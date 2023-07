FC Bayerns Plan B noch verfügbar: Warum hat noch niemand Napoli-Star Victor Osimhen verpflichtet?

Victor Osimhen wurde in diesem Sommer schon bei vielen Topklubs gehandelt. Unter anderem gilt er als Plan B beim FC Bayern München. Doch warum hat den nigerianischen Nationalstürmer noch niemand verpflichtet?

Der FC Bayern München geht momentan All-In bei einem Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur. Endlich soll es klappen, den englischen Nationalstürmer an die Säbener Straße zu locken. Doch trotz einer Chef-Ansage, Kane zu verkaufen, macht der Spurs-Vorsitzende Daniel Levy bisher keine Anzeichen, dass er von seinen hohen Forderungen abrücken wolle. In diesem Zug stellt sich die Frage, was es für Alternativen für den FC Bayern gibt, sollte der Deal mit Kane trotz des Spielerwillens nicht klappen. Ein Name, der als Plan B des FCB gilt, ist Victor Osimhen - doch warum ist der Star-Stürmer trotz des zahlreichen Interesses überhaupt noch verfügbar? Bei der SSC Neapel hat man sogar die Hoffnung, Osimhen im Verein halten zu können. Nun stellt sich also die Frage: Wird Victor Osimhen tatsächlich über den Transfersommer hinaus bei Napoli bleiben?

© Getty Victor Osimhen: Napoli möchte nicht verkaufen "Absolut ja", erklärte Aurelio De Laurentiis bei Napolis Trikot-Präsentation auf die Frage, ob Osimhen weiter für sie spielen wird. Doch schon im nächsten Atemzug relativierte der Klubpräsident: "Wenn ein mehr als unmoralisches Angebot eintreffen sollte, werden wir uns damit befassen. Wir sind sicherlich auch in der Lage, andere Spieler zu finden, die so stark sind wie Osimhen." Der Einschätzung von De Laurentiis zufolge wäre nur Paris Saint-Germain in der Lage, eine entsprechende Transfersumme aufzubringen (rund 200 Millionen Euro). Und selbst bei PSG konnte er sich nicht vorstellen, dass ein solches Angebot kommen würde: "Ich vertraue darauf, dass Osimhen bei uns bleiben wird." Nach einigen Wochen der Ruhe auf dem Transfermarkt, in denen immer wieder berichtet wurde, dass Osimhen kurz vor der Unterschrift eines neuen Vertrags bei Napoli steht, gibt es jetzt aber doch beachtliche Bewegungen, die einen Verbleib des Nigerianers im Stadio Diego Armando Maradona in Frage stellen. Vor allem durch Saudi-Arabien.

© getty "Fake News" rund um Osimhen-Berater Calenda Vergangene Woche behauptete das italienische Portal Il Mattino, dass Osimhens Agent Roberto Calenda seinem Schützling von einer Vertragsverlängerung abgeraten habe, bevor er alle Alternativen geprüft hat. Diese Aussage betitelte Calenda in den sozialen Medien jedoch als "Fake News", woraufhin er zum Trainingslager von Napoli reiste, um erneut über eine Verlängerung zu sprechen. Während der dreitägigen Gespräche wurden Fortschritte erzielt, und es wurde gemunkelt, dass Osimhen sich bereit erklärt hat, seinen 2025 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern. Unterschrieben ist aber immer noch nichts. Die italienische Corriere dello Sport behauptete am vergangenen Samstag, dass die vorgeschlagene Ausstiegsklausel der Knackpunkt sei. De Laurentiis wolle eine feste Ablösesumme von rund 180 Millionen Euro in den Vertrag einbauen. Auf Spielerseite strebe man jedoch eine Ausstiegsklausel um die 120 Millionen Euro an. Damit soll die Chance auf einen Transfer zu einem europäischen Elite-Klub aufrecht erhalten werden. Die ganze Verzögerung der Verhandlungen sorgt bei Osimhen wohl für viel Frust. Dem Bericht zufolge hatte der Nigerianer gehofft, dass seine Zukunft zum jetzigen Zeitpunkt der Sommervorbereitung bereits geklärt wäre. Nach Mbappé Nein: Greifen die Saudis nun nach Osimhen? Die Napoli-Fans warten verzweifelt darauf, dass ihre geliebte Nummer 9 sich zum Verein bekennt. Das Unbehagen in Neapel wird nun von der Nachricht aus Paris verstärkt, dass PSG Al-Hilals Angebot über 300 Millionen Euro für Kylian Mbappe angenommen hat. Jedoch soll Mbappé einen Wechsel nach Saudi-Arabien nicht in Erwägung ziehen, was aber wiederum auch Folgen für Osimhen haben könnte. Laut L'Équipe könnte dadurch nämlich der Fokus der Verantwortlichen von Al-Hilal nun Richtung Neapel und auf Osimhen gerichtet werden. Konkrete Details dazu liefert die französische Sportzeitung aber noch keine

© getty Napolis verheerende Abgänge Trainer Luciano Spalletti hat den Verein bereits verlassen, nachdem er sich mit De Laurentiis zerstritten hatte. Sein schockierender Abgang hatte die Stimmung bei der Feier des Scudetto bereits getrübt. Der Toskaner war, wie Osimhen es selbst ausdrückte, "der Architekt" von Napolis historischem Erfolg und der Mann, der für die sensationelle Verbesserung des Mittelstürmers verantwortlich war. Osimhen schoss in der vergangenen Saison starke 26 Toren in nur 32 Serie-A-Spielen, damit verdoppelte er fast seine Bestmarke in der Liga und wurde als erster Afrikaner Torschützenkönig der Serie A. "Der Trainer hat mir so viel Vertrauen geschenkt, wie ich nur haben kann", schwärmte Osimhen in einem Interview mit DAZN in der vergangenen Saison. Es bleibt abzuwarten, ob er eine ähnliche Beziehung zu Rudi Garcia aufbauen kann, einem Trainer, der in Italien nach einer früheren Tätigkeit bei der Roma weiterhin respektiert wird, aber als Nachfolger von Spalletti zweifellos eine wenig beeindruckende Wahl ist. Hinzu kommt die Tatsache, dass Napoli schon Kim Min-jae an den FC Bayern München verloren hat, den kolossalen und eleganten südkoreanischen Verteidiger, der den Abgang von Kalidou Koulibaly so einfach auffangen konnte. Und die wichtigste Personalie, die Napoli verlor: Cristiano Giuntoli, der geniale Sportdirektor, der für den Aufbau dieser Mannschaft verantwortlich war, die mit nur geringem Budget den Titel gewinnen konnte.

© getty Das Transfer-Karussell wartet auf Kylian Mbappé Daher ist die ansteigende Spannung um Osimhens Vertragssituation verständlich. Betrachtet man den Transfermarkt, könnte ein Wechsel von Kylian Mbappé ein Karussell an Mittelstürmer-Transfers in Gang setzen - möglicherweise beteiligte Spieler neben Osimhen: Harry Kane, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku oder auch Randal Kolo Muani. PSG - genau wie Bayern München, Real Madrid und Manchester United - steht derzeit ohne Nummer 9 da. Schon bevor Mbappé offenbar die Entscheidung traf, seinen Vertrag über 2024 hinaus nicht zu verlängern, wurde Osimhen mit den Franzosen in Verbindungen gebracht. Juventus ist bereit, Vlahovic nach Paris ziehen zu lassen - und Lukaku als Ersatz zu verpflichten. Doch sollte Mbappé nun doch einem Wechsel nach Saudi-Arabien zustimmen oder zu Real Madrid gehen, wäre es nicht überraschend, wenn PSG eine Kategorie höher denken und Kane oder Osimhen holen würde. Die Rekordablöse, die Al-Hilal zu zahlen bereit ist, würde alle Bedenken bezüglich Financial Fair Play auf Pariser Seite ausräumen und Nasser Al-Khelaifi größeren Handlungsspielraum bei der Stürmerwahl verschaffen. Auch Thomas Tuchels Bewunderung für Osimhen ist bekannt - doch es ist schwer vorstellbar, dass der FC Bayern die enormen Forderungen von De Laurentiis erfüllen würde. Der FCB ist bekannt dafür, auf dem Transfermarkt eher vorsichtig zu agieren, 180 Millionen Euro wären jedoch mehr als das doppelte ihres Transferrekords. Selbst wenn der Transfer von Harry Kane also platzen sollte, ist die Verpflichtung von Osimhen sehr unwahrscheinlich. Das Gleiche gilt für Real Madrid und Manchester United. Real-Präsident Florentino Perez hat in diesem Sommer bereits viel Geld für Jude Bellingham ausgegeben. Zudem liegt sein Fokus auf Mbappé, den er entweder in diesem oder im nächsten Jahr verpflichten will. Auch wenn Osimhens Spielertyp dem abgewanderten Karim Benzema deutlich ähnlicher wäre. Für United würde sprechen, dass Osimhen bereits offen zugegeben hat, dass es sein Traum ist, eines Tages in der Premier League zu spielen. Er wäre perfekt für ein Team, das nach einem schnellen, torhungrigen Stürmer sucht, der gleichzeitig stark in der Luft ist. Osimhen bietet "das komplette Paket", wie Spalletti urteilte. Aber der Preis scheint für ManUtd zu hoch zu sein. Derzeit soll United an günstigeren Optionen wie Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo interessiert sein.