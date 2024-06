"Freue mich sehr": Barcelonas Lamine Yamal reagiert auf Verpflichtung von Trainer Hansi Flick

© Getty Images

Die vergangenen sechs Monate bei Barcelona sind chaotisch verlaufen: Im Januar kündigte Xavi überraschend an, dass er am Saisonende zurücktreten will. Daraufhin überzeugte die Klub-Führung den Coach im April, seine Entscheidung zu revidieren. Im Saison-Endspurt missfielen Präsident Joan Laporta allerdings einige Kommentare des Trainers zur Lage des Klubs, sodass doch noch auf Wunsch des Vereins die Trennung erfolgte.

Für Flick dürfte die Arbeit bei den Katalanen nicht einfach werden, da es weiterhin größere finanzielle Schwierigkeiten bei Barça gibt. So muss der Verein zunächst einmal Spieler auf dem Transfermarkt verkaufen, um selbst bei den Verpflichtungen tätig werden zu können.

Yamal steht in Spaniens Kader für die Europameisterschaft in Deutschland. Nach einem kurzen Urlaub wird er zu Barça zurückkehren und sich mit seinem Team während der Vorbereitung Ende Juli und Anfang August unter anderem mit Manchester City, Real Madrid und der AC Milan messen.