WM 2023: DFB-Team mit Auftakt nach Maß! Drei Erkenntnisse zum 6:0-Sieg gegen Marokko

Das DFB-Team schlägt Marokko zum Auftakt der WM 2023 in Australien und Neuseeland mit 6:0. Neben Doppelpackerin Alexandra Popp überzeugt vor allem die nominelle Flügelzange mit Jule Brand und Klara Bühl. Aber ein paar Sorgen bleiben. Drei Erkenntnisse zum deutschen Start in die Weltmeisterschaft.

Zwei frühe Tore in den beiden Halbzeiten bringen Deutschland gegen zunächst stark verteidigende Marokkanerinnen auf Kurs, am Ende ist es eine deutliche Nummer. Das DFB-Team startet damit souverän in die Weltmeisterschaft.

Vor den Partien gegen Kolumbien und Südkorea gibt es dennoch kleinere Stellschrauben, an denen die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg drehen kann. Drei Erkenntnisse zum 6:0-Erfolg gegen Marokko.