: 20 Statistiken 2022/23 : 6,8 Punkte, 0,7 Assists und 1,4 Rebounds bei 43,2 Prozent FG und 32,8 Prozent Dreier in 11,1 Minuten (28 Spiele)

: 6,8 Punkte, 0,7 Assists und 1,4 Rebounds bei 43,2 Prozent FG und 32,8 Prozent Dreier in 11,1 Minuten (28 Spiele) Gehalt: 1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) Es hat ein paar Wochen - und einige Explosionen in der G-League (28,8 Punkte im Schnitt bei Shooting-Splits von 55/49/86) - gedauert, bis der Rookie sein Talent als Bucket-Getter auch auf höchstem Niveau unter Beweis stellen durfte. Er dankte es unter anderem mit 29 Punkten gegen Utah oder 25 Zählern gegen Portland. Die Ansätze sind definitiv vielversprechend, aber bislang setzt Coach Jason Kidd den 37. Pick des Draft 2022 nur in überschaubaren Dosen ein beziehungsweise lässt ihn eher in Ausnahmefällen von der Leine. Viel mehr als Werfen macht Hardy auch nicht, in den Playoffs wird er wohl in erster Linie als Beobachter Erfahrung sammeln.

© getty MCKINLEY WRIGHT IV Alter : 24

: 24 Statistiken 2022/23 : 2,4 Punkte, 1,7 Assists und 1,4 Rebounds bei 42,2 Prozent FG und 16,7 Prozent Dreier in 10,2 Minuten (19 Spiele)

: 2,4 Punkte, 1,7 Assists und 1,4 Rebounds bei 42,2 Prozent FG und 16,7 Prozent Dreier in 10,2 Minuten (19 Spiele) Gehalt: 0,5 Mio. Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2023) Der Guard von der University of Colorado erspielte sich im Training Camp einen Two-Way-Deal bei den Mavs. Während Doncic' Abwesenheit durfte er sogar einmal starten. Insgesamt macht er seine Sache ordentlich mit seiner soliden Defense, allerdings ist der Wurf ein Problem. Wird in der entscheidenden Saisonphase wohl kaum mehr Einsatzzeiten bekommen.

© getty A.J. LAWSON Alter : 22

: 22 Statistiken 2022/23 : 2,0 Punkte und 0,7 Rebounds bei 45 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 4,2 Minuten (12 Spiele)

: 2,0 Punkte und 0,7 Rebounds bei 45 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 4,2 Minuten (12 Spiele) Gehalt: 0,5 Mio. Dollar (Two-Way-Vertrag bis 2024) Das gilt noch mehr für Lawson. Nachdem er im Dezember von den Wolves entlassen wurde, schlug Dallas zu. Für die Mavs hatte er bereits eine starke Summer League absolviert. In der G-League präsentierte er sich als guter Scorer und Shotmaker, in der NBA reicht es für ihn in einem gesunden Mavs-Team höchstens zu Kurzeinsätzen.

© getty WINGS - TIM HARDAWAY JR. Alter : 30

: 30 Statistiken 2022/23 : 13,9 Punkte, 1,7 Assists und 3,6 Rebounds bei 37,7 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (53 Spiele)

: 13,9 Punkte, 1,7 Assists und 3,6 Rebounds bei 37,7 Prozent FG und 35,2 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (53 Spiele) Gehalt: 19,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) Nicht ohne Grund fand sich THJ kurz vor der Deadline auf dem Trade-Block wieder. Nicht ohne Grund fand Dallas kein passendes Paket. Der Schütze durchlebt eine Horrorsaison, seine Effizienzwerte (51,9 Prozent True Shooting) waren nur in seiner Sophomore-Saison schlechter. Immerhin war im Laufe der Spielzeit ein kleiner Aufwärtstrend bei der Dreierquote zu erkennen, gleichzeitig gibt es immer wieder Spiele, in denen er mit 1/7 oder 2/12 von Downtown das Momentum der Mavs-Offense stört. Wenn Hardaway Jr. nicht effizient scort, dann liefert er kaum Mehrwert. Muss bis zu den Playoffs unbedingt seinen Rhythmus wiederfinden.

© getty REGGIE BULLOCK Alter : 31

: 31 Statistiken 2022/23 : 6,9 Punkte, 1,4 Assists und 3,5 Rebounds bei 40 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (55 Spiele)

: 6,9 Punkte, 1,4 Assists und 3,5 Rebounds bei 40 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 30,0 Minuten (55 Spiele) Gehalt: 10 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) Wir leben in unruhigen Zeiten, wie schön, dass wenigstens auf Bullocks alljährlichen Formanstieg ab Dezember Verlass ist. Nach seinem fast schon gewöhnlichen November-Tief (19,6 Prozent Dreierquote!), stellt er mittlerweile wieder eine Gefahr als Schütze dar (41,8 Prozent seit Anfang Dezember). Damit ist er der einzig verbliebene echte 3-and-D-Flügel nach dem Abgang von Finney-Smith. Seine Defense wird in den kommenden Wochen und Monaten umso wichtiger, für die Kevin Durants, Kawhi Leonards und LeBron James dieser Western Conference ist er mit 1,98 Meter aber etwas zu klein.

© imago images DAVIS BERTANS Alter : 30

: 30 Statistiken 2022/23 : 4,1 Punkte und 0,9 Rebounds bei 42,3 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 10,6 Minuten (34 Spiele)

: 4,1 Punkte und 0,9 Rebounds bei 42,3 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 10,6 Minuten (34 Spiele) Gehalt: 16 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025, Spieleroption für das letzte Jahr) Ab und an kann der Lette nochmal von Downtown heiß laufen und etwas Spacing liefern. Das war's aber eigentlich auch schon, das Motto beim Latvian Laser heißt eher 3-and-No-D. Deshalb wird er in den Playoffs kaum mehr zum Einsatz kommen. Zudem fällt er aktuell mindestens bis zum All-Star Break mit Wadenproblemen aus.

© getty THEO PINSON Alter : 27

: 27 Statistiken 2022/23 : 1,9 Punkte und 1,2 Rebounds bei 38,6 Prozent FG und 38,7 Prozent Dreier in 6,3 Minuten (29 Spiele)

: 1,9 Punkte und 1,2 Rebounds bei 38,6 Prozent FG und 38,7 Prozent Dreier in 6,3 Minuten (29 Spiele) Gehalt: 2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) Als Handtuchwedler auf der Bank elitär, darauf beschränkt sich meistens auch sein Aufgabengebiet. In der Kabine ist er extrem beliebt, übrigens auch bei so gut wie allen Ex-Teamkollegen. So auch bei Kyrie. Schon zu alten Brooklyn-Tagen entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden - vielleicht hilft das den Mavs bei der risikoreichen Personalie?

© getty BIGS - CHRISTIAN WOOD Alter : 27

: 27 Statistiken 2022/23 : 17,7 Punkte, 8,3 Rebounds und 1,2 Blocks bei 52,7 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 28,1 Minuten (45 Spiele)

: 17,7 Punkte, 8,3 Rebounds und 1,2 Blocks bei 52,7 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 28,1 Minuten (45 Spiele) Gehalt: 14,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) Kurz nachdem der Big Mitte Dezember in die Starting Five rückte, startete Dallas eine Siegesserie. In der Offense bietet er den Mavs eine weitere Scoring-Option, aber: Coach Kidd vertraut ihm nicht in engen Situationen aufgrund seiner Defense. Auch ihn wollten die Mavs übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Deadline in ein Defensiv-Upgrade auf dem Flügel umwandeln, ohne Erfolg. Wie geht Wood, der bei seinen vorherigen Stationen auch gerne mal mit Kabinenärger auffiel, damit um? Sein Vertrag läuft im Sommer aus, bislang konnten sich die beiden Parteien noch nicht auf eine vorzeitige Verlängerung einigen. Inzwischen kommt er wieder nur von der Bank.

© getty DWIGHT POWELL Alter : 31

: 31 Statistiken 2022/23 : 6,8 Punkte und 4,3 Rebounds bei 71,9 Prozent FG in 19,7 Minuten (52 Spiele)

: 6,8 Punkte und 4,3 Rebounds bei 71,9 Prozent FG in 19,7 Minuten (52 Spiele) Gehalt: 11,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) Die Personalie ist für die Mavs-Fans wie eine Achterbahnfahrt, in den vergangenen Wochen überwogen aber die positiven Eindrücke. Als Finisher im Pick'n'Roll sollte auch das Zusammenspiel mit Irving gut funktionieren, dazu lieferte er Screens und Rebounds. In den vergangenen Jahren schrumpfte seine Rolle aber regelmäßig in der Postseason, in bestimmten Matchups ist er defensiv anfällig.

© getty MAXI KLEBER Alter : 31

: 31 Statistiken 2022/23 : 6,2 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,0 Blocks bei 49,0 Prozent FG und 36,9 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (22 Spiele)

: 6,2 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,0 Blocks bei 49,0 Prozent FG und 36,9 Prozent Dreier in 25,6 Minuten (22 Spiele) Gehalt: 9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) Erst im Dezember musste der Würzburger aufgrund eines Sehnenrisses im rechten Oberschenkel unters Messer. Nun verkündete Tim MacMahon (ESPN), dass Kleber bereits kurz nach dem All-Star-Wochenende sein Comeback feiern könnte. Ein fitter Kleber hat für die Mavs einen unschätzbaren Wert, er ist einer der besten Verteidiger im Team. In der Vergangenheit hat der Big in den Playoffs meist Aufgaben à la Kawhi Leonard übernommen und seine Sache richtig gut gemacht. Auch seinen Dreier trifft er wieder besser als in der schwachen Vorsaison. Am wichtigsten wird für das nicht mit vielen Verteidigern gesegnete Mavs-Team aber seine Defense werden.

© getty MARKIEFF MORRIS Alter : 33

: 33 Statistiken 2022/23 : 3,6 Punkte und 2,2 Rebounds bei 40,2 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 10,6 Minuten (27 Spiele für die Nets)

: 3,6 Punkte und 2,2 Rebounds bei 40,2 Prozent FG und 40,8 Prozent Dreier in 10,6 Minuten (27 Spiele für die Nets) Gehalt: 2,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) "Ich hatte gehofft, dass ich mit [Kyrie] getradet werde. Ich wollte irgendwohin, wo ich eine Chance bekommen würde, zu spielen." Das waren die deutlichen Worte des Big Man nach seinem Trade aus Brooklyn. Ob er in Dallas aber wirklich viel mehr Einsatzminuten bekommt, bleibt abzuwarten. In der Theorie kann er das Feld breitmachen und ein wenig Defense spielen, allerdings konnte er auch aufgrund von Verletzungssorgen dies schon lange nicht mehr zeigen. Hat der sieben Minuten ältere Morris-Zwilling noch was im Tank?

© getty JAVALE MCGEE Alter : 35

: 35 Statistiken 2022/23 : 4,1 Punkte und 2,6 Rebounds bei 60,8 Prozent FG in 8,2 Minuten (33 Spiele)

: 4,1 Punkte und 2,6 Rebounds bei 60,8 Prozent FG in 8,2 Minuten (33 Spiele) Gehalt: 5,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025, Spieleroption für das letzte Jahr) Für den Center ging in der Offseason die Taxpayer-Midlevel-Exception der Mavs flöten. Ein absoluter Fehlkauf. Nach einigen desaströsen Auftritten zu Saisonbeginn ist er eigentlich seit Mitte November kaum mehr in der Rotation. Das wird auch für den Rest der Saison höchstwahrscheinlich so bleiben. Besonders tief ist Dallas auf den großen Positionen damit nicht besetzt, ein echter Rim Protector, wie McGee einer sein sollte, fehlt ebenfalls. Bitter: McGee bekam einen Dreijahresvertrag über 17,2 Mio. Dollar inklusive Spieleroption für 2024/25.

© getty HEAD COACH - JASON KIDD Bilanz als Head Coach : 266-246 (Regular Season), 18-24 (Playoffs)

: 266-246 (Regular Season), 18-24 (Playoffs) Bilanz mit den Mavs: 83-56 (seit 2021) In seinen zwei Jahren in Dallas hat Kidd die Zweifler eines Besseren belehrt. Vergangene Saison etablierte er eine hervorragende Defense, die der Grundstein für den überraschenden Run in die West-Finals war. Nun muss er den richtigen Umgang mit Irving finden - immerhin war er ein Verfechter des Trades und die beiden kennen sich schon lange.