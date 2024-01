NBA - Trade-Gerüchte: Daran hakt wohl der Trade von Dejounte Murray zu den Los Angeles Lakers

© getty

NBA - Hawks wollen Russell in Murray-Trade nicht

Sollten die Los Angeles Lakers für Dejounte Murray traden, dann würden die Kalifornier am liebsten D'Angelo Russell nach Atlanta schicken. Das Problem: Laut Shams Charania (The Athletic) haben die beiden Parteien bereits über einen solchen Deal gesprochen, allerdings haben die Hawks kein Interesse daran, Russell aufzunehmen. Stattdessen versuchten die Hawks, ein drittes Team zu suchen, welches den Guard akzeptiert, waren hierbei aber erfolglos,

Russell kassiert in dieser Saison 17,3 Millionen Dollar und hält für die kommende Spielzeit eine Option über 18,7 Millionen. Der Plan der Hawks war es, Russell sofort weiterzutraden und dafür einen auslaufenden Vertrag zu erhalten.

Im diskutierten Paket hätten die Lakers laut Charania auch ihren Erstrundenpick 2029 sowie einen Pick-Swap abgegeben, viel mehr können die Lakers auch gar nicht anbieten.

Russell zeigte zuletzt zwar aufsteigende Form, dennoch wäre der frühere All-Star Murray vermutlich eine Verbesserung für den Kader. Der Hawks-Guard legt in dieser Saison 21,1 Punkte sowie je 5 Rebounds und Assists im Schnitt auf, dazu trifft der 27-Jährige den Dreier so gut und oft wie noch nie in seiner Karriere (38,2 Prozent).