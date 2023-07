Deutschland vs. Marokko 6:0: Zweimal Popp, zweimal Eigentor! DFB-Team startet mit Schützenfest in die WM

Die personifizierte Torgarantie Alexandra Popp hat den deutschen Fußballerinnen einen Traumstart in die Titelmission beschert und die Hoffnung auf den dritten Stern geschürt. Mit zwei Treffern führte die Kapitänin den Vize-Europameister zu einem beeindruckenden 6:0 (2:0) bei seiner WM-Eröffnung gegen den Debütanten Marokko.

"Ich bin mega, mega happy, dass wir so ein Auftaktspiel auf den Platz bringen konnten", sagte Popp im ZDF: "Wir haben unser Spiel durchgedrückt."

Popp (11. und 39.), Klara Bühl (46.) und Lea Schüller (90.) trafen für Deutschland, hinzu kamen Eigentore von Ait El Haj (54.) und Zineb Redouani (79.). Der zweimalige Weltmeister hat durch den bislang höchsten Sieg bei der WM "Down Under" seine weiße Weste behalten: Auch im neunten WM-Auftaktspiel blieb die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ungeschlagen.

"Wir sind bestmöglich vorbereitet, ich bin guter Dinge. Wir wollen zeigen, was wir können", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die ohne Abräumerin Lena Oberdorf (Oberschenkel) und Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung) auskommen musste, kurz vor dem Anpfiff im ZDF: "Wir wollen das Spiel dominieren."

Vor 27.256 Zuschauern im Rectangular Stadium von Melbourne bestimmte die deutsche Mannschaft die Anfangsphase gegen den Vize-Afrikameister. Das Spiel fand vorwiegend in der Hälfte des Weltranglisten-72. statt, der sich als erstes arabisches Team für eine Frauen-WM qualifiziert hatte. Ein frühes deutsches Tor lag in der Luft. Nachdem Bühl eine Chance vergaben hatte (11.), traf Popp wenige Sekunden später nach Flanke von Kathrin Hendrich per Kopf.

Nach rund einer Viertelstunde leisteten sich die Deutschen immer öfter unnötige Fehlpässe im Aufbauspiel, so kam Marokko besser in die Partie. Das rief Voss-Tecklenburg auf den Plan, die laut von der Seitenlinie coachte. Dennoch verloren ihre Schützlinge in dieser Phase die Kontrolle. Für Beruhigung hätte ein zweiter Treffer gesorgt, doch das Tor von Sara Däbritz (33.) wurde von Schiedsrichterin Tori Penso (USA) wegen einer Abseitsstellung zu Recht nicht anerkannt.

DFB-Team: Zwei schnelle Treffer zu Beginn der zweiten Hälfte

Insgesamt leistete sich das DFB-Team zu viele Fehler, mit mehr Konzentration wäre gegen die anfällige Abwehr der Marokkanerinnen weitaus mehr drin gewesen. Nach einer Ecke von Bühl war Popp, die schon bei der EM im vergangenen Jahr sechs Tore erzielt hatte, akrobatisch erneut mit dem Kopf zur Stelle.

"Wir haben in den ersten 15 Minuten gut gespielt. Danach hat die Konzentration nachgelassen", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, in der Pause: "Das sind Themen, die wir abstellen müssen. Dann bin ich überzeugt, dass wir noch das eine oder andere Tor schießen können."

Chatzialexiou sollte Recht behalten. Zwei schnelle Treffer zu Beginn der zweiten Hälfte sorgten für die Vorentscheidung. Nach rund einer Stunde gab "MVT" mit einem Dreifachwechsel das Signal zur Schonung für die kommenden Spiele. Kurz darauf traf Däbritz den Pfosten (65.), auch danach gab es noch zahlreiche Möglichkeiten - und weitere Tore.

Im zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Kolumbien (11.30 Uhr MESZ/ARD), zum Abschluss der Vorrunde wartet am 3. August die Mannschaft aus Südkorea. Nach den miserablen Auftritten der Männer und der U21 ruhen die Hoffnungen der ganzen Fußballnation auf den Frauen, die in Australien und Neuseeland weiterkommen sollen als vor vier Jahren. Damals war das Viertelfinale die Endstation.

Frauen-WM: Deutschland vs. Marokko - 6:0 Tore 1:0 Popp (12.), 2:0 Popp (39.), 3:0 Bühl (46.), 4:0 Ait El Haj (54./Eigentor), 5:0 Yas (79./Eigentor), 6:0 Schüller (90.) Aufstellung Deutschland Frohms - Huth, Doorsoun, Hendrich, Rauch (Hagel 89.) - Däbritz, Leupolz (Lattwein 65.) - Brand, Magull (Schüller 65.), Bühl (Anyomi 64.) - Popp (Freigang 83.) Aufstellung Marokko Errmichi - Redouani, Kassi, Yas (El Chad 82.), Ait El Haj - Ouzraoui (Bouftini 90.+5), Chebbak, Nakkach (Badri 82.), Lahmari (Amani 67.), Tagnaout - Ayane (Jraïdi 90.+4) Gelbe Karten Deutschland: Anyomi (75.)

Anyomi (75.) Marokko: -

Deutschland vs. Marokko: 1. Gruppenspiel der DFB-Frauen bei der WM im Liveticker zum Nachlesen

90.+10. | Dann beendet Schiedsrichterin Tori Penso das Treiben auf dem Platz.

90.+8. | In dieser Nachspielzeit haben die Deutschen doch noch Lust. Es wird weiter munter nach vorn gespielt. Lea Schüller versucht sich noch einmal, wird aber abgeblockt.

90.+5. | Aus dem rechten Halbfeld flankt Svenja Huth mit Gefühl. Laura Freigang verlängert per Kopf. Auf Höhe des zweiten Pfostens lauert abermals Lea Schüller und nickt ein. Doch die Freude der Deutschen wird jäh beendet. Die Angreiferin steht knapp im Abseits.

90.+5. | Die Marokkanerinnen wechseln kurz vor Schluss nochmal doppelt. Stürmerin Annie Ayane weicht für Ibtissam Jraïdi und Sakina Ouzraoui macht für Sofia Bouftini im Zentrum Platz.

Deutschland vs. Marokko - Doppelwechsel bei Marokko

90.+3. | Damit dürfen sich die 27.256 Zuschauer im Melbourne Rectangular Stadium noch ein wenig länger an dieser Partie erfreuen.

90.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Neun Minuten soll es noch obendrauf geben.

90. | Tooooor! DEUTSCHLAND - Marokko 6:0. Das DFB-Team macht das halbe Dutzend voll. Über rechts nähert sich Laura Freigang dem Strafraum, spielt mit Übersicht flach zu Lena Lattwein. Deren Direktschuss mit dem rechten Fuß pariert Khadija Er-Rmichi. Doch der Ball landet direkt bei der lauernden Mittelstürmerin Lea Schüller. Halblinks an der Torraumgrenze behält diese die Nerven und schießt mit rechts ein.

Deutschland vs. Marokko - TOR zum 6:0 für das DFB-Team

89. | Martine Voss-Tecklenburg nimmt Felicitas Rauch aus dem Spiel und bringt dafür Chantal Hagel.

Deutschland vs. Marokko - Vierter Wechsel beim DFB-Team

87. | Jetzt zeigen sich die Nordafrikanerinnen noch einmal, erarbeiten sich sogr einen Eckstoß. Um diesen kümmert sich Fatima Tagnaout. In der Box kommt Salma Amani zum Rechtsschss. So darf auch merle Frohms noch einmal zugreifen, ohne ernsthaft getestet zu werden.

85. | Weiterhin spielt sich das Geschehen beinahe ausnahmslos in der marokkanischen Hälfte ab. Doch allmählich scheint Zufriedenheit einzuziehen beim Vize-Europameister. Der ausgeübte Druck hält sich in Grenzen.

83. | Auf deutscher Seite darf Alexandra Popp Feierabend machen. Dafür übernimmt Laura Freigang.

82. | Für die verletzte Elodie Nakkach geht es nicht weiter, sie wird durch Najat Badri ersetzt.

82. | Noch ehe der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, gibt es Wechsel. Anstelle von Yasmin Mrabet kommt ab sofort Nesryne El Chad zum Zug.

Deutschland vs. Marokko - Wechsel beider Teams

80. | Bei dem Tor hat sich Elodie Nakkach wehgetan und muss länger behandelt werden.

79. | Tooooor! DEUTSCHLAND - Marokko 5:0. Felicitas Rauch tritt eine Ecke von der rechten Seite. In einem Pulk von Spielerinnen kommt Khadija Er-Rmichi nicht richtig zum Zug. Die Abwehr der Torhüterin trifft Alexandra Popp, von der sich die Kugel in Richtung Tor bewegt. Auf der Linie möchte Zineb Redouani retten, schafft das aber nicht. Schüller und Popp setzen noch einmal nach, aber da ist das Ding wohl schon drin. Fürs erste wird das als Eigentor von Yasmin Mrabet gewertet.

Deutschland vs. Marokko - TOR zum 5:0 für das DFB-Team

77. | Nach einer zu kurzen marokkanischen Kopfballabwehr kommt Jule Brand halbrechts in der Box frei zum Schuss, setzt den mit dem linken Fuß aber zu hoch an.

75. | Nicole Anyomi geht von hinten in den Zweikampf mit Zineb Redouani, erwischt diese ein wenig und trifft nicht den Ball. Dennoch muss das in diesem fairen Spiel nicht zwingend Gelb sein. Tori Penso entschließt sich aber, erstmals die Karte zu ziehen.

Deutschland vs. Marokko - Gelbe Karte Anyomi (Deutschland)

73. | Erzwingen müssen die DFB-Frauen natürlich nichts mehr. Daher dürfen die Marokkanerinnen auch immer mal durchatmen.

71. | Dann setzt sich Alexandra Popp mal als Vorbereiterin in Szene, schickt Lea Schüller auf die Reise. Die Angreiferin kommt aber nicht nur gegen Torfrau Khadija Er-Rmichi zu spät, sie startet auch aus Abseitsposition.

69. | Nach ihrem Abseitstor und dem vierten deutschen Treffer gibt es vom Vize-Afrikameister weiterhin nichts mehr zu sehen. Offensiv findet Marokko nicht mehr statt. Deutschland dominiert das Geschehen, zeigt dabei durchaus weiter Interesse an Zählbarem.

67. | Nun meldet sich Reynald Pedros mit einem ersten Wechsel zu Wort. Anissa Lahmari räumt das Feld zugunsten von Salma Amani.

Deutschland vs. Marokko - Erster Wechsel bei Marokko

65. | Die noch offene Ecke von der rechten Seite tritt Svenja Huth mit dem linken Fuß zur Mitte. Die Kopfballverlängerung von Sara Däbritz landet am linken Pfosten.

65. | Ferner macht Melanie Leupolz zugunsten von Lena Lattwein Platz.

65. | Für Lina Magull kommt Lea Schüller.

64. | Martina Voss-Tecklenburg entschließt sich zu einem Dreifachwechsel. Anstelle von Klara Bühl spielt fortan Nicole Anyomi.

Deutschland vs. Marokko - Dreifachwechsel beim DFB-Team

64. | Wunderbar schickt Lina Magull auf halbrechts Jule Brand in den Sechzehner. Die setzt sich dort gut durch, passt flach in die Mitte. Den von Hanane Ait El Haj abgefälschten Ball lenkt Keeperin Khadija Er-Rmichi zur Ecke.

62. | Inzwischen läuft die Partie wieder. Und kurz darauf meldet sich die marokkanische Innenverteidigerin bei der Schiedsrichterin zurück und setzt das Spiel fort.

60. | Nun hat sich die Eigentorschützin auch noch verletzt, liegt im eigenen Strafraum. Hanane Ait El Haj bleibt aber auch gar nichts erspart.

58. | Nach dem 4:0 kontrollieren die Deutschen das Geschehen sehr eindeutig, reißen sich dabei derzeit aber auch kein Bein aus. So wird fleißig am Ballbesitz geschraubt - weit mehr als 80 Prozent sind das im zweiten Durchgang.

56. | Damit sind die Weichen natürlich endgültig gestellt. Die Marokkanerinnen haben zwar durchaus bewiesen, dass sie sehr wohl für einen Treffer gut sind, wirklich gefährlich werden können sie dem Vize-Europameister aber nicht.

54. | Tooooor! DEUTSCHLAND - Marokko 4:0. Nach einer deutschen Ecke von der linken Seite bekommen die Nordafrikanerinnen die Kugel nicht weg. Von rechts spielt Svenja Huth das Ding nochmals in die Mitte. Nach der unfreiwilligen Kopfballverlängerung von Elodie Nakkach stolpert Hanane Ait El Haj den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Deutschland vs. Marokko - TOR zum 4:0 für das DFB-Team

53. | Dann spielen sich die Marokkanerinnen durchs Zentrum gut durch. Ghizlane Chebbak bedient die auf halblinks freistehende Anissa Lahmari. Und die trifft ins Tor, befindet sich aber in Abseitsposition.

49. | Von links bewegt sich Jule Brand zur Mitte, steckt den Ball in Richtung Lina Magull durch. Diese lässt das Spielgerät ganz clever durch die Beine. So hat Klara Bühl freie Bahn und hämmert ihren Rechtsschuss an den rechten Pfosten. Dann wird auf Abseits von Magull entschieden, die allerdings gar nicht am Ball war. Bühl befand sich allenfalls auf gleicher Höhe.

47. | Bei ihrer zweiten WM bestreitet Klara Bühl ihr insgesamt viertes WM-Spiel und trifft erstmals das Tor.

46. | Tooooor! DEUTSCHLAND - Marokko 3:0! Keine halbe Minute ist seit Wiederbeginn gespielt. Zunächst flankt Klara Bühl nach gutem Ballgewinn von der linken Seite. Jule Brand legt für Lina Magull auf, die aus kurzer Distanz das rechte Lattenkreuz trifft. Doch die Szene bleibt heiß. Brand legt noch einmal quer. Aus halblinker Position zieht Bühl mit dem rechten Fuß ab und jagt die Kugel aus etwa sieben Metern in die Maschen.

46. | Ohne personelle Veränderungen gehen beide Mannschaften den zweiten Spielabschnitt an.

Deutschland vs. Marokko - TOR zum 3:0 für das DFB-Team

Deutschland vs. Marokko - Start der 2. Halbzeit

Halbzeit | Nach 45 Minuten schauen Deutschlands Fußballerinnen in ihrem WM-Auftaktspiel auf einen beruhigende 2:0-Führung gegen Marokko. Kapitänin Alexandra Popp ging auch als Torschützin voran und erzielte beide Treffer. Die DFB-Elf war die eindeutig tonangebende Mannschaft, verzeichnete knapp 75 Prozent Ballbesitz und 8:2 Torschüsse. Zwar hielt man die Intensität nicht dauerhaft hoch, hatte die Gegenrinnen aber weitgehend im Griff. Dennoch waren die Nordafrikanerinnen nicht komplett tatenlos. Sporadisch versuchten die Damen von Reynald Pedros etwas, blieben dabei aber weitgehend harmlos.

Statistiken nach den ersten 45 Minuten:

Tore: 2:0

2:0 Ballbesitz: 75,1% : 24,9%

75,1% : 24,9% Torschüsse: 8:2

8:2 Ecken: 2:0

Deutschland vs. Marokko - Ende der 1. Halbzeit

45.+4. | Dann bittet Schiedsrichterin Tori Penso die Akteurinnen zur Pause in die Kabinen.

45.+3. | In dieser Schlussphase der ersten Hälfte setzen sich die Deutschen noch einmal vorn fest. Mittig an der Strafraumgrenze sucht Klara Bühl den Abschluss. Der Rechtsschuss kommt nicht durch.

45.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

44. | Auf der Gegenseite versucht es Alex Popp in der Box ausnahmsweise mal mit dem Fuß. Der Linksschuss ist allerdings zu hoch angesetzt.

41. | Dann ertönt ein Weckruf, denn aus dem Nichts hat Fatima Tagnaout freie Bahn, stürmt in den Strafraum, ist dort aber etwas zu zögerlich. Merle Frohms tritt ihr entgegen und schüchtert die Marokkanerin offenbar ein. Die dreht ab. Und so verpufft diese gute Szene.

40. | Deutschland ist also gleich in der ersten WM-Partie auch mit einer Standardsituation erfolgreich. Die Trainerin freut es. Und Alexandra Popp erweist sich mal wieder als echtes Kopfballungeheuer.

39. | Tooooor! DEUTSCHLAND - Marokko 2:0. Die folgende Ecke nutzen die DFB-Kickerinnen. Klara Bühl bringt die Kugel von links herein. Am Torraum wirft sich Alexandra Popp eigentlich mit dem Rücken zum Tor in die Hereingabe und befördert das Spielgerät irgendwie in Richtung Tor. Und das Ding ist drin.

Deutschland vs. Marokko - TOR zum 2:0 für das DFB-Team

38. | Über links dringt Jule Brand in den Sechzehner ein, ist fast entwischt. Da packt Hanane Ait El Haj das perfekte Tackling aus, klärt so ganz stark zur Ecke.

35. | Mittlerweile sind wir bei 75 Prozent Ballbesitz für Deutschland, es bleibt also eine klare Angelegenheit. Und da in der 17. Minute eine Szene der Marokkanerinnen abgepfiffen wurde, hatten die offiziell noch keine einzige Ballaktion im gegnerischen Strafraum zu verzeichnen.

33. | Plötzlich hat Sara Däbritz freie Bahn, spaziert halblinks in den Sechzehner und hebt die Kugel überlegt über die Torhüterin in die Maschen. Dem schönen Treffer wird allerdings umgehend die Anerkennung verweigert.

29. | Aus sehr großer Distanz tritt Hanane Ait El Haj zum Freistoß an und haut den einfach mal in Richtung Tor. Genau in der Schussbahn steht Sara Doorsoun und blockt ab. Die Statistiker freut es, die zählen den zweiten Torschuss für Marokko.

28. | Inzwischen läuft das Spiel wieder. Und auch die behandelte Elodie Nakkach kann dann weiter mitmischen.

26. | Nach der ersten Ecke dieser Begegnung, die Klara Bühl für Deutschland ausführt, kommt halblinks an der Strafraumgrenze Felicitas Rauch zum Linksschuss. Dieser bleibt hängen. Zugleich kommt es zu einem Zusammenprall von Alexandra Popp mit Elodie Nakkach. Letztere bleibt liegen und muss behandelt werden.

24. | Dann landet ein abgewehrter Ball in etwas nach rechts versetzter Position bei Ghizlane Chebbak. Die Spielführerin fackelt nicht lange, setzt sofort einen zünftigen Vollspannstoß ab. Das dürften allerdings beinahe 25 Meter sein. Merle Frohms ist rechtzeitig im bedrohten rechten Eck und fängt den Ball.

21. | Entsprechend bleiben Torraumszenen seit geraumer Zeit komplett aus. Das Geschehen spielt sich zwischen den Strafräumen ab.

19. | In dieser Phase wird deutlich, wie wertvoll der Führungstreffer ist. Trotz der seriösen und konzentrierten Herangehensweise tut sich die deutsche Mannschaft schwer, Lücken zu finden. Die Gegnerinnen machen den Laden gut dicht, obwohl sie sich imemr wieder mal nach vorn trauen.

17. | Marokko zeigt durchaus mutige Ansätze. Jetzt tragen die Nordafrikanerinnen einen zügigen Gegenangriff vor, finden links in der Box Rosella Ayane. Doch die wird von Sara Doorsoun stark verteidigt und stand zudem im Abseits.

15. | In jedem Fall gibt das der DFB-Auswahl die nötige Ruhe. Jetzt kann man es mit aller Geduld angehen und sich den Gegenr auch ein Stück weit zurechtlegen.

13. | Mit ihrem vierten Treffer im 16. WM-Spiel sorgt die deutsche Kapitänin für einen Start nach Maß. Natürlich könnte das Fesseln lösen und die Sache fortan leichter machen. Doch ob die Marokkanerinnen jetzt gleich vor ihrer Defensivtaktik abrücken werden, ist eher nicht zu erwarten.

11. | Tooooor! DEUTSCHLAND - Marokko 1:0. Eine Einladung von Yasmin Mrabet nehmen die Deutschen an. Die Innenverteidigerin spielt den Ball nahe dem eigenen Sechzehner in die Füße von Jule Brand. Diese setzt auf rechts Kathrin Hendrich ein. Deren Flanke kommt mustergültig. Alexandra Popp steigt schulbuchmäßig vom Kopfball hoch und nickt aus etwa sechs Metern überlegt ins rechte Eck ein.

Deutschland vs. Marokko - TOR zum 1:0 für das DFB-Team

10. | Trotz der marokkanischen Bemühungen stehen wir bei 85 Prozent Ballbesitz für Deutschland. Aber natürlich müssen die Mädels von Martina Voss-Tecklenburg aufpassen, das shinten nicht irgendwann mal aus dem Nichts etwas anbrennt.

8. | Jetzt wird Rosella Ayane über rechts mit einem langen Ball geschickt. Und die 27-Jährige ist schnell, bringt das Spielgerät im weiteren Verlauf allerdings nicht bei einer Mannschaftskameradin unter.

5. | Dann gelangen die Marokkanerinnen mal über die Mittellinie. Sehr viel weiter geht es dann aber nicht. Zumindest deuten die Außenseiterinnen damit an, sich hier nicht ausnahmslos hinten reinstellen zu wollen.

4. | Vielleicht tut sich über eine Standardsituation etwas. Der Ball liegt nahe des linken Strafraumecks zum Freistoß bereit. Klara Bühl versucht es überraschend direkt mit dem rechten Fuß. Die Kugel fliegt ohne Berührung einer weiteren Spielerin am langen Eck vorbei.

3. | Erwartungsgemäß übernimmt der Vize-Europameister gleich das Kommando. Noch geht es erst einmal darum, Ordnung reinzubekommen. Zielgerichtet nach vorn tut sich noch nichts.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff im Melbourne Rectangular Stadium, auch unter dem Sponsorennamen AAMI Park bekannt. Die Deutschen stoßen an.

Deutschland vs. Marokko: 1. Gruppenspiel der DFB-Frauen bei der WM JETZT im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Tori Penso aus den USA und hat als Unterstützung ihre Landsfrau Brooke Mayo sowie Mijensa Rensch aus Suriname dabei. Als Vierte Offizielle fungiert die Südafrikanerin Akhona Makalima. Vor den Monitoren haben Carol Chenard aus Canada und Muhammad Taqi aus Singapur das Geschehen im Blick.

vor Beginn | Natürlich gelten die Deutschen heute als haushohe Favoritinnen. Alles andere als ein Sieg würde einer Sensation gleichkommen. Doch ohne Frage herrscht etwas Ungewissheit, man kennt die Gegnerinnen nicht, denn bislang gab es noch überhaupt kein Länderspiel gegen die Marokkanerinnen. Und wie schwer man sich zum Start in ein Turnier tun kann, das erlebten gestern beispielsweise die Französinnen, die gegen Jamaika nicht über ein 0:0 hinauskamen.

vor Beginn | Dagegen gehört der Weltranglistenzweite Deutschland zum Inventar großer Turniere. Der Olympiasieger von 2016 und Rekordeuropameister (8 Titel) war bei jeder WM seit 1991 dabei und erreichte immer mindestens das Viertelfinale. Fünfmal ging es darüber sogar hinaus ? mit der Krönung als Weltmeister 2003 und 2007. Für das diesjährige Turnier qualifizierten sich die DFB-Frauen als Sieger der europäischen Qualifikationsgruppe H. Zwar musste man in Serbien eine überraschende 2:3-Niederlage einstecken, darüber hinaus jedoch gab man sich keine Blöße und gewann die restlichen Partien.

vor Beginn | Marokko steht in der Weltrangliste fünf Plätze besser als Sambia, ist aktuell 72. Die Nordafrikanerinnen haben sich erstmals überhaupt für eine WM qualifiziert, taten das als Finalist des letzten Africa Cup of Nations 2022. Erst im Endspiel erlitt man vor fast genau einem Jahr die erste Turnierniederlage und zog gegen Südafrika knapp mit 1:2 den Kürzeren. Dennoch bedeutete das den bislang größten Erfolg der marokkanischen Fußballerinnen.

vor Beginn | Als letzte nimmt heute die WM-Vorrundengruppe H den Spielbetrieb auf. Entsprechend lange mussten die deutschen Damen auf ihren ersten Turniereinsatz warten. Schließlich läuft die WM bereits seit dem vergangen Donnerstag. Los geht es also mit dem vermeintlich leichten Auftaktgegner Marokko. Doch was Mannschaften aus Afrika mittlerweile zu leisten imstande sind, haben die DFB-Kickerinnen im Länderspiel gegen Sambia zu spüren bekommen.

vor Beginn | Trainer Marokkos ist der Franzose Reynald Patros, der sich in Diensten von Olympique Lyon einen Namen gemacht hat und mit den Damen des französischen Top-Klubs unter anderem die Champions League gewann (2019). Seine Spielführerin ist Ghizlane Chebbak, die mit mehr als 50 Länderspielen über die größte international Erfahrung verfügt. Neben Rosella Ayana von Tottenham Hotspur spielen einige Frauen in der französischen Liga, zwei in Spanien bzw. Belgien. Elodie Nakkach stand zuletzt bei Servette Genf unter Vertrag.

vor Beginn | Für Marokko stehen anfangs folgende elf Akteurinnen auf dem Rasen: Er-Rmichi - Redouani, Kassi, Yas, Ait El Haj - Ouzraoui, Chebbak, Nakkach, Lahmari, Tagnaout - Ayane.

vor Beginn | Zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten und dabei zuvorderst der deutschen Mannschaftsaufstellung: Frohms - Huth, Hendrich, Doorsoun, Rauch - Leupolz, Däbritz, Magull, Brand, Bühl - Popp.

vor Beginn | Bei der Euro war erst im Finale Schluss, wie weit geht es in Australien und Neuseeland? Lina Magull jedenfalls glaubt, dass "wir auch bei der WM Großes leisten können". Dafür muss die deutsche Auswahl zum Start aber erstmal ein Team schlagen, dass laut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg "defensiv sehr stabil ist". Ob das gelingt? Kurz vor dem Spiel melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

vor Beginn | Das Auftaktspiel der Frauen findet in Melbourne, Australien, statt. Ab 10.30 Uhr deutscher Zeit geht es im Melbourne Rectangular Stadium zur Sache.

vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Marokko.

© getty Im ersten Gruppenspiel trifft Deutschland auf Marokko.

Deutschland vs. Marokko: 1. Gruppenspiel der DFB-Frauen bei der WM im TV und Livestream

Alle Deutschlandspiele laufen im Free-TV, bei dieser WM teilen sich die ARD und das ZDF die Rechte. Heute geht das ZDF um 10 Uhr live, und zwar mit folgendem Team:

Moderator: Sven Voss

Kommentatorinnen: Claudia Neumann und Tabea Kemme

Expertinnen: Kathrin Lehmann und Giulia Gwinn

Ihr wollt das Ganze lieber live streamen? Dann ab in die ZDF-Mediathek!

Frauen WM, Deutschland vs. Marokko: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Rauch, Doorsoun, Hendrich, Kleinherne - Däbritz, Leupolz - Popp, Magull, Bühl - Schüller

Frohms - Rauch, Doorsoun, Hendrich, Kleinherne - Däbritz, Leupolz - Popp, Magull, Bühl - Schüller Marokko: Errmichi - Redouani, Ait El Haj, Yas, Seghir - Ouzraoui, Chebbak, Nakkach, Saoud, Amani - Ayane

Frauen WM 2023: Der Spielplan der Gruppe H

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 10.30 Uhr Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 04.00 Uhr Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 06.00 Uhr Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 11.30 Uhr Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 12.00 Uhr Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 12.00 Uhr Südkorea Deutschland Brisbane