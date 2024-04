Im zweiten Anlauf: Manchester City soll sich mit Mittelfeldstar über 100-Millionen-Euro-Transfer einig sein

© getty

Ungeachtet dieser Kontroverse spielt Paquetá beim Sieger der Conference League eine starke Saison. Er bringt es für West Ham auf 36 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete.

Paquetá stammt aus der Flamengo-Jugend und galt früh als Überflieger. Milan holte ihn Anfang 2019 für knapp 40 Millionen Euro Ablöse nach Europa. Eineinhalb Jahre später ging es für 23 Millionen Euro zu Olympique Lyon, wo der offensive Mittelfeldmann seinen Durchbruch feierte. West Ham ließ sich seine Dienste 2022 43 Millionen Euro kosten. Paquetás Vertrag bei den Hammers läuft noch bis 2027, inklusive der Option auf eine Verlängerung um ein Jahr.

West Ham ist am Donnerstag im Hinspiel des Viertelfinales in der Europa League bei Bayer Leverkusen zu Gast. Man City empfängt im nächsten Pflichtspiel am Samstag Luton Town.