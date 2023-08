Heute steht das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft an. Deutschland trifft auf Südkorea. SPOX verfolgt die Partie hier für Euch im Liveticker.

Heute findet für die deutsche Nationalmannschaft das letzte Gruppenspiel der Frauen WM an. Gegen Südkorea geht es für das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg um den Einzug ins Achtelfinale. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob dem DFB-Team der Einzug in die K.o.-Runde gelingt.

Deutschland vs. Südkorea: 0:1 Tore 0:1 S.-H. Cho (6.) Aufstellung Deutschland Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl - Popp, Schüller Aufstellung Südkorea J.-M. Kim - H.-R. Kim, Y.-J. Lee, S.-Y. Shim - H.-J. Choo, S.-G. Jang, G.-R. Chun, S.-H. Cho, S.-Y. Ji - Phair, Y.-R. Choe Gelbe Karten -

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Südkorea: Letztes Gruppenspiel der Frauen WM JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

17. Jedoch stellen die Südkoreanerinnen den Spielbetrieb jetzt nicht ein. Die Mädels von Colin Bell marscheiren gerade wieder nach vorn, legen viel Enthusiasmus an den Tag und beschäftigen den Gegner nach Kräften.

15. Deutschland kommt allmählich in Fahrt, ist inzwischen ausgiebig am Ball. Svenja Huth flankt von der rechten Seite. Die Hereingabe springt noch einmal auf und ist so für Klara Bühl per Kopf schwer mit Druck zu verarbeiten. Der Kopfball fliegt am linken Torwinkel vorbei.

13. Klara Bühl tritt einen Freistoß von der linken Seite lang und hoch in die Mitte. Mit Mühe kommt da Marina Hegering per Kopf dran. Die Szene verpufft allerdings in der Folge.

11. Dann treten die Deutschen mal wieder offensiv in Erscheinung. Ein Zuspiel von Alexandra Popp legt Lea Schüller von links draußen per Kopf in den Sechzehner zu Klara Bühl. Diese sucht schnell den Abschluss, verfehlt mit ihrem Rechtsschuss aber die Kiste.

9. Der erste Eckstoß dieser Partie geht ebenfalls aufs Konto Südkoreas. Nennenswerten Ertrag bringt dieser nicht.

7. Vollkommen befreit spielt Südkorea auf und schickt sich an, nach dem ersten Tor bei dieser WM in der Form auch weiterzumachen. Die Deutschen wirken gehemmt, kommen nicht in die Gänge. Zudem macht sich Verunsicherung breit. Jetzt wird das hier eine richtige Aufgabe.

Deutschland vs. Südkorea: S.-H. Cho zum 0:1!

6. Tooooor! SÜDKOREA - Deutschland 1:0. Schon ist der Fehlstart perfekt. Aus dem linken Halbfeld spielt Young-Ju Lee den Ball flach und diagonal in die Spitze. Das Ding kommt sicherlich auch mit etwas Glück durch. Die deutsche Abseitsfalle funktioniert nicht. Somit hat So-Hyun Cho vollkommen freie Bahn in den Strafraum und schießt aus etwa 14 Metern mit dem rechten Fuß unten ins linke Eck.

3. Postwendend gibt es einen Schreckmoment für die DFB-Elf. Am eigenen Sechzehner wird nicht konsequent zur Sache gegangen. Svenja Huth und Lena Oberdorf klären nicht sauber. So-Yun Ji steckt die Kugel perfekt halbrechts in die Box durch. Dort kommt Casey Phair zum Rechtsschuss, den Merle Frohms an den rechten Pfosten lenkt.

3. Postwendend gibt es einen Schreckmoment für die DFB-Elf. Am eigenen Sechzenenr wird nicht konsequent zur Sache gegangen. Svenja Huth und Lena Oberdorf klären nicht sauber. So-Yun Ji steckt die Kugel perfekt halbrechts in die Box durch. Dort kommt Casey Phair zum Rschtschuss, den Merle Frohms an den rechten Pfosten lenkt.

2. Forsch gehen es die Deutschen an - und früh drauf. So erobert Alexandra Popp den Ball und fackelt dann auch nicht lange. Der Schuss aus halbrechter Position wird von Jung-Mi Kim gehalten.

1. Soeben ertönt der Anpfiff im Lang Park von Brisbane. Um 20:00 Uhr Ortszeit ist es bei 16 Grad trocken.

© getty

Deutschland vs. Südkorea: Letztes Gruppenspiel der Frauen WM im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Anna-Marie Keighley. Die Neuseeländerin hat als Assistentinnen ihre Landsfrau Sarah Jones und Maria Salamasina aus Samoa dabei. Die Vierte Offizielle gibt Marta Huerta de Aza aus Spanien. Vor den Monitoren nehmen der Niederländer Pol van Boekel, Muhammad Taqi aus Singapur sowie die Kanadierin Chantal Boudreau Platz.

vor Beginn Eine gewisse Ungewissheit rührt auch auch daher, dass das DFB-Team wie in den beiden Gruppenspielen zuvor Neuland betrifft. Gegen Südkorea hat die Frauen-Nationalmannschaft nämlich ebenso wie gegen Marokko und Kolumbien noch nie gespielt. Von daher liegen gewisse Vorteile auf asiatischer Seite, weil Trainer Colin Bell als Spieler und vor allem Trainer weit mehr als 30 Jahre in Deutschland verbracht und auch erfolgreich gearbeitet hat - zum Beispiel als Champions-League-Sieger mit dem 1. FFC Frankfurt 2015.

vor Beginn Deutschland war bisher bei allen WM-Turnieren dabei. Der zweimalige Champion überstand auch immer die Vorrunde. Mit einem solch frühen Scheitern befasst sich auch erst einmal niemand beim Rekord-Europameister. Natürlich sind die deutschen Frauen Favoritinnen - als Nummer 2 der Welt auch am dem Papier. Mit Platz 17 stehen die Südkoreanerinnen in der Weltrangliste allerdings nicht so schlecht da. Von einer leichten Aufgabe ist nicht auszugehen. Allgemein im Turnier wie auch Deutschland im speziellen betreffend, haben wir schon alles erlebt - große Nationen, die sich schwertun, aber auch Favoriten, die zum Schützenfest blasen. Alles ist möglich.

vor Beginn Bei bislang drei WM-Teilnahmen hatten es die Südkoreanerinnen tatsächlich schon einmal über die Gruppenphase hinaus geschafft. 2015 war dann im Achtelfinale Endstation. Von den bislang insgesamt zwölf bestrittenen WM-Partien gewannen die Taegeuk Ladies lediglich eine - und das eben vor acht Jahren gegen Spanien (2:1) Damals gelang noch ein 2:2 gegen Costa Rica. Die übrigen zehn WM-Spiele hat Südkorea allesamt verloren - darunter die bei diesem Turnier gegen Kolumbien (0:2) und Marokko (0:1). Im vergangenen Jahr erreichte man erstmals das Finale der Asienmeisterschaften, verlor dieses zwar mit 2:3 gegen China, dennoch genügte das für die WM-Qualifikation.

Vor Beginn: Südkorea besitzt ebenfalls noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen. Dafür jedoch müssten die Asiatinnen erst einmal mit fünf Toren Unterschied gegen Deutschland gewinnen und dann schauen, dass Marokko zeitgleich gegen Kolumbien nicht punktet. Die Südamerikanerinnen haben als Tabellenführer mit sechs Punkten auf dem Konto natürlich die beste Ausgangsposition, denen genügt ein Remis.

Vor Beginn: Mit den beiden Spielen der Gruppe G findet die WM-Vorrunde heute ihren Abschluss. Zwei Plätze im Achtelfinale sind noch zu vergeben. Die deutschen Damen haben es selbst in der Hand, müssen bei einem Sieg auch gar nicht zum Parallelspiel schauen. Darüber hinaus gibt es mehrere Szenarien. Unter Umständen könnte der Vize-Europameister dem Turnier sogar bei einer Niederlage erhalten bleiben. Aber damit befassen wir uns, wenn die Lage wirklich kritisch werden sollte.

Vor Beginn: Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Marokko nimmt Colin Bell vier Veränderungen vor. So finden sich Hye-Ji Hong, Hwa-Yeon Son, Geun-Min Lee und Eun-Sun Park auf der Bank wieder. Dafür rücken Yu-Ri Choe, Young-Ju Lee, Ga-Ram Chun und Casey Phair in Südkoreas Anfangsformation.

Vor Beginn: Aufseiten der DFB-Auswahl gibt es nach der 1:2-Pleite gegen Kolumbien zwei Veränderungen. Anstelle von Sara Doorsoun (Muskelverletzung im Oberschenkel) kommt die eigentliche Abwehrchefin Marina Hegering nach überwundener Fersenprellung zu ihrem ersten Einsatz bei dieser WM. Darüber hinaus muss Lina Magull (Bank) weichen, weil Martina Voss-Tecklenburg mit zwei Spitzen spielen lassen möchte und daher Lea Schüller in die Startelf beordert.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Deutschland: Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl - Popp, Schüller

Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl - Popp, Schüller Südkorea: J.-M. Kim - H.-R. Kim, Y.-J. Lee, S.-Y. Shim - H.-J. Choo, S.-G. Jang, G.-R. Chun, S.-H. Cho, S.-Y. Ji - Phair, Y.-R. Choe

Vor Beginn: Der letzte Gegner Deutschlands ist Südkorea. Diese konnten in der Gruppe H bislang keinen Punkt holen und erzielten im bisherigen Turnierverlauf keinen einzigen Treffer. Damit sollte die Favroitenrolle klar verteilt sein.Momentan ist Deutschland punktgleich mit den Frauen aus Marokko und sind wegen des besseren Torverhältnisses vor ihnen in der Tabelle. Auch den direkten Vergleich mit Marokko konnten die DFB-Frauen in aller Deutlichkeit für sich entscheiden.

Vor Beginn: Das WM-Spiel am 3. Gruppenspieltag startet um 12.00 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und Südkorea.

© getty Gelingt dem DFB-Team der Einzug in die K.o.-Runde?

Deutschland vs. Südkorea: Letztes Gruppenspiel der Frauen WM heute live im TV und Livestream

Das ZDF zeigt heute das Duell zwischen Deutschland und Südkorea live und in voller Länge im Free-TV. Das ZDF startet um 11.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Als Kommentator ist Claudia Neumann im Einsatz.

Im Livestream überträgt der öffentlich-rechtliche Sender die WM-Begegnung auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Frauen WM: Die Tabelle der Gruppe H