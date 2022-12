Fernández, Gakpo und Co.: Diesen Spielern könnte ein Mega-Transfer im Januar winken

Bei der WM in Katar ragten einige Spieler heraus, denen nun ein lukrativer Wintertransfer winken könnte. Ein Blick auf die Kandidaten.

Doch wer ist am ehesten zu einem Wechsel bereit? Und wer hat seinen Wert am meisten gesteigert?

Fußball-Weltmeisterschaften sind seit langem dafür bekannt, dass sie Karrieren in Gang setzen und jungen Spielern den Weg zum Superstar ebnen. Katar 2022 war in dieser Hinsicht nicht anders.

Alberto Maria Jimmy Fontana hat jedoch auch verraten, dass er bereits einige Anrufe von interessierten Klubs, die sich für seinen Klienten interessieren, erhalten hat. Das ist kaum überraschend, denn Amrabat war vielleicht der beste defensive Mittelfeldspieler bei der WM 2022 in Katar.

Der 24-Jährige war erst zu Beginn der Saison von der PSV Eindhoven zum SC Freiburg gewechselt. Es gibt bereits Gerüchte, dass die AS Rom und sogar Manchester City im Januar Angebote für den ebenso fleißigen wie technisch begabten Spieler erwägen.

Dass Japan überraschend das Achtelfinale erreichte, war in erster Linie eine Mannschaftsleistung. Aber auch einige Einzelspieler ragten heraus, allen voran Ritsu Doan, der bei den Comeback-Siegen gegen Deutschland und Spanien in der Gruppenphase die entscheidenden Ausgleichstreffer erzielte.

© imago images João Félix macht bei Atlético in dieser Saison keinen glücklichen Eindruck - nun hat anscheinend Aston Villa gute Chancen auf eine Verpflichtung.

João Félix (Portugal)

João Félix wird natürlich bitter darüber enttäuscht sein, dass die Weltmeisterschaft für Portugal nach der überraschenden Niederlage gegen Marokko im Viertelfinale endete.

Dennoch wird er dem Turnier aus persönlicher Sicht viel Positives abgewinnen können. Das Turnier in Katar hat seinen Hoffnungen auf einen dringend erforderlichen Wechsel weg von Atlético Madrid, wo er bei Diego Simeone in Ungnade gefallen ist, sehr geholfen.

Die Rojiblancos werden über Félix' Wiedergeburt ebenso erfreut sein, da sie dadurch die Chance haben, zumindest einen Teil der horrenden 126 Millionen Euro zurückzubekommen, die sie vor drei Jahren an Benfica für seine Dienste bezahlt hatten.

Für Félix wird man im Januar zwar nicht so viel Geld bekommen, auch wenn ihm Klub-Boss Gil Marin ein irres Preisschild angeheftet haben soll, aber er hat in Katar mit einem Tor und zwei Assists an sein Talent erinnert.

Er ist erst 23 Jahre alt. Man hat das Gefühl, dass der beeindruckend vielseitige Félix in einer offensiveren Mannschaft als Atletico aufblühen würde.