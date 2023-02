NBA, All-Star-Samstag: Damian Lillard triumphiert bei Dreiercontest mit Buzzerbeater - Utah Jazz gewinnt Skills Challenge

Damian Lillard ist der neue Dreierchampion der NBA! Mit einem Buzzerbeater setzte er sich vor zwei Mannschaftskollegen in der Finalrunde des 3-Point-Contests durch. Das Trio der Utah Jazz gewinnt die Skills Challenge.

Die Skills Challenge fand zum zweiten Mal im neuen Modus statt, bei dem drei Teams in jeweils drei Runden den Sieg unter sich ausmachen. Es gibt jedoch schon ein paar Anpassungen im Vorgleich zur vergangenen Saison. Ein Finale mit Halfcourt-Würfen wie im Vorjahr gibt es diesmal nicht, auch die Reihenfolge der Runden hat sich verändert. Kurz gesagt: Die erste Runde erinnert stark an den Parkour des vorherigen Modus, bei dem die verschiedenen Skills kombiniert werden. In der zweiten Runde geht es ums Passen, in der dritten ums Werfen. Für einen Sieg in der ersten sowie zweiten Runde gibt es 100 Punkte, in der dritten Runde 200 Punkte. Die Teams wurden wieder nach ähnlichem Prinzip wie im Vorjahr gebildet. Team Antetokounmpo war erneut dabei mit Thanasis und Alex (Wisconsin Herd), der angeschlagene Giannis setzte aus und wurde Jrue Holiday ersetzt. Der Gastgeber des All-Star-Wochenendes, heuer die Utah Jazz, stellten ein Team bestehend aus Walker Kessler, Jordan Clarkson und Collin Sexton. Das dritte Team besteht aus Rookies, nämlich Jabari Smith Jr., Jaden Ivey und Paolo Banchero.

© getty Skills Challenge, Runde 1 - Team-Staffel: Team Antetokounmpo Thanasis legte los und brauchte zwar zwei Würfe aus kurzer Distanz, dafür verwandelte er seinen Dreier über eine kleine Windmühle aus der Ecke ebenfalls beim zweiten Versuch und schaffte seine Runde in knapp 27 Sekunden, bevor er Alex ins Rennen schickte. Der wiederholte fast exakt den Ablauf in gleicher Zeit, dann war Holiday an der Reihe. Obwohl er als der Spieler mit den besten Skills im Team Antetokounmpo einzuschätzen ist, leistete er sich direkt drei Fehlwürfe beim kurzen Floater in der Zone. Vermutlich wollte er nur die Regel deutlich machen, dass man nach drei Fehlversuchen bei jeder Station weiterziehen darf, ohne weitere Zeitstrafe. Mit einem Lächeln ging er zum Eckendreier, wo sein erster Versuch dann auch noch kaum den Ring berührte. Der zweite saß immerhin, die Gesamtzeit von 1:23 war jedoch stark ausbaufähig. Skills Challenge, Runde 1 - Team-Staffel: Team Rooks Die 1:23 waren damit zu schlagen und liefen für das nächste Team direkt runter, die Rookies waren dran. Smith Jr. wollte direkt bei seinem ersten Dreierversuch weiterlaufen, musste aber zurückkehren und traf auch im zweiten und dritten Wurf nicht. Das gleiche Bild bei Banchero, der auch noch einen Floater vergab. Ivey hatte dennoch keinen riesigen Zeitdruck, er traf erst seinen dritten Dreier und brachte den Ball trotzdem mit 8,9 Sekunden über ins Ziel. Für Team Utah Jazz galt es dementsprechend, die Zeit von 1:14 zu überbieten. Skills Challenge, Runde 1 - Team-Staffel: Team Jazz Mit einer dicken Kette um den Hals war Clarkson zwar sehr lässig unterwegs, verlegte allerdings auch lässig die drei Floater. Dafür zappelte der erste Dreier direkt im Netz, bei Kesslers Start waren jedoch nur noch knapp 45 Sekunden übrig. Der Big Man brauchte jeweils drei Versuche für den kurzen Wurf und langen Wurf, Sexton hatte nur noch 20 Sekunden, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Mit einem perfekten Durchgang hätte er es vielleicht geschafft, sein Floater fiel auch direkt. Der erste und zweite Dreier jedoch nicht, dann ertönte auch schon die Sirene. Die Team-Staffel durch einen Parkour und 100 Punkte gehen damit also an die Rookies!

© getty Skills Challenge, Runde 2 - Team Passing: Team Antetokounmpo Beim Team Passing gibt es drei unterschiedlich schwierige Pässe zu spielen, die zwei, vier oder sechs Punkte einbringen. Alle drei Spieler eines Teams sind gleichzeitig aktiv und müssen nach einem Versuch jeweils zu einer anderen Position rotieren. In 30 Sekunden gilt es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Bei den Antetokounmpos + Friend sah der Ablauf teilweise ziemlich wild und durcheinander aus, teilweise waren zwei Spieler an einer Station. Hier konnte sich Holiday für seine schlechte erste Runde revanchieren und war mit 42 Punkten klar der Beste, Alex folgte mit 26 und Thanasis mit 16 Zählern. Insgesamt 84 Punkte waren also vorgelegt. Skills Challenge, Runde 2 - Team Passing: Team Rooks Die Rookies taten sich vor allem beim Bounce Pass für 4 Punkte schwer und erreichten gemeinsam nur 78 Zähler, womit sie den Sieg in der zweiten Runde abstreichen mussten. Der Toppick Banchero war am erfolgreichsten mit 32 Punkten, Ivey kam auf 26 und Smith Jr. auf 20. Skills Challenge, Runde 2 - Team Passing: Team Jazz Aufgrund ihrer zwei Guards ging Utah hier wohl als Favorit an den Start, dann stahl ihnen ihr Center jedoch die Show. Kessler legte richtig gut los und hätte vielleicht sogar den Wert von Holiday geknackt, hätte es bei den Jazz nicht etwas Verwirrung gegeben am Ende. 40 Punkte waren es am Ende für ihn, gemeinsam mit einem starken Sexton (34) zog er auch den schwächeren Clarkson (14) ins Ziel, Utah gewann die zweite Runde mit 88 Punkten. Das Ergebnis zählte auch nach Protesten von Giannis, der wohl die letzten Punkte der Jazz nichtig gemacht haben wollte. Nach zwei Runden hatten die Rooks und Jazz also jeweils 100 Punkte, das bedeutete jedoch weiterhin: Nur die dritte Runde mit 200 Punkten ist entscheidend, der Gewinner wird auch die gesamte Challenge für sich entscheiden.

© getty Skills Challenge, Runde 3 - Team Shooting: Team Antetokounmpo Vor der entscheidenden Runde gab es eine coole Tanzeinlage der Bulls-Crew, dann durfte Team Antetokounmpo wieder vorlegen. Die Spieler dürfen jeweils entscheiden, von welchem der fünf verfügbaren Spots (ein bis fünf Punkte) sie werfen, nur der Start ist festgelegt beim 5-Punkte-Wurf von knapp innerhalb der Mittellinie. Nach jedem Wurf muss ein neuer Spot gewählt werden. Auch das Rebounding ist selbst zu erledigen, die Teams können selbst entscheiden, wie sie das aufteilen. Jeder Spieler muss jedoch innerhalb der 60 Sekunden mindestens einen Wurf nehmen. Holiday legte los und traf direkt fast für fünf Punkte, die Antetokounmpo wechselten sich zuerst beim Rebounding und Werfen ab. Dann schnappte sich auch mal Holiday einen Abpraller, so richtig lief es aber bei keinem der drei. Thanasis holte fünf Punkte, Holiday drei und Alex keinen. Acht Punkte galt es zu schlagen, das wirkte sehr machbar. Skills Challenge, Runde 3 - Team Shooting: Team Rooks Das bestätigten die Rooks jedoch keineswegs, nach 30 Sekunden ohne Punkt ging Banchero an den Spot für einen einzigen Zähler, um sein Team zumindest aufs Scoreboard zu bekommen. Er, Smith Jr. und Ivey verabschiedeten sich mit nur drei Punkten aus der Runde und damit auch der Challenge. Skills Challenge, Runde 3 - Team Shooting: Team Jazz Die drei Punkte machte Sexton direkt mit seinem ersten Wurf, Clarkson knallte seinen Dreierversuch ans Backboard. Sexton traf aus der Ecke für vier Zähler, dann wurde Utah sogar ein bisschen siegessicher und versuchte weiter schwierige Würfe, obwohl sie nur noch zwei Pünktchen zum Sieg brauchten. In den Schlussekunden hätten sie ihre Taktik vielleicht geändert, doch so weit ließ es Kessler gar nicht kommen. Er traf ebenfalls aus der Ecke. Die Gastgeber standen damit als Gewinner der Runde und Challenge fest, wie im Vorjahr. Clarkson steuerte auch noch 2 Punkte bei, die Jazz gewannen mit 13 Zählern.

© getty 3-Point-Contest, Runde 1 Der Dreierwettbewerb funktioniert weiter wie gewohnt, rund um die Dreierlinie sind fünf Ballhalter mit jeweils fünf Bällen verteilt. Einer von fünf ist jeweils ein Moneyball, der zwei Punkte zählt. Zudem ist einer der fünf Halter nur mit Moneyballs gefüllt, den darf der Spieler sich hinstellten, wo er will. Neu sind zwei Würfe aus der "Starry Range" für sogar drei Punkte, einen Meter hinter der Dreierlinie etwa jeweils zwischen der Birne und den Flügeln. Alle Spieler haben 70 Sekunden Zeit für die insgesamt 27 Würfe. Die drei besten Spieler aus der ersten Runde ziehen ins Finale ein, wo der Gewinner nach gleichem Ablauf ermittelt wird. 3-Point-Contest, Runde 1: Jayson Tatum Jayson Tatum entschied sich überraschend dafür, direkt mit dem Moneyball-Rack in der linken Ecke zu beginnen. Meistens wollen die Spieler sich erst in einen Rhythmus schießen, bei Tatum machte es sich auch nicht bezahlt. Nur sein erster Wurf von dort fand das Ziel, vom Flügel waren es dann schon drei Treffer. Von der Birne war er zwei mal erfolgreich, auf dem rechten Flügel schon viermal inklusive des Moneyballs. Nun war er richtig heiß und ballerte die letzten fünf Würfe rein, der letzte Moneyball zappelte mit dem Buzzer im Netz. Tatum legt mit 20 Punkten los. 3-Point-Contest, Runde 1: Tyrese Haliburton Haliburton startete besser und hatte die 20 Punkte schon auf dem rechten Flügel sicher, dann kam noch sein Moneyball-Rack in der rechten Ecke. Er traf zweimal aus Starry Range und verwandelte sieben weitere Moneyballs, die Runde beendete er mit 31 Zählern.

© getty 3-Point-Contest, Runde 1: Buddy Hield Der nächste Pacers-Guard entschied sich, unkonventionell von rechts nach links um die Linie zu laufen. Aber Hield weiß ja wie man gewinnt, 2020 triumphierte er beim Dreiercontest. Er wurde erst ab der Mitte warm und war auch bei seinem Money-Rack in der linken Ecke ordentlich unterwegs, er legte 23 Punkte auf. 3-Point-Contest, Runde 1: Tyler Herro Herro ballerte sich wieder von links nach rechts, auch er startete kalt. Angefangen mit der Mitte traf er dann jedoch zehn Würfe in Folge inklusive aus der Starry Range, am Ende ging ihm jedoch die Zeit aus bei den Moneyballs in der rechten Ecke. Sein letzter Wurf fand noch das Ziel und hätte ihn ebenfalls auf 20 gestellt, er kam jedoch nach dem Buzzer. 3-Point-Contest, Runde 1: Julius Randle Randle warf auch von rechts nach links, er steht als Linkshänder jedoch ohnehin auf der anderen Seite des Halters. Der Ersatzteilnehmer zeigte jedoch, warum er nicht unter den ersten Auserwählten war. Randle startete kalt und wurde nie wirklich warm, nach seinen 13 Punkten konnte er auf der Bank dennoch lachen.

© getty 3-Point-Contest, Runde 1: Kevin Huerter Auch Huerter startete von rechts, er traf jedoch nur einen seiner ersten zwölf Würfe. Als bisher erster Spieler des Abends hatte er sein Moneyball-Rack auf dem Flügel, dort war er jedoch auch kaum erfolgreich. Nur acht Punkte standen am Ende auf seinem Konto. 3-Point-Contest, Runde 1: Lauri Markkanen Der größte Teilnehmer legte gut los Treffern aus der Ecke inklusive Moneyball und war sogar perfekt aus dem Flügel, auch in der Mitte und auf dem nächsten Flügel sammelte er vier Punkte. Bei den Moneyballs aus der rechten Ecke zeigte er dann jedoch Nerven und traf nur einen, mit 20 Punkten zog er gleich mit Tatum. 3-Point-Contest, Runde 1: Damian Lillard Mit einem Trikot seines College Weber State und seinem Rapper-Alias D.O.L.L.A auf dem Rücken legte der Favorit gut los und traf natürlich auch aus der Starry Range, seine Moneyballs nahm er vom linken Flügel. 26 Punkte sicherte sich Lillard, damit schafft er es auch ins Finale.