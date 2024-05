"Messi hat es gemerkt und zurückgegrinst": Österreichs Kevin Danso im Interview über die EM, Ralf Rangick, Lionel Messi und Kylian Mbappé

© getty

Im Winter gab es Gerüchte, wonach der FC Bayern auch an Ihnen interessiert sei.

Danso: Damit beschäftige ich mich nicht. Natürlich ist es schön, sowas zu hören. Aber ich weiß nicht, ob die Gerüchte gestimmt haben. Darum kümmert sich mein Berater. Mein Fokus liegt auf meiner Leistung.

Sie haben in dieser Saison mit Lens erstmals Champions League gespielt, in der Meisterschaft stand am Ende Platz 7. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Danso: Es gab viele Höhen und Tiefen. Aber das ist normal, wenn man zum ersten Mal Champions League spielt. Die Saison war zwar nicht so optimal wie die vorherige, aber auch nicht schlecht. In solchen Phasen lernt man am meisten.

Sie sind 25 Jahre alt, wie sieht Ihr weiterer Karriereplan aus?

Danso: Es ist mein Ziel, künftig immer international zu spielen.

Haben Sie eigentlich einen Lieblingsklub?

Danso: Mein Bruder und mein Vater sind Manchester-United-Fans. Ich hatte früher keinen Lieblingsklub, sondern war immer Fan von Didier Drogba.

Als Innenverteidiger hatten Sie einen Stürmer als Vorbild?

Danso: In der Jugend bei den MK Dons in England musste ich jede Position spielen. Die Philosophie des Klubs lautet, zuallererst einen Fußballer zu kreieren - nicht einen Stürmer oder einen Verteidiger. Einmal musste ich sechs Wochen lang Linksverteidiger spielen, in der Zeit habe ich meinen linken Fuß stark verbessert. Bei Augsburg habe ich in der Jugend meistens im Mittelfeld gespielt, aber teilweise auch Stürmer oder Innenverteidiger.