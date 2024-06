Hansi Flick will offenbar Star vom VfB Stuttgart zum FC Barcelona lotsen

Dauerhaft setzte sich Stiller beim deutschen Rekordmeister aber nicht durch und wählte 2021 die Möglichkeit, mit auslaufendem Vertrag ablösefrei zur TSG Hoffenheim zu wechseln. 2023 verpflichtete ihn der VfB für 5,5 Millionen Euro Ablöse.

In Stuttgart steht Stiller noch bis 2027 unter Vertrag, laut Sky gibt es keine Ausstiegsklausel. In der Sport ist die Rede von einer möglichen Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro.

Stiller war einer der Leistungsträger während der vergangenen VfB-Saison. Der 23-Jährige absolvierte 36 Pflichtspiele für den Vizemeister und sammelte dabei sieben Scorerpunkte (ein Tor, sechs Vorlagen).