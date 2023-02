NBA - Die All-Star-Reservisten 2023: Kein James Harden, kein Anthony Davis! Dafür gleich drei Neue im Westen

Die Spieler für das All-Star Game stehen fest. Nach den Startern wählten nun die Coaches die Reservisten aus. Im Osten gibt es zahlreiche Überraschungen, so fehlt unter anderem James Harden und auch Jimmy Butler. Im Westen gibt es gleich drei Neulinge, während Anthony Davis leer ausgeht.

Nun sind also alle 24 All-Stars für die Festivitäten in Salt Lake City (17. bis 19. Februar) bekannt. Die Starter wurden bereits in der Vorwoche gekrönt. Sollte es noch zu verletzungsbedingten Ausfällen kommen, wird Commissioner Adam Silver Ersatz bestimmen.

Nachdem die Starter in einem Voting von Fans, Spielern und Medienvertretern bestimmt wurden, waren nun die 30 Head Coaches an der Reihe. Sie haben für jede Conference über jeweils zwei Backcourt- und drei Frontcourt-Spieler sowie zwei Wildcards abgestimmt.

Zusätzlich zu den zehn Startern kommen also nochmal 14 weitere All-Stars hinzu. Wie aus den Vorjahren gewohnt werden im All-Star Game aber nicht der Osten und der Westen gegeneinander antreten, sondern zwei von den Teamkapitänen LeBron James und Giannis Antetokounmpo angeführte Mannschaften. Der All-Star Draft findet dieses Jahr erst kurz vor Tip-Off des Spiels statt.

Genug der Vorrede, hier sind die 14 All-Star Reservisten 2023!