DFB-Team - Bundestrainer Hansi Flick im SID-Interview: "Da hätten wir auch sein können"

Bundestrainer Hansi Flick hat im Interview mit dem SID über das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar gesprochen. Auch sprach er sich über die Spekulationen über einen Rücktritt.

Flick äußerte sich im Gespräch mit dem SID außerdem über die schlechte Stimmung in Deutschland während der WM, den neuen Expertenrat und das Aus von Oliver Bierhoff.

© getty Hansi Flick, wie geht es Ihnen mit zwei Wochen Abstand zum WM-Aus? Hansi Flick: Natürlich ist die Enttäuschung noch da, gerade wenn man die Spiele sieht. Man denkt schon: Da hätten wir auch sein können. Wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir frühzeitig ausgeschieden sind. Es lässt sich leider nicht mehr ändern und es ist sehr, sehr schade. Sind Sie Ihr Amt betreffend ins Grübeln geraten? Flick: Nein. Es war für mich nie ein Thema, zurückzutreten. Ich bin da absolut überzeugt. Und die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Bernd Neuendorf und Aki Watzke sind sehr gut, wir haben eine gute Basis. Ihre Erklärung zur Trennung von Oliver Bierhoff erweckte einen anderen Eindruck. Flick: Da ist viel hineininterpretiert worden. Mir ging es nur darum, ihn noch mal zu würdigen. Wir sitzen hier im DFB-Campus, den es ohne ihn nicht gäbe. Unser Verhältnis war immer geprägt von Loyalität, Wertschätzung und totalem Vertrauen. Das wollte ich ausdrücken. War sein Abschied für einen Aufbruch notwendig? Flick: Das weiß ich nicht. Oliver hat dem deutschen Fußball sehr viel gegeben. Er wäre sicher kein Hindernis gewesen, um wieder erfolgreich zu sein. Wie weit sind Sie mit der fachlichen Analyse der WM? Flick: Wenn man die Daten übereinanderlegt, waren wir eine der Mannschaften, die die meisten Torchancen herausgespielt hat. Aber uns hat die Effizienz gefehlt. Defensiv war es nur Durchschnitt, da hatten wir zu wenig Kompaktheit. Die Gegner haben dies eiskalt ausgenutzt, sie hatten die Effizienz, die uns fehlte. Wir hatten nicht die Konstanz über 90 Minuten, unseren Matchplan zu 100 Prozent durchzuziehen. Das benötigen wir aber für die Zukunft, das ist enorm wichtig. Fehler wie in den letzten 30 Minuten gegen Japan darf man sich bei einer WM auf diesem Niveau nicht leisten.

© getty Wie haben Sie auf den Rest des Turniers geschaut? Wie ist dort Erfolg entstanden? Flick: Wenn man sich Argentinien anschaut, wenn man Frankreich sieht - das sind Mannschaften, die eher defensiv agieren. Marokko hat gegen Frankreich sehr gut Fußball gespielt, trotzdem verteidigen sie mit viel Leidenschaft, das muss man herausstellen. Diese Energie, diese Passion hat man bei uns im Spanien-Spiel erkannt. Das ist die Grundvoraussetzung, um erfolgreich ein Turnier zu spielen. Hätte die Mannschaft mit Argentinien und Frankreich mithalten können? Flick: Wir haben schon ganz oft gezeigt, dass wir uns gegen Mannschaften wie Italien, England oder die Niederlande einen Tick leichter tun. Aber es ist wichtig, dass wir gegen jeden Gegner die Konstanz, die Disziplin haben, um alles zu 100 Prozent abzurufen, über die gesamte Spielzeit. Ist es bei dieser WM besonders wichtig gewesen, eingespielt zu sein, auch mit einer festen Taktik? Flick: Die Idee, wie wir Fußball spielen wollen, haben wir durchgezogen. Natürlich kann man sagen, dass wir in der Viererkette verschiedene Spieler auf den Positionen hatten. Aber es ist so, dass alle die Qualität haben, um da spielen zu können. Und: Wenn wir vor dem gegnerischen Tor mehr aus unseren Möglichkeiten gemacht hätten, würden wir uns über diese Dinge nicht unterhalten. Trotzdem: Hätten Sie Ihre erste Elf nicht früher und klarer finden müssen? Flick: Das sind keine Ausreden, aber wir hatten viele Spiele, in denen uns einige Spieler wegen Corona gefehlt haben oder aus anderen Gründen ausgefallen sind. Wir haben dann neue Spieler dazugeholt. Im Oman wollten wir eine Halbzeit mit der ersten Elf spielen und dann durchwechseln. Das ging aber nicht, weil wir nur sechsmal auswechseln durften. Wir haben uns dann für die Belastungssteuerung entschieden. Was müssen Sie persönlich künftig anders machen? Flick: "Wir sind in der Bringschuld. Wir müssen wieder Begeisterung erzeugen. Jeder Spieler und jeder Trainer möchte von den Fans unterstützt werden. Aber wir wissen, dass die Grundstimmung, die durch die letzten Turniere ohnehin gedrückt war, durch unsere Vorstellung in Katar nicht besser geworden ist. Das wollen wir ändern. Wir wollen attraktiven Fußball zeigen und den Fans beweisen: Wir haben es kapiert. Wir sind stolz, für Deutschland spielen zu dürfen. Und wir freuen uns auf die Heim-EM. Jeder muss alles einbringen, um in jedem Spiel Top-Leistung zu zeigen."

© getty Spüren Sie nicht auch eine gewisse Nationalmannschaftsmüdigkeit beim Publikum? Flick: Ich würde gerne die Gegenfrage stellen: Haben wir in Deutschland alles dafür getan, dass sich die Menschen auf die WM freuen konnten? Sie meinen, die WM wurde hierzulande zu sehr politisch aufgeladen? Flick: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sinngemäß gesagt: 'Der Fußball wird zu stark politisiert, unsere Spieler sollen sich auf den Fußball konzentrieren, Politik mache ich.' Das wäre auch ein gutes Zeichen für uns gewesen. Die Stimmung gegen Katar war im Vorfeld wahnsinnig stark. Viele haben die Spiele geschaut, viele andere hatten Bedenken. Das Land war geteilt, und das ist schade, Fußball sollte ja verbinden. Ich fand es begeisternd, die Fans anderer Mannschaften zu sehen, die ihr Team bedingungslos unterstützt haben. Darauf sollte der Fokus auch bei uns wieder mehr liegen, dass wir für Deutschland möglichst erfolgreich Fußball spielen. Das ist unsere Aufgabe - es wäre schön, wenn man uns das zugesteht. Für die Politik sind andere ausgebildet. Muss es einen Schnitt in der Mannschaft geben? Flick: Eine Altersgrenze - das ist schwierig. Italien hat es vorgemacht mit Bonucci oder Chiellini, die haben im hohen Alter noch mal Top-Leistung abgerufen und sind Europameister geworden. Es geht um den Leistungsgedanken, der ist bei uns vorhanden. Trotzdem tut es einer Mannschaft gut, wenn frischer Wind reinkommt. Wir haben einige sehr talentierte junge Spieler. Darauf müssen wir einen Blick haben, weil es um die Zukunft geht. Wir haben bis zur EM eineinhalb Jahre Zeit und wollen dem einen oder anderen helfen, sich festzuspielen. Wir werden genau schauen: Was ist die beste Elf, die sich am besten ergänzt? Darauf kommt es an. Haben Sie schon Signale älterer Spieler empfangen, die zurücktreten wollen? Von Thomas Müller etwa, der ja schon eine Art Abschiedsrede gehalten, diese dann aber wieder relativiert hat? Flick: Ich werde die nächsten Tage versuchen, mit jedem Spieler in Ruhe zu sprechen, damit wir die WM abschließen können. Da werde ich auch mit Thomas Müller reden. Wir haben zwar schon kurz gesprochen, aber noch nicht im Detail. Das steht noch an. Auch bei Kapitän Manuel Neuer? Flick: Manuel ist erst mal verletzt. Das tut mir sehr leid, weil es nach der WM noch mal eine Situation ist, die für ihn nicht einfach ist. Für ihn ist es jetzt das Wichtigste, dass er wieder fit wird und zu alter Form kommt. Das steht im Fokus.