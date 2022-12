WM Kompakt am 16. Dezember: Eine halbe Million aus 26 Dollar? Irre Wette vor dem WM-Finale aufgetaucht

Ein namenloser Amerikaner wird am Sonntag zum wohl größten Frankreich-Fan auf der Welt. Thomas Hitzlsperger hat David Beckham empfohlen, das Maul zu halten. Und: Kurányi kaputt! In Topform dagegen: das WM Kompakt.

Der Mann schloss eine Wette auf sieben verschiedene Ereignisse ab. Sechsmal lag er bereits richtig, und zwar beim Stanley-Cup-Sieg der Colorado Avalanche, den Meistertiteln des Los Angeles FC, von Manchester City sowie der AC Milan, dazu bei den Titelgewinnen des Universitätsteams von Kansas im College-Basketball und der Golden State Warriors in der NBA.

Amerikanische Medien haben einen namenlosen Mann ausfindig gemacht, der zumindest während des WM-Finals am Sonntag Frankreichs größter Fan sein dürfte. Denn: Siegen Les Bleus gegen Argentinien, gewinnt der Kerl über eine halbe Million US-Dollar - gesetzt hatte er lediglich 26 Dollar.

Die Reaktion von The Hammer auf Twitter veröffentlichen wir dagegen in Gänze: "Was für ein Haufen Unsinn ... Ich möchte nicht sehen, dass er irgendeine Art von Diversitätsangelegenheiten unterstützt. Das ist einfach nicht echt. Nimm das Geld und halt's Maul."

Ein Sprecher von Beckham sah sich daher gezwungen, ein freilich wachsweiches Statement zu veröffentlichen. In seiner schaurigen Gesamtheit sparen wir Euch das, weil vorhersehbar, daher hier nur Auszüge in Ansätzen:

Becks hat sich vom Katari ja sauber vor der Karren spannen lassen. Dafür hagelte es - na, wer kommt drauf? - Kritik von allen Seiten. Gerade zuletzt wieder in England, nachdem Comedian Joe Lycett aus Protest gegen Beckhams umstrittene Zusammenarbeit 10.000 Pfund geschreddert hatte.

Kein WM Kompakt ohne Empörung, Skandal oder Kritik, auch zwei Tage vor WM-Ende nicht. Diesmal an der Reihe: Thomas Hitzlsperger gegen David Beckham.

Beim von der FIFA veranstalteten Legenden Cup in Doha kickte der Ex-Nationalspieler mit Leuten wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann oder Francesco Totti. Als Mitglied des Teams Northern Bears zog er sich nun allerdings eine wohl recht zünftige Knieverletzung zu.

© getty

WM 2022 in Katar - Forderung des Tages: HRW

Kurz vor dem Finale hat Human Rights Watch (HRW) den Druck in der Debatte um einen Entschädigungsfonds für Arbeitsmigranten noch einmal erhöht. "Wenn die FIFA und Katar keine Abhilfe für die weitreichenden, nicht behobenen Missstände schaffen, denen die Migranten, die das Turnier vorbereitet und durchgeführt haben, ausgesetzt waren, werden sie ein Erbe der Ausbeutung und Schande hinterlassen", sagte Rothna Begum von HRW.

Das Endspiel am Sonntag falle auf den Nationalfeiertag Katars und den Internationalen Tag der Migranten. Dies sei "ein passender Zufall angesichts der unverzichtbaren Rolle" der Arbeitsmigranten, sagte Begum: "Das Mindeste", was die FIFA tun könne, sei, den Beitrag der Arbeiter anzuerkennen und sich zu verpflichten, "all jenen Abhilfe zu schaffen, die misshandelt wurden und durch die Maschen gefallen sind".

Mehrere Menschenrechtsorganisationen fordern von der FIFA seit Mai Entschädigungszahlungen für Arbeiter, die nach der WM-Vergabe 2010 ums Leben gekommen sind, verletzt oder ausgebeutet wurden. Bislang hätten die FIFA und Katar "ungenaue und irreführende Behauptungen" darüber aufgestellt, dass die bisherigen Systeme in dem Emirat ausreichen.

Der Entschädigungsfonds der katarischen Regierung (Workers' Support and Insurance Fund) sei aber "auf Lohndiebstahl beschränkt" und der Zugang "mit zahlreichen Hindernissen behaftet", schrieb HRW. Zudem befasse sich der Fonds nicht mit Verletzungen, Todesfällen am Arbeitsplatz oder Lohndiebstahl in den zehn Jahren vor der Einrichtung im Jahr 2020.