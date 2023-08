WM 2023 - Gründe für das krachende Aus der DFB-Frauen: Das Prunkstück wird zur Problemzone

Es ist ein Scheitern historischen Ausmaßes: Erstmals überhaupt sind die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

Dabei hatten sich die Vize-Europameisterinnen den dritten Stern zum Ziel gesetzt. Der Sportinformationsdienst SID beleuchtet nach dem 1:1 gegen Südkorea Gründe für das frühe Aus des zweimaligen Weltmeisters.

© getty DFB-Team: Verletzungen und Abwehrschwäche Gerade in der Abwehr schlug immer wieder das Verletzungspech zu. So fehlte Giulia Gwinn als Stammkraft, eine der Leistungsträgerinnen bei der EM. Vor dem Turnier erlitt Carolin Simon einen Kreuzbandriss, Marina Hegering reiste angeschlagen mit, dann verletzten sich auch noch Felicitas Rauch und Sara Doorsoun. Die Defensive konnte sich nie einspielen, die Instabilität merkte man nicht erst in Down Under. Außen verteidigten in Svenja Huth und am Ende Chantal Hagel zwei umgeschulte Kräfte. Die Personaldecke ist auf höchstem Niveau zu dünn.

© getty DFB-Team: Harmlose Offensive und Spielaufbau Überzeugte die DFB-Auswahl bei der EURO in England noch mit Powerpressing, offenbarte sich nun gnadenlos die Schwäche mit Ball. Zu träge, zu unpräzise, zu zaghaft - für gegnerische Teams war das zu einfach zu verteidigen und auszurechnen. Überzeugende taktische Flexibilität? Fehlanzeige. Das Stilmittel Dreierkette schlug fehl. In Sachen Torgefährlichkeit zeigte sich das Team trotz in der Theorie hoher Veranlagung zu abhängig von Alexandra Popp - bei der EM hatte sich das bereits angedeutet, als die Kapitänin das Team förmlich ins Finale getragen und dort dann verletzt gefehlt hatte.

© getty DFB-Team: Vorbereitung und Abstellungsstreit Es ging schon denkbar schlecht los mit dem Zoff um die Abstellung der Bayern-Spielerinnen, die letzten Endes erst fünf Tage später in die WM-Vorbereitung in Herzogenaurach einstiegen. Die Meisterinnen fehlten somit beim ersten von nur zwei finalen Testspielen direkt vor Turnierstart, das Länderspiel gegen Vietnam (2:1) war entsprechend ein Muster ohne Wert, es folgte ein Denkzettel in der Generalprobe gegen Sambia (2:3). Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg deutete in der Pressekonferenz nach dem WM-Aus an, womöglich habe man im vergangenen Halbjahr zu viel Rücksicht genommen auf die Belange der Klubs und in puncto Belastungssteuerung.