FC Bayern München, News und Gerüchte: Eberl offenbar weiterhin Kandidat - neue Infos bei Mané und Walker

Max Eberl soll weiterhin ein Kandidat auf einen Posten beim FC Bayern München sein. Die Spieler von Manchester City kämpfen wohl um einen Verbleib von Kyle Walker. Sadio Mané schließt einen Wechsel nach Saudi-Arabien offenbar nicht mehr aus. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Bayerns Präsident Herbert Hainer äußerte sich zu Guardiolas Aussage wie folgt: "Es zeigt, dass Pep den Spieler schätzt. Wir haben ein gewisses Interesse an ihm. Wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Wir haben noch etwas Zeit im Transferfenster."

© Getty Images

FC Bayern München, Gerücht: Berater von Sadio Mané vor Gesprächen mit Al-Nassr?

Dass Sadio Mané den FC Bayern nach nur einer Saison wieder verlassen wird, ist laut übereinstimmenden Medienberichten beschlossene Sache. Auch das Interesse von Klubs aus Saudi-Arabien am Stürmer ist nicht neu.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano wird Manés Berater in dieser Woche nach Japan reisen, um dort mit dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr Gespräche zu führen. Nach Informationen der Bild soll dies schon an diesem Mittwoch passieren. Demnach schließe Mané einen Wechsel nicht mehr aus.

Der kicker berichtete jedoch am Dienstag, der 31-jährige Senegalese habe keine Ambitionen, schon jetzt in die Wüste zu wechseln. Mané wartet dem Bericht zufolge auf Angebote aus Europa, allerdings sei der Markt für ihn derzeit relativ überschaubar.

Bayern-Präsident Herbert Hainer sagte über Mané auf der Asien-Reise in Tokio: "Die Saison, die er gespielt hat, war weder für ihn noch für uns zufriedenstellend. Aber ob da ein Angebot vorliegt, das so konkret ist, dass er sagt, dass er es annehmen will, kann ich nicht beurteilen. Am Ende des Tages müssen alle Parteien zusammenspielen. Da muss man sehen, wie das Gesamtpaket aussieht und ob man das dann macht - oder nicht. Es ist für mich aber noch zu früh, um das zu diskutieren."

Mané steht in München noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte er in 38 Pflichtspielen 12 Tore und bereitete sechs Treffer vor.