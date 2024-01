Australian Open, Tag 11: Halbfinale! Das Märchen von Dajana Yastremska geht weiter

Die Ukrainerin Dajana Yastremska hat als erste Qualifikantin seit 46 Jahren das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die 23-Jährige aus Odessa bezwang am Mittwoch in Melbourne die ungesetzte Tschechin Linda Noskova mit 6:3, 6:4 und zog erstmals in die Vorschlussrunde bei einem Grand Slam ein.