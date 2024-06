"Vater dieser ganzen Generation von deutschen Trainern": Hansi Flick sollte schon vor Xavi Trainer des FC Barcelona werden

"Bei meiner Ankunft hatte ich an Hansi Flick gedacht, weil ich ein Treffen mit dem Vater dieser ganzen Generation von deutschen Trainern hatte, ich wollte ihn verpflichten, aber ich konnte es nicht tun, weil er sich bereits für Deutschland entschieden hatte", sagte der Barça-Boss, der 2021 zu den Katalanen zurückgekehrt war, bei Barca One.

Anstelle von Flick übernahm Xavi den Posten von Interimscoach Sergi Barjuán. Zuvor war der heutige Bondscoach Ronald Koeman im Amt.

In der abgelaufenen Saison hatte Xavi dann seinen Rücktritt angekündigt. "Wenn Xavi gehen würde, war er (Flick; Anm. d. Red.) da", sagte Laporta.

Allerdings wurde Xavi überredet, sein Amt fortzuführen. Weil dieser jedoch intern Kritik geübt hatte und die Konkurrenzfähigkeit anzweifelte, kam es wenig später zu einer erneuten Kehrtwende: Der Spanier wurde entlassen.

So kam es doch noch zu einem Engagement Flicks in Barcelona. "Wir waren der Meinung, dass das Beste für diese Mannschaft ein neuer Trainer ist, der an diese Mannschaft glaubt und der glaubt, dass er mit diesen Spielern jede Mannschaft schlagen kann", erklärte Laporta seine Entscheidung.