Kylian Mbappé: Gibt es bald einen Treuebonus von PSG?

Kylian Mbappé steht wohl ein Geldregen bevor - unabhängig davon, ob er das lukrative Angebot aus Saudi-Arabien annimmt, das ihm ein Jahresgehalt von 700 Millionen Euro garantieren würde.

Wie der englische Journalist Kaveh Solhekol von Sky berichtet, bekommt Mbappé einen vertraglich garantierten Treuebonus von PSG in Höhe von 60 Millionen Euro, sollte er am 1. August, also am nächsten Dienstag, noch unter Vertrag stehen. Ausgezahlt werden soll der Betrag in Raten.

Weil Mbappé von der Asien-Reise des Klubs ausgeschlossen wurde, hält er sich gerade mit ausgemustereten Spielern in Paris fit.