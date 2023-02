NBA: Dallas Mavericks siegen erneut ohne Luka Doncic - Kyrie Irving weiß bei den Sacramento Kings zu überzeugen

Die Dallas Mavericks haben einen weiteren Sieg ohne Luka Doncic eingefahren. In Sacramento starteten die Mavs erneut bärenstark und wehrten ein Comeback der Kings erfolgreich ab. Die Mavs siegten mit 122:114.

Sacramento Kings (31-24) - Dallas Mavericks (31-26) 114:122 (BOXSCORE)

Bester Scorer war dabei erneut Kyrie Irving mit 25 Punkten. Der Point Guard traf zwar nur 5 seiner 14 Würfe, blieb aber an der Linie fehlerfrei (12/12 FT) und spielte darüber hinaus auch noch 10 Assists. Wie schon in L.A. half auch das heiße Shooting von Downtown sowie eine gute Performance der Bank.

So setzten sich die Mavs schon im ersten Viertel mit bis zu 21 Punkten ab (45 Zähler im Abschnitt waren ein Saisonrekord), weil die Reservisten um den starken Christan Wood (alle 13 Punkte in den ersten zwölf Minuten) ablieferten. Später war es Rookie Jaden Hardy (12), der mit vier verwandelten Dreiern für Entlastung sorgte.

Im Schlussabschnitt arbeiteten die Kings zwar noch einmal an einem Comeback, doch näher als 6 Zähler kamen sie nicht mehr heran. Auch 15 Zähler im vierten Viertel des frisch gekürten All-Stars De'Aaron Fox (33, 10/16) reichten nicht. Domantas Sabonis (18, 11 Rebounds, 7 Assists) foulte in der Schlussphase aus.

Für Dallas punkteten insgesamt sieben Spieler zweistellig, darunter auch wieder der gute Josh Green (17, 7 Assists), der in seiner neuen Rolle als Starter aufblüht. Die Mavs hielten gleichzeitig auch die gefürchtete Offense der Kings in Schach. Die Gastgeber trafen zwar 54 Prozent aus dem Feld, leisteten sich aber 14 Ballverluste und versenkten lediglich neun von 27 Dreiern. Nur Keegan Murray (16, 4/5 3P) und Terence Davis (3/4 3P) hatten genügend Zielwasser getrunken.

Die Mavs gewinnen somit das zweite schwere Auswärtsspiel in Serie und festigen damit Platz vier in der Western Conference. Gleichzeitig zogen die Texaner mit den Kings in der Siegspalte gleich (je 31) und haben nur noch ein Spiel Rückstand auf die Kalifornier.

NBA: Die Stats-Leader bei Kings vs. Mavs