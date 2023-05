French Open, Tag 1: Favoritin Sabalenka gewinnt brisantes Auftaktmatch - Otte und Niemeier im Einsatz

Aryna Sabalenka hat ihr brisantes Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk bei den French Open gewonnen. Am ersten Tag von Roland Garros sind mit Oscar Otte und Jule Niemeier zwei DTB-Asse im Einsatz.

Die Weltranglistenzweite aus Belarus setzte sich mit 6:3, 6:2 durch. Kostjuk verweigerte ihrer Kontrahentin anschließend den obligatorischen Handschlag am Netz. Dies hatte die 20-Jährige zuletzt auch bei ihrem ersten WTA-Turniersieg in Austin getan, nachdem sie die Russin Warwara Gratschewa im Finale besiegt hatte. Die in Kiew geborene Kostjuk ist eine scharfe Kritikerin der Tennisverbände für deren Umgang mit Profis aus Russland und dem belarussischen Verbündeten nach der Invasion in die Ukraine. Nach dem Spiel wurde Kostjuk vom Pariser Publikum mit vereinzelten Pfiffen bedacht. Sabalenka hatte zuvor Verständnis für die ablehnende Haltung ihrer Gegnerin gezeigt. "Es ist okay, wenn sie mich hasst", sagte die 25-Jährige am Freitag: "Wenn ich könnte, würde ich den Krieg beenden." Die Australian-Open-Siegerin Sabalenka gilt in Roland Garros als eine der größten Herausforderinnen der Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen. Im Finale des Sandplatz-Masters in Madrid besiegte sie Swiatek in drei Sätzen. In Roland Garros kam Sabalenka bislang aber nie über die dritte Runde hinaus.

© getty French Open: Zverev hat keine Lust auf "dumme Kommentare" In Paris will Zverev ab Dienstag den lang ersehnten Befreiungsschlag landen - und nebenbei seine prominenten Kritiker verstummen lassen. "Die Experten geben teilweise ziemlich dumme Kommentare ab", sagte Zverev. Er wolle sich nicht sagen lassen, dass er "nie wieder an der Spitze spielen werde. Ich werde beweisen, dass das nicht stimmt. Ich weiß, wie ich meine Ziele erreichen kann." Ihre Zweifel an Zverev äußerten vor dem Turnierstart allerdings gleich drei frühere Wimbledonsieger. Boris Becker riet zum "Holz hacken". Michael Stich fehlt beim Olympiasieger aus Hamburg die "Freude am Spiel". Und John McEnroe sieht Zverev gar "auf dem Tiefpunkt" angekommen. Durch die schwere Knöchelverletzung 2022 im Halbfinale, sagte McEnroe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, habe Zverev "alles verloren: Selbstvertrauen, Weltranglistenpunkte, seine Ranglistenposition. Das macht seine Situation noch schlimmer." Noch vor einem Jahr "schien er drauf und dran, Nadal in Roland Garros zu bezwingen", so McEnroe. Heute bietet sich ein anderes Bild.

© getty French Open: Djokovic spricht über Nadals Absage Novak Djokovic hat mit Bedauern auf das nahende Karriereende seines großen Rivalen Rafael Nadal reagiert. "Als er ankündigte, dass er seine letzte Saison spielen wird, hatte ich das Gefühl, dass auch ein Teil von mir mit ihm geht", sagte der Serbe vor Beginn der French Open in Paris. Der 14-malige Titelträger Nadal wird in Roland Garros aufgrund einer Hüftbeugerverletzung erstmals seit 19 Jahren nicht aufschlagen und plant, seine Laufbahn 2024 zu beenden. "Das hat mich dazu gebracht, über meine eigene Karriere nachzudenken und darüber, wie lange ich noch spielen will. Ich war auch ein bisschen emotional bei dem, was er gesagt hat", erklärte Djokovic, der gemeinsam mit Nadal Grand-Slam-Rekordsieger ist. In Paris peilt der 36-Jährige Titel Nummer 23 und damit den alleinigen Rekord an. "Es ist kein Geheimnis, dass einer der Hauptgründe, warum ich noch spiele, darin besteht, Rekorde zu brechen und Tennisgeschichte zu schreiben", sagte Djokovic. Es sei extrem motivierend und inspirierend, wenn "Geschichte auf dem Spiel steht". Als ärgsten Konkurrenten in den kommenden zwei Wochen hat der zweimalige Paris-Sieger den Spanier Carlos Alcaraz ausgemacht. "Er ist die Nummer 1 der Welt und hat in dieser Saison große Titel auf Sand gewonnen", so Djokovic: "Im Moment ist er also der größte Favorit, ungeachtet der Tatsache, dass er einen Grand-Slam-Titel hat und ich 22."

© getty French Open: "Lucky Loser" Hanfmann doch in Paris dabei Yannick Hanfmann steht nun doch in der ersten Runde der French Open in Paris. Nach seiner Niederlage in der Qualifikation am Freitag rückte der 31-Jährige als "Lucky Loser" für den Franzosen Benjamin Bonzi nach. Er trifft in seinem Auftaktmatch auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Damit gehen in Roland Garros nun achte Deutsche an den Start. Neben Hanfmann stehen in Jan-Lennard Struff (Warstein), Alexander Zverev (Hamburg), Daniel Altmaier (Kempen) und Oscar Otte (Köln) fünf Teilnehmer im Hauptfeld der Männerkonkurrenz. Bei den Frauen sind Tatjana Maria (Bad Saulgau), Jule Niemeier (Dortmund) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) dabei. Hanfmann hatte vor seiner Niederlage im Qualifikationsfinale gegen den Schweden Elias Ymer (3:6, 4:6) eine starke Sandplatzsaison gespielt. In Rom schlug er zwei Top-Ten-Spieler und zog ins Viertelfinale ein, ehe er am späteren Sieger Daniil Medvedev scheiterte.