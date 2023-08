WM 2023 - Kommentar zum Ausscheiden der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Der tiefste Tiefpunkt für den DFB

253 Tage nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Männer-Nationalelf scheiden auch die DFB-Frauen vorzeitig bei einer WM aus. Das ist ein Fiasko für den ohnehin schwer angeschlagenen Verband. Eine Aufbruchstimmung vor der Heim-EM im kommenden Jahr können sich die Verantwortlichen abschminken. Ein Kommentar.

Bundestrainer Hansi Flick lieferte mit seiner Truppe, die er nach den Enttäuschungen 2018, als die Männer erstmals in einer WM-Vorrunde ausschieden, sowie dem EM-Aus im Achtelfinale 2021 übernahm, auch noch keinen überzeugenden Auftritt ab. Das frühe Aus bei der WM 2022 in Katar und Flicks zunehmende, unsouverän wirkende Gereiztheit helfen auch nicht. In der jüngeren Vergangenheit zeigte die Leistungskurve sogar weiter nach unten.

DFB rennt weit hinter den Erwartungen her

All dies mitten in eine Zeit hinein, in der der DFB nach dem WM-Debakel eine Task Force einsetzte, um die Nationalelf und den deutschen Fußball in eine bessere Zukunft zu führen. Schon dieses prominent besetzte Team erzeugte wenig Aufbruchstimmung, die weiteren sportlichen Geschehnisse seit der Installierung taten ihr übriges.

Der DFB und seine Vorzeige-Mannschaften - auch die U21 der Männer schied im Sommer bei der EM nach der Gruppenphase aus - rennen aktuell dermaßen weit hinter den Erwartungen her, dass es nur schwer vorstellbar ist, wie man aus diesem Zustand ohne größere Reformen herauskommen möchte. Doch vom Willen zu einer allumfassenden Veränderung, deren Früchte und Ergebnisse man frühestens in ein paar Jahren ernten würde, ist man beim DFB seit jeher weit entfernt.

Vielmehr verlor man sich zuletzt in Nebenkriegsschauplätzen, die man auch noch alle selbst aufmachte. So verwunderte es doch sehr, dass Bundestrainer Flick nach der berechtigten Kritik an den enttäuschenden Testspielen im März und Juni zum Rundumschlag ausholte und die Kritiker kritisierte.

All dies in einer Zeit, in der Sportdirektor Rudi Völler nach dem 0:2 gegen Kolumbien die Nationalspieler teils massiv anging - was nicht mit Flick abgesprochen war. Zuvor pickten sich beide mit Niklas Süle einen einzelnen Spieler heraus und stellten diesen an den Pranger. Als gäbe es keine größeren Baustellen.